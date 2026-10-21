Ao se tornar apenas o sexto jogador a marcar 50 gols em todas as competições sob o comando de seu compatriota, o atacante também encerrou um jejum de gols que vinha desde o confronto da Champions League contra o Arsenal, em 29 de abril.

As esperanças dos visitantes de buscar a vitória acabaram aos 64 minutos, quando Morten Hjulmand foi expulso por uma entrada imprudente no meio-campista Angelo Stiller, que se destacava na partida. Já na reta final, o zagueiro do Stuttgart Jeff Chabot cabeceou para fora após cobrança de escanteio de Maximilian Mittelstadt.

Ao comentar o gol de empate de seu atacante e o cartão vermelho que obrigou sua equipe a se defender nos 26 minutos finais, Simeone disse à Movistar: "Eu tinha certeza de que o gol sairia. Conseguimos o 1 a 1, mas não pudemos manter o jogo como queríamos por causa da expulsão, que nos afetou.

"A expulsão foi justa. Sempre digo aos rapazes: toda vez que você tira os pés do chão, fica perto de receber um cartão vermelho."