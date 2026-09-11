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'Eu sonhei com esse momento!' - Assane Diao fala após estreia mágica do Como na Liga dos Campeões
Como arrasar o Leipzig na estreia
Diao celebrou uma estreia dos sonhos na Liga dos Campeões ao marcar na vitória contundente do Como por 4 a 1 sobre o Leipzig. A equipe italiana teve o início perfeito em sua primeira campanha de toda a história na principal competição de clubes da Europa.
Martin Baturina, Tasos Douvikas e Maxi Perrone também balançaram as redes em uma exibição ofensiva implacável. O Como jogou com seu estilo habitual e não se mostrou nem um pouco abalado pela ocasião histórica.
A única frustração para os mandantes foi ter sofrido um gol de Andrija Maksimovic. O gol saiu após um erro raro na saída de bola desde a defesa, mas fez pouco para esfriar as comemorações.
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Diao realiza sonho europeu de infância
Para Diao, entrar em campo e balançar as redes foi a culminação de uma ambição de toda a vida. O jovem atacante admitiu que aguardava ansiosamente por esse momento desde a vitória anterior da equipe no campeonato sobre o Genoa.
"É o sonho de todas as crianças, assisti aos jogos da Champions League a minha vida inteira", disse Diao à Sky Sport Italia. "Depois da vitória sobre o Genoa, eu estava pensando em ouvir a música-tema, e foi maravilhoso quando isso aconteceu hoje. Todos nós devemos sonhar, essa é a maior coisa na vida. Eu sonhei com esse momento e ele se tornou realidade."
Um presente de aniversário perfeito para Diao
O gol memorável serviu como um presente de aniversário atrasado para Diao, que só completou 21 anos na segunda-feira. Sua caminhada até este momento tem sido desafiadora desde que chegou ao clube em 2025.
O atacante anteriormente teve dificuldades para ganhar minutos depois de sofrer uma fratura no pé e, em seguida, uma distensão na coxa. No entanto, sua perseverança foi recompensada de forma espetacular no palco europeu.
"Uma vitória no primeiro jogo da Champions League, não poderíamos ter pedido mais", acrescentou. "Estamos todos felizes com o resultado, mas também com a atuação e com a alegria dos nossos torcedores."
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Como carregar a bandeira da Itália
A notável vitória do Como faz dele o único time italiano a somar três pontos na 1ª rodada da Champions League. Seus rivais da Serie A tiveram dificuldades, com Inter e Napoli sofrendo derrotas frustrantes.
Enquanto isso, a Roma só conseguiu um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Fenerbahce. O impressionante triunfo por 4 a 1 estabelece um tom formidável para sua campanha europeia. O Como agora tentará levar esse embalo adiante enquanto se prepara para seus próximos compromissos nacionais e continentais.
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