Jan Huebner
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“Eu tinha certeza de que o gol sairia”: Diego Simeone elogia a resiliência de Julian Alvarez após o Atlético de Madrid conquistar um ponto na Alemanha pela Champions League
Atacante argentino encerra jejum de gols
Simeone afirmou que nunca duvidou de que Alvarez voltaria a marcar depois que o atacante garantiu um empate suado para o Atlético de Madrid contra os anfitriões da Bundesliga. Após vencer seus dois primeiros jogos em competições europeias, a equipe alemã abriu o placar com um chute rasteiro de Jamie Leweling aos 36 minutos. No entanto, o argentino empatou 80 segundos após o reinício da partida, ao completar o cruzamento de Ademola Lookman, que havia saído do banco, para marcar seu 50º gol pelo clube.
- HMB-Media
Expulsão imprudente freia o embalo no segundo tempo
Ao se tornar apenas o sexto jogador a marcar 50 gols em todas as competições sob o comando de seu compatriota, o atacante também encerrou um jejum de gols que vinha desde o confronto da Champions League contra o Arsenal, em 29 de abril.
As esperanças dos visitantes de buscar a vitória acabaram aos 64 minutos, quando Morten Hjulmand foi expulso por uma entrada imprudente no meio-campista Angelo Stiller, que se destacava na partida. Já na reta final, o zagueiro do Stuttgart Jeff Chabot cabeceou para fora após cobrança de escanteio de Maximilian Mittelstadt.
Ao comentar o gol de empate de seu atacante e o cartão vermelho que obrigou sua equipe a se defender nos 26 minutos finais, Simeone disse à Movistar: "Eu tinha certeza de que o gol sairia. Conseguimos o 1 a 1, mas não pudemos manter o jogo como queríamos por causa da expulsão, que nos afetou.
"A expulsão foi justa. Sempre digo aos rapazes: toda vez que você tira os pés do chão, fica perto de receber um cartão vermelho."
Novela de verão antecedeu jejum de gols
Antes de marcar seu primeiro gol na temporada, Alvarez havia irritado parte da torcida do clube durante o verão ao tentar forçar uma transferência para o Barcelona, rival na La Liga, mas a diretoria impediu sua saída.
Embora tenha marcado 10 gols na campanha até as semifinais da Champions League na temporada passada, sua única contribuição na competição europeia nesta temporada antes de terça-feira havia sido uma assistência na derrota fora de casa para o Liverpool na estreia, em 9 de setembro.
Confiante de que o atacante ganhará embalo após suas atuações incansáveis nas últimas partidas, o lateral Alejandro Grimaldo acrescentou: “Ele vem criando muitas chances nos últimos jogos. É o nosso melhor jogador. Ele precisava desse gol, e esperamos que seja o primeiro de muitos gols dele neste ano.”
- Jan Huebner
Bayern de Munique pela frente em novembro
O empate na Alemanha deixa o Atlético na 15ª posição da fase de liga, com quatro pontos, após a equipe se recuperar da derrota em Anfield com uma vitória sobre o Manchester United na semana passada. O time de Simeone agora volta suas atenções para La Liga, na esperança de que seu principal jogador dê sequência ao retorno aos gols. O próximo desafio europeu será exigente, quando enfrentar o Bayern de Munique em 3 de novembro.
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