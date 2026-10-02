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'Eu votaria em mim mesmo!' - estrela do Real Madrid, Marc Cucurella, brinca sobre escolha da Bola de Ouro após admitir que dois indicados são seus companheiros de equipe
A admissão bem-humorada de Cucurella sobre a Bola de Ouro
Em uma entrevista coletiva tão descontraída quanto esclarecedora, Cucurella foi questionado sobre o que pensa da próxima cerimônia da Bola de Ouro. Com vários de seus colegas na disputa pelo maior prêmio individual do esporte, o defensor do Real Madrid poderia ter optado por uma resposta diplomática.
Em vez disso, decidiu abraçar sua reputação carismática e arrancou risos dos presentes ao sugerir que seria o vencedor mais merecedor. "Se eu tivesse que votar, votaria em mim mesmo", brincou durante a sessão com a imprensa.
Ele continuou dizendo: "Felizmente, é verdade que dois dos candidatos são meus companheiros de equipe, e que vença quem merecer. Seja quem for, vou ficar feliz e deixo isso para quem vota. Certamente, por ter companheiros de equipe, vou ganhar algum presentinho por ajudá-los a vencer."
- AFP
Cucurella revela por que os torcedores passaram a gostar dele
A ascensão do defensor espanhol à notoriedade foi marcada por seu visual distinto e seu estilo de jogo enérgico, mas ele segue humilde em relação à sua popularidade entre os torcedores espanhóis. Ao ser perguntado por que parece ser tão querido pelo público, admitiu que não tinha certeza absoluta do motivo.
"Bom, não sei, para ser sincero", disse. "Acho que talvez um pouco por causa da minha aparência diferente, que chama atenção. Mas estou feliz por tudo, não só pelo lado esportivo, mas também pelo lado pessoal e pelo carinho que as pessoas me dão. Acima de tudo, continuar assim e, no fim, fazer as pessoas felizes é algo muito bonito."
Seu treinador, Luis de la Fuente, ecoou esses sentimentos ao afirmar simplesmente que "ele é uma pessoa muito boa e um jogador muito bom".
Adaptando-se à pressão do Real Madrid
Embora seu desempenho pela Espanha tenha sido exemplar, Cucurella foi sincero sobre os desafios que enfrentou desde sua transferência por uma alta quantia para o Real Madrid. Ao abordar a percepção de diferença em seus níveis de atuação, Cucurella destacou que passou muito mais tempo trabalhando dentro da estrutura tática da seleção do que em seu novo clube.
"Acho que, no fim, aqui na seleção eu disputei muitos jogos. O Madrid é um clube novo para mim e quase não tivemos pré-temporada. Acho que joguei menos de 10 partidas", explicou.
Ele acrescentou: "Está claro que há coisas que preciso melhorar e que preciso me adaptar aos meus companheiros, mas vou dar o meu melhor e trabalhar duro para que a versão daqui da seleção seja a mesma vista no Real Madrid."
- Getty Images Sport
Construindo uma nova era no Madrid
Cucurella também falou sobre a presença cada vez maior de jogadores do Real Madrid na seleção espanhola, e o defensor está satisfeito em ver mais companheiros de clube recebendo reconhecimento de De la Fuente. "No fim das contas, o Real Madrid é um dos melhores clubes do mundo e isso implica ter jogadores nas seleções", disse Cucurella.
Ele concluiu: "É verdade que, nos últimos tempos, houve pouca participação, mas, pouco a pouco, ter companheiros aqui é muito importante. Um clube como o Madrid é o que merece. Também há jovens, na base há jogadores muito bons que treinam conosco, e vamos ver se, pouco a pouco, eles passam a ter protagonismo e seguimos tendo mais companheiros aqui."
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