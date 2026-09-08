A estrela do Barcelona, Lamine Yamal, expressou sua empolgação antes de enfrentar o Feyenoord na estreia da equipe na Liga dos Campeões, no Spotify Camp Nou. O atacante de 19 anos revelou que fez uma pesquisa prévia sobre os adversários holandeses antes da partida no meio da semana.

Falando antes do jogo, Yamal relembrou ter atuado no estádio De Kuip, do Feyenoord, com a Espanha durante um empate por 2 a 2 pela Liga das Nações, em março de 2025.

No entanto, enfrentar a equipe de Roterdã em nível de clubes representa um novo desafio para o jovem internacional.