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“Eu teria dado uma cabeçada nele!” – Zlatan Ibrahimovic acusa os jogadores da Espanha de não terem enfrentado Leandro Paredes, que agiu de forma “pouco profissional”, em cenas desagradáveis após a final da Copa do Mundo
As tensões chegam ao auge após a partida
A Espanha conquistou o troféu da Copa do Mundo com um gol de Ferran Torres aos 106 minutos da prorrogação, após ter dominado a partida sem permitir que a Argentina desferisse um único chute a gol no tempo regulamentar. A frustração dos sul-americanos chegou ao auge com um cartão vermelho recebido por Enzo Fernández nos últimos instantes do tempo regulamentar, enquanto Paredes escapou da expulsão apesar de ter recebido um cartão amarelo no segundo tempo.
Uma confusão pós-jogo eclodiu quando Nahuel Molina acertou Rodri, antes de Paredes chutar Eric García e derrubar Gavi no chão, enquanto o técnico Roberto Ayala parecia dar um soco em Dani Olmo.
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Ibrahimovic critica cenas de tensão
Ibrahimovic criticou o caos pós-jogo durante sua participação como comentarista na Fox Sports. Criticando a conduta de Paredes e questionando a resposta passiva dos jogadores espanhóis, o ex-atacante do AC Milan declarou: “Paredes pode se dar por satisfeito por não ter havido um jogador como eu em campo. Se eu estivesse lá, teria dado uma cabeçada nele e sido expulso. É um comportamento pouco profissional da parte dele.”
Ele acrescentou: “Não sei o que os jogadores espanhóis estão fazendo. Estão simplesmente assistindo a outro jogador bater em seu companheiro de time.”
Ícone sueco confirma que deixa a carreira de comentarista
Além de sua análise franca sobre a briga em Nova Jersey, Ibrahimovic surpreendeu os telespectadores ao anunciar sua aposentadoria das funções de comentarista. Após desempenhar um papel de destaque no estúdio da Fox Sports durante todo o torneio ao lado dos colegas comentaristas Thierry Henry e Alexi Lalas, o ex-atacante do Manchester United e do Paris Saint-Germain declarou: “Falei muito durante o último mês e meio, mas estas serão minhas últimas palavras.
“Alexi [Lalas], Thierry, Rebecca [Lowe], obrigado. Foi um prazer compartilhar este estúdio com vocês. Agradeço também à Fox, aos Estados Unidos e a todos que assistiram. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Esta é minha última visita ao estúdio. Para mim, esta foi a primeira e última vez.”
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As medidas disciplinares são uma grande ameaça
A FIFA abriu um processo disciplinar formal sobre o confronto em massa envolvendo os jogadores e a comissão técnica da Argentina ao final da partida. A Associação Argentina de Futebol (AFA) pode enfrentar multas pesadas e suspensões de jogadores caso algum membro da equipe ou da comissão técnica seja considerado culpado de irregularidades. Enquanto isso, a Espanha continuará comemorando a conquista histórica da dupla de títulos da Eurocopa e da Copa do Mundo nas próximas semanas.
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