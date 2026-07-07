Crouch, um veterano de duas participações na Copa do Mundo, se viu no centro de um momento que viralizou após a emocionante vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México. Assim que soou o apito final daquele confronto decisivo das oitavas de final, o ex-jogador do Tottenham perdeu toda a compostura e correu para abraçar o atual capitão dos Three Lions, Kane, em uma cena que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Refletindo sobre as cenas emocionantes na Cidade do México, Crouch admitiu que deixou a paixão tomar conta dele. Em seu podcast no Prime Video, o atacante de 6 pés 7 polegadas explicou: “Harry veio até mim e me deu o maior abraço de todos os tempos; ficamos dançando juntos e eu dizia a ele o quanto o amo. Então olhei ao redor e percebi que, embora parecesse um momento só entre mim e Harry, devia haver milhares de fotógrafos ao nosso redor.”