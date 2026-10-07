Getty Images Sport
Traduzido por
'Eu sofri muito!' - ídolo do Real Madrid, Luka Modric faz homenagem máxima ao rival de longa data Lionel Messi após a aposentadoria do ícone do Barcelona da Argentina
Fim de uma era
Messi colocou ponto final em sua lendária carreira internacional de 21 anos no Estadio Monumental, em Buenos Aires. O jogador de 39 anos se despediu em grande estilo, com duas assistências e um pênalti aos 71 minutos na vitória convincente da Argentina por 3 a 0 sobre o Benim.
O último gol do astro do Inter Miami foi o 126º por seu país. Sua despedida emocionante acontece depois de finalmente encerrar a longa espera pela glória mundial ao conquistar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, um triunfo que acabou consolidando seu legado no cenário internacional.
Modric, que mediu forças com Messi 27 vezes em jogos por competições nacionais e internacionais, tem um retrospecto ligeiramente inferior contra o vencedor de oito Bolas de Ouro. Nesses confrontos, o croata somou 10 vitórias e cinco empates, além de 12 derrotas.
- AFP
Respeito máximo
Em entrevista à Cadena SER, Modric fez muitos elogios ao seu rival de longa data. O meia do AC Milan admitiu a enorme dificuldade de enfrentar a lenda do Barcelona durante os anos de auge de ambos em La Liga, deixando de lado a rivalidade histórica para destacar o brilho único do argentino.
"O que posso dizer sobre ele? É uma pena que ele esteja se aposentando, mas é uma decisão dele e temos que respeitá-la", afirmou Modric. "Ele conquistou algo incrível com a seleção; venceu a Copa do Mundo que queria tanto."
O croata continuou: "Ele é um dos melhores jogadores do mundo, um jogador único, e foi um prazer vê-lo jogar, embora eu tenha sofrido muito contra ele, tanto com a Croácia quanto com o Real Madrid. Desejo a ele toda a sorte do mundo."
Despedida emocionante
A homenagem de Modric veio depois de um discurso de despedida emocionado de Messi na Argentina. O veterano atacante teve dificuldade para conter a emoção ao falar com os torcedores, dedicando o momento agridoce ao seu falecido pai, Jorge, que morreu em agosto.
"São muitas emoções. Obviamente, a primeira coisa em que penso é no meu pai", disse Messi à multidão. "Tudo o que me resta fazer é dizer obrigado. Significou muito para mim vestir esta camisa por 20 anos. Nunca deixei de me esforçar, lutar ou querer estar aqui."
Reconhecendo o peso de deixar a seleção, ele acrescentou: "Não voltar será uma grande tristeza. Eu adoraria voltar para sempre, porque jogar na Argentina é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com você."
- Getty Images Sport
Retorno aos compromissos pelo clube
Com sua brilhante carreira internacional agora encerrada, Messi retornará aos Estados Unidos para se concentrar inteiramente em seus compromissos com o Inter Miami. Eliminar as exigências físicas das viagens pela América do Sul e das pausas para jogos de seleções provavelmente permitirá que o jogador de 39 anos conserve energia e prolongue sua carreira no futebol doméstico.
Enquanto isso, Modric dá sequência ao próprio capítulo de fim de carreira na Itália. O maestro do meio-campo buscará conduzir o Milan a títulos na Serie A, deixando para trás uma das rivalidades individuais mais icônicas do futebol moderno.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.