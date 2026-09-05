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“Eu teria mantido Dusan Vlahovic!”: ídolo da Juventus, Gianluca Zambrotta questiona ataque de € 100 milhões antes de duelo contra o Milan
Zambrotta questiona atacantes da Juventus
Zambrotta expressou sérias dúvidas sobre o atual setor ofensivo da Juventus antes do tão aguardado duelo da Serie A contra o Milan. O lendário lateral, que representou os dois clubes com distinção, acredita que a Velha Senhora carece de poder de fogo real. Apesar de reforçar o elenco com Kolo Muani e Woltemade, a Juve tem tido dificuldade para encontrar gols com regularidade em 2026.
Ele não está convencido com o rendimento da dupla e considera que a recente estratégia de transferências do clube o deixa vulnerável em jogos decisivos. Com Kenan Yildiz fora por lesão e Arkadiusz Milik sem conseguir oferecer segurança, o peso no ataque segue sendo uma questão urgente. O ex-jogador de ambos os clubes compartilhou sua opinião com La Gazzetta dello Sport enquanto os dois gigantes italianos se preparam para se enfrentar.
- AFP
Saída de Vlahovic deixa um vazio
O problema mais evidente para Zambrotta é a impressionante falta de produção da atual linha de ataque em comparação com seus valores estimados de transferência. Ele criticou duramente a decisão de deixar Vlahovic sair, vendo o sérvio como um ponto de referência tradicional e confiável.
"Kolo Muani e Woltemade marcaram cinco gols no total em 2026", observou Zambrotta. "Não estamos falando de qualquer time, mas da Juventus. Ainda assim, para eles, vi avaliações gerais de mais de € 100 milhões, o que me faz pensar.
"O elenco da Juventus está numericamente preparado, mas eu teria feito de tudo para manter Vlahovic. Sempre o vi como um verdadeiro camisa 9, embora, se ele quisesse sair em uma transferência sem custos, isso é outra questão."
Milan parece mais forte para o grande confronto
Olhando para o confronto decisivo no Allianz Stadium, Zambrotta acredita que o Milan está atualmente em melhor forma, embora admita que o fator casa possa ajudar a Juventus. Ele também destacou que grandes jogos acabam sendo decididos pela mentalidade, e não pela condição física bruta.
Ao falar sobre a enorme pressão de jogar pelos principais clubes da Itália, ele destacou um problema de profundidade de elenco dos Rossoneri, dizendo: "O time do Milan tem apenas dois centroavantes de origem, Goncalo Ramos e Francesco Camarda.
"Na minha opinião, eles deveriam ter contratado mais um. Isso era necessário numericamente para competir em três competições, não necessariamente em termos de qualidade."
- Getty Images
Foco no duelo no Allianz Stadium
Tanto a Juventus quanto o Milan agora vão finalizar seus preparativos para uma partida que pode definir suas respectivas campanhas. Uma vitória de qualquer um dos lados dará um enorme impulso de motivação e embalo para as semanas cruciais que vêm pela frente.
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