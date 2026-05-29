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Andreas Koenigl

Traduzido por

"Eu também estou acompanhando isso": jogador que seria o alvo do clube se pronuncia sobre os rumores de uma transferência para o FC Bayern

Bundesliga
Mercado da bola
N. Brown
Bayern de Munique
Eintracht Frankfurt

Será que Nathaniel Brown pode vir a ser uma possibilidade concreta para o FC Bayern de Munique? O piloto alemão da Fórmula 1 se pronunciou agora sobre as especulações.

O lateral-esquerdo Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, chamou a atenção de vários clubes de ponta com suas excelentes atuações na última temporada — entre eles, provavelmente, o FC Bayern de Munique. No centro de treinamento da seleção nacional, o jogador de 22 anos se pronunciou agora sobre os rumores.

  • "É claro que também leio isso, mas agora quero me concentrar na Copa do Mundo. O que vier depois, já veremos. Mas, neste momento, estou totalmente focado na Copa do Mundo", explicou Brown quando questionado sobre os rumores de um possível interesse do clube mais título do país.

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  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    Será que Nathaniel Brown será o sucessor no FC Bayern?

    No entanto, uma transferência para Munique num futuro próximo não parece estar nos planos do jogador da seleção nacional, especialmente porque Brown ainda tem contrato com o SGE até 2030 e se sente “muito bem, inclusive na cidade; tenho amigos lá. Me adaptei de verdade, estou curtindo muito.”

    O Bayern teria, portanto, que procurar outra alternativa caso se separasse de Alphonso Davies. O canadense não seria mais uma escolha incontestável no clube da Isar devido à sua propensão a lesões e ao seu alto salário.