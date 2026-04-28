"Eu teria apostado que ele não faria isso": Mats Hummels fica surpreso com a escalação do Bayern de Munique contra o PSG, escolhida por Vincent Kompany

Davies joga na lateral esquerda. Ele perdeu muitos jogos nesta temporada devido a várias lesões e ainda não voltou a apresentar a forma de nível mundial dos anos anteriores.

Por outro lado, Laimer tem sido um exemplo de confiabilidade há meses. O meio-campista de formação tem se destacado regularmente também nas duas posições de lateral. O co-comentarista da Prime, Benedikt Höwedes, compartilhou da mesma opinião de seu ex-companheiro Hummels: “Eu também estou surpreso. Laimer está provavelmente tendo a melhor temporada de sua carreira e está em ótima forma. Defensivamente superestável, especialmente no jogo que vimos aqui na fase de grupos (2 a 1 para o Bayern, nota do editor).”

E continuou: “Davies traz velocidade, é claro, e isso vai estar na cabeça de Kompany, especialmente contra o veloz Hakimi no seu lado. Mesmo assim, para mim é uma surpresa.”

No fim de semana, na vitória por 4 a 3 em Mainz, Davies e Laimer estavam na escalação inicial do FCB. Enquanto o canadense teve uma atuação irregular, o austríaco foi um dos melhores jogadores do recém-coroado campeão alemão.

A escalação oficial do FC Bayern na partida de ida contra o PSG: