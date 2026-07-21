“Eu teria dado uma cabeçada nele!” – Zlatan Ibrahimovic acusa os jogadores da Espanha de não terem enfrentado Leandro Paredes, que agiu de forma “pouco profissional”, em cenas desagradáveis após a final da Copa do Mundo

A Espanha conquistou o troféu da Copa do Mundo com um gol de Ferran Torres aos 106 minutos da prorrogação, após ter dominado a partida sem permitir que a Argentina desferisse um único chute a gol no tempo regulamentar. A frustração dos sul-americanos chegou ao auge com um cartão vermelho recebido por Enzo Fernández nos últimos instantes do tempo regulamentar, enquanto Paredes escapou da expulsão apesar de ter recebido um cartão amarelo no segundo tempo.

Uma confusão pós-jogo eclodiu quando Nahuel Molina acertou Rodri, antes de Paredes chutar Eric García e derrubar Gavi no chão, enquanto o técnico Roberto Ayala parecia dar um soco em Dani Olmo.