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“Eu teria que jogar até os 80 anos para calar a boca dos críticos!” - Kylian Mbappé desmente a alegação de que se tratava de uma “missão de vingança” depois que o craque do Real Madrid levou a França à vitória sobre o Senegal na Copa do Mundo com dois gols brilhantes
Mbappé faz história em Nova Jersey
Mbappé não perdeu tempo para deixar sua marca na Copa do Mundo de 2026, levando a França a uma vitória confortável por 3 a 1 sobre o Senegal, em Nova Jersey. O atacante estava em grande forma, marcando dois gols brilhantes, incluindo um chute sensacional de longa distância que selou o resultado e garantiu que a equipe de Didier Deschamps começasse sua campanha com o pé direito.
O segundo gol da noite foi particularmente significativo, marcando o 58º gol de Mbappé pela seleção. Com isso, ele ultrapassou Olivier Giroud e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da França. O jogador de 27 anos havia ultrapassado brevemente Lionel Messi na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, mas o astro argentino marcou posteriormente um hat-trick na vitória de seu país sobre a Argélia.
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Desmentindo a narrativa da “vingança”
Mbappé chegou ao torneio sob um clima de grande escrutínio, após uma temporada difícil no Real Madrid. Apesar do alvoroço em torno de suas atuações na Espanha, o francês não hesitou em descartar a ideia de que suas jogadas heroicas contra o Senegal tivessem o objetivo de provar que as pessoas estavam erradas. “Jogo para fazer história pelo meu país e garantir que minha seleção chegue à final e conquiste a Copa do Mundo”, disse ele à imprensa francesa após a partida.
Quando questionado se seu desempenho serviu como resposta às críticas ferrenhas que enfrentou em Madri, Mbappé manteve-se desafiador. “Não há vingança [contra os críticos]. Se eu começasse a jogar para todas as pessoas que me criticam e para calá-las, teria que jogar até os 80 anos. Depois dos meus dois gols, pensei nos meus parentes, na minha família e nos meus amigos próximos que estavam aqui hoje. Sempre que marco um gol, é por eles”, acrescentou o capitão.
Superando um período difícil em Madri
O cenário da preparação de Mbappé para o torneio foi tudo menos tranquilo. Depois que o Real Madrid encerrou a segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante, o atacante tornou-se o principal alvo da frustração dos torcedores no Santiago Bernabéu. Ele era frequentemente vaiado pela torcida local, e uma petição liderada por torcedores pedindo sua saída teria reunido mais de um milhão de assinaturas.
A intensidade das críticas levou seu companheiro de seleção francesa, Ousmane Dembélé, a defender publicamente o astro antes do início do torneio, classificando o tratamento dado a Mbappé como injusto. No entanto, o jogador do Real Madrid parecia revigorado com a camisa da seleção nacional, sem parecer sobrecarregado pela pressão que o acompanhou durante toda a temporada do clube.
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O foco está no objetivo em Filadélfia
Com três pontos e um recorde histórico já garantidos, a França agora voltará sua atenção para a segunda partida da fase de grupos. Os Bleus devem enfrentar o Iraque na Filadélfia nesta segunda-feira, onde mais uma vitória garantiria praticamente sua classificação para as oitavas de final, enquanto buscam reconquistar o troféu que conquistaram pela última vez em 2018. Enquanto isso, a derrota significa que o Senegal enfrentará uma partida decisiva para seu destino neste torneio, já que a Noruega, que atualmente lidera o Grupo I após uma vitória por 4 a 1 sobre o Iraque, será seu próximo adversário.