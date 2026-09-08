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'Eu torço para o Ajax e o Feyenoord é o grande rival!' - Lamine Yamal revela conversa secreta com Frenkie de Jong antes da estreia do Barcelona
Yamal se prepara para o primeiro confronto com o Feyenoord
A estrela do Barcelona, Lamine Yamal, expressou sua empolgação antes de enfrentar o Feyenoord na estreia da equipe na Liga dos Campeões, no Spotify Camp Nou. O atacante de 19 anos revelou que fez uma pesquisa prévia sobre os adversários holandeses antes da partida no meio da semana.
Falando antes do jogo, Yamal relembrou ter atuado no estádio De Kuip, do Feyenoord, com a Espanha durante um empate por 2 a 2 pela Liga das Nações, em março de 2025.
No entanto, enfrentar a equipe de Roterdã em nível de clubes representa um novo desafio para o jovem internacional.
- ZUMA Press Wire
De Jong oferece visão sobre rivalidade holandesa
Yamal recorreu ao companheiro de equipe Frenkie de Jong para obter mais informações sobre a posição do Feyenoord no futebol holandês. O ex-meio-campista do Ajax deixou clara sua lealdade ao jovem espanhol durante a conversa.
Yamal riu ao compartilhar o resumo de De Jong sobre o clube de Roterdã antes do duelo pela Champions League.
"Frenkie me disse que torce pelo Ajax e que o Feyenoord é o grande rival", revelou Yamal. "Eu sempre gosto de jogar contra times que nunca enfrentei antes."
Ponta abraça novo papel de liderança
Além de analisar o Feyenoord, Yamal refletiu sobre seu status crescente no Barcelona após ser nomeado o quinto capitão do clube com apenas 19 anos de idade. O ponta citou De Jong, Raphinha, Pedri e Eric Garcia como seus principais modelos dentro do elenco.
Yamal enfatizou a disciplina tática exigida pelo técnico Hansi Flick, especialmente em relação à pressão de alta intensidade sem a bola.
"É um privilégio ser capitão aos 19 anos de idade", afirmou Yamal. "Se você não corre, qualquer equipe pode te vencer. Se queremos ganhar, temos que correr."
- AFP
Flick aposta em Yamal para decidir a partida
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, elogiou a evolução e a mentalidade de Yamal antes da estreia europeia. Flick insistiu que o jovem ponta tem capacidade para decidir partidas contra qualquer adversário, incluindo o Feyenoord.
O treinador alemão confirmou que seu elenco está totalmente preparado para a rodada de abertura da competição.
"Ele pode decidir jogos sozinho", disse Flick sobre Yamal. "Ele adora melhorar, e isso pode ser visto todos os dias."
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