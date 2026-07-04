AFP
Traduzido por
“Eu tinha que fazer isso!” – Mohamed Salah marca um pênalti à la Panenka com ousadia, enquanto o Egito mantém a calma na vitória nos pênaltis sobre a Austrália na Copa do Mundo
Pharaohs garantem classificação histórica
O Egito avançou para a próxima fase do torneio após superar uma resistente seleção australiana em uma exaustiva disputa de pênaltis. Os Faraós abriram o placar com Emam Ashour, mas um gol contra de Mohamed Hany no segundo tempo anulou a vantagem mínima. Após a prorrogação não ter definido o vencedor, as falhas dos australianos Harry Souttar e Lucas Herrington permitiram que Hossam Abdelmaguid convertesse o pênalti decisivo, selando a vitória por 4 a 2 na disputa de pênaltis.
- AFP
Salah explica o ousado pênalti à la Panenka
Com a disputa de pênaltis em clima de tensão extrema e o placar empatado, o experiente capitão se preparou para enfrentar o goleiro reserva Mat Ryan e acertou um belíssimo chute por cima do goleiro, bem no meio do gol.
Refletindo sobre sua aposta calculada na zona mista, a lenda do Liverpool — que agora está sem clube após deixar os Reds — enfatizou sua responsabilidade de liderar os jogadores mais jovens dando o exemplo.
Salah afirmou: “Se alguém fosse fazer isso, seria eu. Tenho mais experiência do que os outros e queria passar confiança a eles. Decidi no último minuto; não sei se esta é minha última Copa do Mundo ou não, mas eu tinha que fazer isso.”
Depois de levar seu país à sua primeira vitória na fase eliminatória do torneio, o atacante estava plenamente ciente do peso monumental por trás dessa conquista.
Ele acrescentou: “É história. Eu disse aos rapazes antes do jogo que esse é o maior palco em que vocês podem jogar, então aproveitem e não deixem a pressão afetar vocês. Estou feliz por termos conseguido vencer a partida. Azar para eles, perderam nos pênaltis. Mas estou feliz por termos feito história hoje.”
O Egito passa a integrar a elite africana
Essa vitória notável marca um marco monumental na história do futebol, tornando o Egito apenas o quinto país africano a avançar para a fase eliminatória de uma Copa do Mundo. Com esse resultado, o Egito se junta a Camarões, Senegal, Gana e Marrocos na conquista desse feito, tendo os Faraós quebrado uma barreira psicológica de longa data no cenário mundial.
- (C)Getty Images
Um desafio monumental nas eliminatórias se aproxima
A equipe precisa se recompor emocionalmente o mais rápido possível enquanto se prepara para um confronto decisivo e desafiador nas oitavas de final contra a Argentina, uma das grandes potências do torneio. Os gigantes sul-americanos avançaram após sobreviverem a um jogo emocionante e cheio de tensão, com cinco gols, contra Cabo Verde. Manter uma organização defensiva sólida e aproveitar as oportunidades de contra-ataque por meio de seu icônico capitão será fundamental para que os azarões consigam prolongar sua trajetória no torneio.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.