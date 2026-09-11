Diao celebrou uma estreia dos sonhos na Liga dos Campeões ao marcar na vitória contundente do Como por 4 a 1 sobre o Leipzig. A equipe italiana teve o início perfeito em sua primeira campanha de toda a história na principal competição de clubes da Europa.

Martin Baturina, Tasos Douvikas e Maxi Perrone também balançaram as redes em uma exibição ofensiva implacável. O Como jogou com seu estilo habitual e não se mostrou nem um pouco abalado pela ocasião histórica.

A única frustração para os mandantes foi ter sofrido um gol de Andrija Maksimovic. O gol saiu após um erro raro na saída de bola desde a defesa, mas fez pouco para esfriar as comemorações.