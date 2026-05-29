"Eu também estou acompanhando isso": jogador que seria o alvo do clube se pronuncia sobre os rumores de uma transferência para o FC Bayern

No entanto, uma transferência para Munique num futuro próximo não parece estar nos planos do jogador da seleção nacional, especialmente porque Brown ainda tem contrato com o SGE até 2030 e se sente “muito bem, inclusive na cidade; tenho amigos lá. Me adaptei de verdade, estou curtindo muito.”

O Bayern teria, portanto, que procurar outra alternativa caso se separasse de Alphonso Davies. O canadense não seria mais uma escolha incontestável no clube da Isar devido à sua propensão a lesões e ao seu alto salário.