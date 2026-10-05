'Eu teria sacrificado tudo' - Steven Gerrard revela até onde teria ido para jogar por Jurgen Klopp no Liverpool

Na longa e rica história do Liverpool Football Club, poucos cenários de "e se" carregam tanto peso emocional quanto a possibilidade de Gerrard jogar em um time de Klopp. O icônico meio-campista encerrou sua trajetória de 17 anos no time principal dos Reds no verão de 2015, optando por um recomeço na Major League Soccer, com o LA Galaxy.

No entanto, apenas quatro meses após a emocionante despedida de Gerrard em Anfield, o clube se separou de Brendan Rodgers e nomeou Klopp, dando início a uma nova era de sucesso moderno sem precedentes. O momento sempre foi visto pelos torcedores como uma cruel peça do destino, e agora o próprio jogador revelou seu conflito interno em relação àquela escolha crucial da carreira.

Falando em um evento em Singapura, Gerrard relembrou o processo de decisão que o levou a deixar o clube de infância após 710 partidas. O meio-campista tinha 35 anos na época e lidava com a realidade de seu declínio físico e com uma mudança de papel dentro do elenco. "Eu abriria mão, abriria mão de muitas coisas, profissional e pessoalmente, para ter a oportunidade de jogar por Klopp", disse Gerrard ao público.