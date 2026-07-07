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“Eu sou o novo Salt Bae, porra!” - Peter Crouch fica constrangido com o abraço emocionado de Harry Kane, que fez com que o ex-atacante da Inglaterra se comportasse como um “idiota completo” após a vitória épica na Copa do Mundo contra o México
Crouch estraga a festa no Azteca
Crouch, um veterano de duas participações na Copa do Mundo, se viu no centro de um momento que viralizou após a emocionante vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México. Assim que soou o apito final daquele confronto decisivo das oitavas de final, o ex-jogador do Tottenham perdeu toda a compostura e correu para abraçar o atual capitão dos Three Lions, Kane, em uma cena que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.
Refletindo sobre as cenas emocionantes na Cidade do México, Crouch admitiu que deixou a paixão tomar conta dele. Em seu podcast no Prime Video, o atacante de 6 pés 7 polegadas explicou: “Harry veio até mim e me deu o maior abraço de todos os tempos; ficamos dançando juntos e eu dizia a ele o quanto o amo. Então olhei ao redor e percebi que, embora parecesse um momento só entre mim e Harry, devia haver milhares de fotógrafos ao nosso redor.”
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A comparação com o “Salt Bae”
O abraço imediatamente trouxe à memória Nusret Gokce, mais conhecido como Salt Bae, que foi alvo de zombaria mundial por se intrometer nas comemorações da Argentina após a final da Copa do Mundo de 2022. Crouch logo percebeu que poderia ter cometido a mesma gafe social ao comemorar com seu ex-companheiro de equipe do Spurs.
Crouch brincou sobre sua falta de autoconsciência no calor do momento, afirmando: “E então me dei conta — eu sou o maldito novo Salt Bae! Eu me tornei um Salt Bae completo. Foi um daqueles momentos em que você se sente um completo idiota com o uniforme completo. Quase senti que deveria ter vestido o uniforme de novo e fingido que fazia parte do time.” A comparação surge em um momento em que a reputação de Salt Bae continua por terra, após suas tentativas de abordar Lionel Messi durante as comemorações no Catar.
Imerso na atmosfera do Azteca
A vitória da Inglaterra foi tudo menos fácil, com a equipe de Thomas Tuchel sendo forçada a defender heroicamente após a expulsão de Jarell Quansah. A intensidade da partida claramente se estendeu às comemorações pós-jogo, com Crouch admitindo que quase foi convencido a entrar em campo para um show improvisado com o elenco atual.
“Eu estava tão envolvido em tudo aquilo. Teve um momento em que Anthony Gordon gritou para eu cantar ‘Wonderwall’ com eles, e eu estive a um fio de fazer isso! Graças a Deus que não fiz isso, porque os rapazes merecem todo o crédito — seria como se eu estivesse entrando na onda de forma exagerada! Mas eu estava simplesmente muito empolgado com toda a situação”, acrescentou Crouch. Apesar do constrangimento, ele insistiu: “Aquele abraço com o Harry, parecia genuíno. Estou muito orgulhoso dele e da equipe.”
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Kane lidera a investida
Enquanto Crouch proporcionava momentos de humor fora de campo, Kane mais uma vez provou seu valor em campo, convertendo o pênalti decisivo que garantiu a classificação da Inglaterra para as quartas de final. A vitória abre caminho para um confronto emocionante contra a Noruega, embora a Inglaterra tenha que jogar sem Quansah, que está suspenso, enquanto continua sua busca pela glória mundial.
Kane e Crouch compartilham uma longa história, tendo sido companheiros de equipe no White Hart Lane durante os primeiros anos da carreira do capitão dos Três Leões. Embora o atacante mais velho esteja agora firmemente no time dos comentaristas, seu vínculo com a atual geração de estrelas dos Três Leões continua evidente — mesmo que isso leve a algumas fotos um pouco constrangedoras nos estádios mais famosos do mundo.
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