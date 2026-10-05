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'Eu teria sacrificado tudo' - Steven Gerrard revela até onde teria ido para jogar por Jurgen Klopp no Liverpool
O momento decisivo que definiu a saída de Gerrard
Na longa e rica história do Liverpool Football Club, poucos cenários de "e se" carregam tanto peso emocional quanto a possibilidade de Gerrard jogar em um time de Klopp. O icônico meio-campista encerrou sua trajetória de 17 anos no time principal dos Reds no verão de 2015, optando por um recomeço na Major League Soccer, com o LA Galaxy.
No entanto, apenas quatro meses após a emocionante despedida de Gerrard em Anfield, o clube se separou de Brendan Rodgers e nomeou Klopp, dando início a uma nova era de sucesso moderno sem precedentes. O momento sempre foi visto pelos torcedores como uma cruel peça do destino, e agora o próprio jogador revelou seu conflito interno em relação àquela escolha crucial da carreira.
Falando em um evento em Singapura, Gerrard relembrou o processo de decisão que o levou a deixar o clube de infância após 710 partidas. O meio-campista tinha 35 anos na época e lidava com a realidade de seu declínio físico e com uma mudança de papel dentro do elenco. "Eu abriria mão, abriria mão de muitas coisas, profissional e pessoalmente, para ter a oportunidade de jogar por Klopp", disse Gerrard ao público.
- AFP
A última temporada de Gerrard no Liverpool
A temporada 2014/15 tinha sido difícil para o Liverpool após a saída de Luis Suarez e os persistentes problemas de lesão de Daniel Sturridge. Apesar das dificuldades da equipe sob o comando de Rodgers, Gerrard seguiu como um contribuinte vital, terminando a campanha como artilheiro do clube, com 13 gols em todas as competições.
Seu último ano incluiu momentos característicos de brilho, como uma cobrança de falta marcante contra o FC Basel na Liga dos Campeões, mas também foi marcado pela frustração de um cartão vermelho em 38 segundos contra o Manchester United. Esses altos e baixos acabaram levando a um período de reflexão sobre seu futuro no clube que ele amava.
Negociações de contrato e o dilema do jogador com papel secundário
O cerne da saída de Gerrard esteve em uma oferta de contrato que o faria passar a ter um papel no elenco, em vez de ser o primeiro nome na escalação. Para um jogador que se definia por sua influência e resistência, a perspectiva de assistir da lateral do campo era difícil de engolir.
"Foi me oferecido um contrato de um ano no fim da minha carreira no Liverpool para ficar por mais uma temporada", explicou Gerrard. "Mas eu estava tendo conversas com a atual comissão do Liverpool, e as conversas eram mais no sentido de que eu seria mais um jogador de participação pontual, jogaria menos minutos, sabe, não seria tão ativo quanto eu gostaria de ter sido."
Aos 35 anos, Gerrard sentia que ainda tinha mais a oferecer como titular regular, e a ideia de se tornar uma figura periférica sob o comando de Rodgers não o atraía. Ele acabou decidindo que uma mudança para a MLS era a melhor forma de encerrar seus dias como jogador com dignidade e futebol regular.
- Getty Images Sport
A perspectiva em retrospecto e o fator Klopp
No entanto, a chegada de Klopp em outubro de 2015 mudou completamente o cenário do clube. O futebol "heavy metal" do alemão e sua personalidade contagiante revitalizaram Anfield, e Gerrard acredita que teria aceitado o papel reduzido que antes rejeitou se isso significasse fazer parte daquela revolução.
"Mas, se eu soubesse que Jurgen com certeza viria, eu não sabia disso naquele momento quando tomei a decisão", continuou Gerrard. "Se eu soubesse que Jurgen viria, eu teria arriscado, ficado e tentado impressionar Jurgen e talvez ter aquela oportunidade no fim da minha carreira. Mas, infelizmente, tomei a decisão de me mudar. Em retrospecto, eu teria ficado e assumido o risco."
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