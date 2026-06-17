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KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images
Donny Afroni

Traduzido por

“Eu teria que jogar até os 80 anos para calar a boca dos críticos!” - Kylian Mbappé desmente a alegação de que se tratava de uma “missão de vingança” depois que o craque do Real Madrid levou a França à vitória sobre o Senegal na Copa do Mundo com dois gols brilhantes

K. Mbappe
França
Copa do Mundo
Senegal
Real Madrid

Kylian Mbappé rebateu seus críticos após uma noite de recordes pela França, insistindo que não é motivado pelo desejo de “vingança” contra aqueles que questionaram seu desempenho. O astro do Real Madrid deu uma aula de futebol na estreia dos Bleus na Copa do Mundo contra o Senegal, marcando dois gols e se tornando oficialmente o maior artilheiro de todos os tempos da seleção francesa.

  • Mbappé faz história em Nova Jersey

    Mbappé não perdeu tempo para deixar sua marca na Copa do Mundo de 2026, levando a França a uma vitória confortável por 3 a 1 sobre o Senegal, em Nova Jersey. O atacante estava em grande forma, marcando dois gols brilhantes, incluindo um chute sensacional de longa distância que selou o resultado e garantiu que a equipe de Didier Deschamps começasse sua campanha com o pé direito.

    O segundo gol da noite foi particularmente significativo, marcando o 58º gol de Mbappé pela seleção. Com isso, ele ultrapassou Olivier Giroud e se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da França. O jogador de 27 anos havia ultrapassado brevemente Lionel Messi na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Copa do Mundo, mas o astro argentino marcou posteriormente um hat-trick na vitória de seu país sobre a Argélia.

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  • kylian mbappe frankreichGetty Images

    Desmentindo a narrativa da “vingança”

    Mbappé chegou ao torneio sob um clima de grande escrutínio, após uma temporada difícil no Real Madrid. Apesar do alvoroço em torno de suas atuações na Espanha, o francês não hesitou em descartar a ideia de que suas jogadas heroicas contra o Senegal tivessem o objetivo de provar que as pessoas estavam erradas. “Jogo para fazer história pelo meu país e garantir que minha seleção chegue à final e conquiste a Copa do Mundo”, disse ele à imprensa francesa após a partida.

    Quando questionado se seu desempenho serviu como resposta às críticas ferrenhas que enfrentou em Madri, Mbappé manteve-se desafiador. “Não há vingança [contra os críticos]. Se eu começasse a jogar para todas as pessoas que me criticam e para calá-las, teria que jogar até os 80 anos. Depois dos meus dois gols, pensei nos meus parentes, na minha família e nos meus amigos próximos que estavam aqui hoje. Sempre que marco um gol, é por eles”, acrescentou o capitão.

  • Superando um período difícil em Madri

    O cenário da preparação de Mbappé para o torneio foi tudo menos tranquilo. Depois que o Real Madrid encerrou a segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título importante, o atacante tornou-se o principal alvo da frustração dos torcedores no Santiago Bernabéu. Ele era frequentemente vaiado pela torcida local, e uma petição liderada por torcedores pedindo sua saída teria reunido mais de um milhão de assinaturas.

    A intensidade das críticas levou seu companheiro de seleção francesa, Ousmane Dembélé, a defender publicamente o astro antes do início do torneio, classificando o tratamento dado a Mbappé como injusto. No entanto, o jogador do Real Madrid parecia revigorado com a camisa da seleção nacional, sem parecer sobrecarregado pela pressão que o acompanhou durante toda a temporada do clube.

  • France Senegal Mbappe OliseGetty Images

    O foco está no objetivo em Filadélfia

    Com três pontos e um recorde histórico já garantidos, a França agora voltará sua atenção para a segunda partida da fase de grupos. Os Bleus devem enfrentar o Iraque na Filadélfia nesta segunda-feira, onde mais uma vitória garantiria praticamente sua classificação para as oitavas de final, enquanto buscam reconquistar o troféu que conquistaram pela última vez em 2018. Enquanto isso, a derrota significa que o Senegal enfrentará uma partida decisiva para seu destino neste torneio, já que a Noruega, que atualmente lidera o Grupo I após uma vitória por 4 a 1 sobre o Iraque, será seu próximo adversário.