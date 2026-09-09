Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082458590.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Traduzido por

'Eu votaria nele 100 vezes!' - Zinedine Zidane faz afirmação definitiva sobre o GOAT ao apoiar Lionel Messi para a Bola de Ouro de 2026

Z. Zidane
L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Barcelona
La Liga

Ídolo do Real Madrid, Zinedine Zidane deu um apoio enfático a Lionel Messi na corrida pela Bola de Ouro de 2026, insistindo que o veterano atacante continua sem igual. Destacando a longevidade extraordinária do argentino e sua influência decisiva no cenário mundial, a lenda francesa afirmou que qualquer debate sobre o maior jogador da história do futebol agora está encerrado.

  • Ídolo argentino recebe indicação

    Messi garantiu seu lugar na lista de indicados à Bola de Ouro de 2026 após uma notável campanha de 2025-26 por clube e seleção. O atacante de 39 anos somou 45 gols e 30 assistências em 49 partidas para levar o Inter Miami ao título da MLS, antes de marcar oito gols para conduzir a Argentina à final da Copa do Mundo de 2026. Esse brilho sustentado reforça como a influência do capitão talismânico segue incomparável no cenário mundial.

    • Publicidade
  • imago-sport-1081181096.jpgZUMA Press Wire

    Lenda francesa elogia longevidade

    Zidane acredita que o público do futebol em geral muitas vezes ignora o quão difícil é manter níveis de desempenho de elite no fim de uma carreira profissional. Em defesa irrestrita das credenciais do astro para a principal honraria individual do jogo, o ex-técnico do Madrid disse, como citado pelo Marca: "Eu votaria em Messi 100 vezes. Acho que as pessoas realmente não entendem como é incrível ainda estar entre os melhores jogadores do mundo aos 39 anos."

  • Zidane encerra debate histórico

    O desempenho dominante de Messi ao longo de um ano é amplamente visto como tendo um peso muito maior do que o de seus companheiros indicados. Ao apoiar o ícone da Argentina para conquistar mais uma Bola de Ouro, enquanto encerra de vez o debate em torno de quem é o maior de todos os tempos no futebol, Zidane acrescentou: "Eu não ficaria surpreso se Messi ganhasse o prêmio. Se alguém ainda tem dúvidas sobre o debate do GOAT, honestamente, essa pessoa não pertence à sociedade do futebol."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Ballon d'Or trophygetty

    Gala da Bola de Ouro aguarda vencedor

    O vencedor da Bola de Ouro de 2026 será oficialmente revelado durante uma brilhante cerimônia em Londres no dia 26 de outubro. A prestigiada 70ª edição representa um marco histórico, já que a gala será realizada fora de Paris pela primeira vez. O mundo do futebol agora aguarda para ver se o heroísmo decisivo de Messi nos cenários global e doméstico o levará de volta ao pódio.

Liga dos Campeões
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Major League Soccer
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA