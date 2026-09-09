O desempenho dominante de Messi ao longo de um ano é amplamente visto como tendo um peso muito maior do que o de seus companheiros indicados. Ao apoiar o ícone da Argentina para conquistar mais uma Bola de Ouro, enquanto encerra de vez o debate em torno de quem é o maior de todos os tempos no futebol, Zidane acrescentou: "Eu não ficaria surpreso se Messi ganhasse o prêmio. Se alguém ainda tem dúvidas sobre o debate do GOAT, honestamente, essa pessoa não pertence à sociedade do futebol."