Em uma entrevista coletiva tão descontraída quanto esclarecedora, Cucurella foi questionado sobre o que pensa da próxima cerimônia da Bola de Ouro. Com vários de seus colegas na disputa pelo maior prêmio individual do esporte, o defensor do Real Madrid poderia ter optado por uma resposta diplomática.

Em vez disso, decidiu abraçar sua reputação carismática e arrancou risos dos presentes ao sugerir que seria o vencedor mais merecedor. "Se eu tivesse que votar, votaria em mim mesmo", brincou durante a sessão com a imprensa.

Ele continuou dizendo: "Felizmente, é verdade que dois dos candidatos são meus companheiros de equipe, e que vença quem merecer. Seja quem for, vou ficar feliz e deixo isso para quem vota. Certamente, por ter companheiros de equipe, vou ganhar algum presentinho por ajudá-los a vencer."



