Diomande finalmente abordou a tempestade nas redes sociais em torno de sua transferência de grande destaque para a capital espanhola. O ponta de 19 anos, que tem sido alvo de intenso debate por causa de seu altíssimo valor, recorreu ao TikTok para mandar uma mensagem desafiadora.

Em vez de entrar em uma guerra direta de palavras, o internacional marfinense utilizou uma música francesa popular para enquadrar sua perspectiva sobre a pressão externa que vem com atuar pelo clube mais bem-sucedido da história do futebol europeu.

O jovem astro apareceu tranquilo no vídeo, cantando uma letra que claramente refletia sua atual situação profissional. Enquanto a música tocava, Diomande dublou a tradução da letra: "140 milhões, foi isso que pediram por mim, eles sempre vão vir nos criticar, nós simplesmente seguimos subindo". Foi uma indicação clara de que o jogador está plenamente ciente do barulho em torno de sua avaliação, mas segue focado em seu crescimento pessoal e em sua adaptação às exigências táticas de Jose Mourinho em Madri.