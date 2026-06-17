“Eu teria que jogar até os 80 anos para calar a boca dos críticos!” - Kylian Mbappé desmente a alegação de que se tratava de uma “missão de vingança” depois que o craque do Real Madrid levou a França à vitória sobre o Senegal na Copa do Mundo com dois gols brilhantes

Mbappé não perdeu tempo para deixar sua marca na Copa do Mundo de 2026, levando a França a uma vitória confortável por 3 a 1 sobre o Senegal, em Nova Jersey. O atacante estava em grande forma, marcando dois gols brilhantes, incluindo um chute sensacional de longa distância que selou o resultado e garantiu que a equipe de Didier Deschamps começasse sua campanha com o pé direito.

O segundo gol da noite foi particularmente significativo, marcando o 58º gol de Mbappé pela seleção. Com isso, ele ultrapassou Olivier Giroud e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da França. O jogador de 27 anos havia ultrapassado brevemente Lionel Messi na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, mas o astro argentino marcou posteriormente um hat-trick na vitória de seu país sobre a Argélia.