Zambrotta expressou sérias dúvidas sobre o atual setor ofensivo da Juventus antes do tão aguardado duelo da Serie A contra o Milan. O lendário lateral, que representou os dois clubes com distinção, acredita que a Velha Senhora carece de poder de fogo real. Apesar de reforçar o elenco com Kolo Muani e Woltemade, a Juve tem tido dificuldade para encontrar gols com regularidade em 2026.

Ele não está convencido com o rendimento da dupla e considera que a recente estratégia de transferências do clube o deixa vulnerável em jogos decisivos. Com Kenan Yildiz fora por lesão e Arkadiusz Milik sem conseguir oferecer segurança, o peso no ataque segue sendo uma questão urgente. O ex-jogador de ambos os clubes compartilhou sua opinião com La Gazzetta dello Sport enquanto os dois gigantes italianos se preparam para se enfrentar.