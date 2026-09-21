Getty Images Sport
Traduzido por
'€ 140 milhões' - Yan Diomande finalmente rebate a esposa de Karim Adeyemi após provocação sobre a taxa de transferência para o Real Madrid
Diomande usa a música para silenciar o barulho
Diomande finalmente abordou a tempestade nas redes sociais em torno de sua transferência de grande destaque para a capital espanhola. O ponta de 19 anos, que tem sido alvo de intenso debate por causa de seu altíssimo valor, recorreu ao TikTok para mandar uma mensagem desafiadora.
Em vez de entrar em uma guerra direta de palavras, o internacional marfinense utilizou uma música francesa popular para enquadrar sua perspectiva sobre a pressão externa que vem com atuar pelo clube mais bem-sucedido da história do futebol europeu.
O jovem astro apareceu tranquilo no vídeo, cantando uma letra que claramente refletia sua atual situação profissional. Enquanto a música tocava, Diomande dublou a tradução da letra: "140 milhões, foi isso que pediram por mim, eles sempre vão vir nos criticar, nós simplesmente seguimos subindo". Foi uma indicação clara de que o jogador está plenamente ciente do barulho em torno de sua avaliação, mas segue focado em seu crescimento pessoal e em sua adaptação às exigências táticas de Jose Mourinho em Madri.
- Getty Images Entertainment
A faísca nas redes sociais de Loredana Zefi
A polêmica começou quando Loredana Zefi, esposa da estrela do Barcelona Adeyemi e também uma rapper bastante conhecida, publicou uma mensagem enigmática no Instagram. Após uma série de atuações impressionantes do marido pelo Barcelona, ela simplesmente comentou "140 MILHÕES" em uma publicação.
O momento foi particularmente sensível, já que aconteceu pouco depois de Adeyemi garantir uma vitória para o Barcelona, enquanto Diomande ainda buscava se adaptar sob os holofotes do Bernabéu.
Torcedores e comentaristas de toda a Espanha imediatamente interpretaram o comentário como uma provocação direta ao custo da nova contratação do Real Madrid. Enquanto Adeyemi começou muito bem, com três gols em suas primeiras seis partidas pelo gigante catalão, Diomande teve um início mais lento na La Liga.
História de dois inícios em La Liga
A comparação estatística entre os dois jogadores tem sido um ponto central para os críticos durante as primeiras semanas da temporada. Karim Adeyemi, que se juntou ao Barcelona por uma taxa significativamente menor, já marcou um golaço contra o Feyenoord na Liga dos Campeões e contribuiu para um início perfeito no campeonato nacional.
Em contraste, Diomande tem enfrentado as naturais dores de crescimento associadas a um adolescente que se muda para um clube do porte do Real Madrid. Apesar do pacote de € 140 milhões, o ponta só foi titular em duas das oito partidas até agora nesta temporada. Ele conseguiu registrar uma assistência em seis aparições, mas ainda busca seu primeiro gol com a camisa branca.
- Getty Images Sport
Paciência é necessária para o investimento recorde do Madrid
Apesar das provocações e do início lento, a hierarquia do Real Madrid segue tranquila em relação ao investimento. O clube via Diomande como um projeto de longo prazo, capaz de liderar seu ataque na próxima década. Sua postura tranquila fora de campo foi notada por pessoas de dentro do clube, que acreditam que ele tem a força mental necessária para lidar com as críticas inevitáveis que acompanham uma transferência recorde. A decisão de responder por meio de um vídeo bem-humorado, em vez de um comunicado irritado, sugere um jogador confortável consigo mesmo apesar da pressão.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.