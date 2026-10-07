Messi colocou ponto final em sua lendária carreira internacional de 21 anos no Estadio Monumental, em Buenos Aires. O jogador de 39 anos se despediu em grande estilo, com duas assistências e um pênalti aos 71 minutos na vitória convincente da Argentina por 3 a 0 sobre o Benim.

O último gol do astro do Inter Miami foi o 126º por seu país. Sua despedida emocionante acontece depois de finalmente encerrar a longa espera pela glória mundial ao conquistar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, um triunfo que acabou consolidando seu legado no cenário internacional.

Modric, que mediu forças com Messi 27 vezes em jogos por competições nacionais e internacionais, tem um retrospecto ligeiramente inferior contra o vencedor de oito Bolas de Ouro. Nesses confrontos, o croata somou 10 vitórias e cinco empates, além de 12 derrotas.



