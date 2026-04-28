Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

"Eu teria apostado que ele não faria isso": Mats Hummels fica surpreso com a escalação do Bayern de Munique contra o PSG, escolhida por Vincent Kompany

Liga dos Campeões
PSG x Bayern de Munique
Bayern de Munique
A. Davies
K. Laimer

O ex-jogador do Bayern, Mats Hummels, ficou surpreso com uma escolha da escalação do FC Bayern contra o PSG.

Na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o técnico do FC Bayern, que estava suspenso, optou por escalar Alphonso Davies na lateral esquerda em vez de Konrad Laimer. Mats Hummels teria feito uma escolha diferente.

  • Em sua função de comentarista da Prime Video, o campeão mundial de 2014 comentou sobre essa escolha: “Consigo entender a ideia por trás disso, considerando a velocidade contra (o lateral do PSG Achraf) Hakimi. Mas contra esses dribladores do PSG, eu teria preferido o Laimer.”

    O ex-zagueiro do FCB continuou: “'O técnico deve ter pensado em algo', costumava-se dizer antigamente no 'FIFA' (conhecido simulador de futebol, nota do editor). É por isso que Vincent Kompany é o técnico principal. Eu teria apostado contra ele fazer isso.”

    • Publicidade
  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Höewedes também teria escalado Laimer no lugar de Davies contra o PSG

    Davies joga na lateral esquerda. Ele perdeu muitos jogos nesta temporada devido a várias lesões e ainda não voltou a apresentar a forma de nível mundial dos anos anteriores.

    Por outro lado, Laimer tem sido um exemplo de confiabilidade há meses. O meio-campista de formação tem se destacado regularmente também nas duas posições de lateral. O co-comentarista da Prime, Benedikt Höwedes, compartilhou da mesma opinião de seu ex-companheiro Hummels: “Eu também estou surpreso. Laimer está provavelmente tendo a melhor temporada de sua carreira e está em ótima forma. Defensivamente superestável, especialmente no jogo que vimos aqui na fase de grupos (2 a 1 para o Bayern, nota do editor).”

    E continuou: “Davies traz velocidade, é claro, e isso vai estar na cabeça de Kompany, especialmente contra o veloz Hakimi no seu lado. Mesmo assim, para mim é uma surpresa.”

    No fim de semana, na vitória por 4 a 3 em Mainz, Davies e Laimer estavam na escalação inicial do FCB. Enquanto o canadense teve uma atuação irregular, o austríaco foi um dos melhores jogadores do recém-coroado campeão alemão.

    A escalação oficial do FC Bayern na partida de ida contra o PSG:

    • Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane
Bundesliga
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Heidenheim crest
Heidenheim
HDH