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'Eu votaria nele 100 vezes!' - Zinedine Zidane faz afirmação definitiva sobre o GOAT ao apoiar Lionel Messi para a Bola de Ouro de 2026
Ídolo argentino recebe indicação
Messi garantiu seu lugar na lista de indicados à Bola de Ouro de 2026 após uma notável campanha de 2025-26 por clube e seleção. O atacante de 39 anos somou 45 gols e 30 assistências em 49 partidas para levar o Inter Miami ao título da MLS, antes de marcar oito gols para conduzir a Argentina à final da Copa do Mundo de 2026. Esse brilho sustentado reforça como a influência do capitão talismânico segue incomparável no cenário mundial.
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Lenda francesa elogia longevidade
Zidane acredita que o público do futebol em geral muitas vezes ignora o quão difícil é manter níveis de desempenho de elite no fim de uma carreira profissional. Em defesa irrestrita das credenciais do astro para a principal honraria individual do jogo, o ex-técnico do Madrid disse, como citado pelo Marca: "Eu votaria em Messi 100 vezes. Acho que as pessoas realmente não entendem como é incrível ainda estar entre os melhores jogadores do mundo aos 39 anos."
Zidane encerra debate histórico
O desempenho dominante de Messi ao longo de um ano é amplamente visto como tendo um peso muito maior do que o de seus companheiros indicados. Ao apoiar o ícone da Argentina para conquistar mais uma Bola de Ouro, enquanto encerra de vez o debate em torno de quem é o maior de todos os tempos no futebol, Zidane acrescentou: "Eu não ficaria surpreso se Messi ganhasse o prêmio. Se alguém ainda tem dúvidas sobre o debate do GOAT, honestamente, essa pessoa não pertence à sociedade do futebol."
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Gala da Bola de Ouro aguarda vencedor
O vencedor da Bola de Ouro de 2026 será oficialmente revelado durante uma brilhante cerimônia em Londres no dia 26 de outubro. A prestigiada 70ª edição representa um marco histórico, já que a gala será realizada fora de Paris pela primeira vez. O mundo do futebol agora aguarda para ver se o heroísmo decisivo de Messi nos cenários global e doméstico o levará de volta ao pódio.
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