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"Eu só estava tentando ver se o David Raya tinha sofrido uma falta!" - Wojciech Szczesny diz que sua cabeça estava no Arsenal enquanto os companheiros do Barcelona se preparavam para o clássico contra o Real Madrid
A distração de Szczesny durante o El Clásico
O Barcelona conquistou uma vitória monumental por 2 a 0 sobre o Real Madrid, garantindo o título do Campeonato Espanhol, mas o goleiro veterano Szczesny admitiu que sua concentração antes da partida estava dividida. Enquanto o restante do vestiário blaugrana estava totalmente focado na tarefa de derrotar seus eternos rivais, o ex-jogador do Arsenal acompanhava de perto os acontecimentos em Londres.
Os Gunners estavam envolvidos em um confronto decisivo da Premier League contra o West Ham ao mesmo tempo, e Szczesny, que é conhecido por continuar torcendo pelo seu antigo time, não resistiu à tentação de conferir os placares. Falando após as comemorações do título do Barça, ele se abriu sobre sua preparação única para a grande final espanhola.
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Defendendo a polêmica do VAR envolvendo Raya
O momento específico que chamou a atenção de Szczesny foi uma jogada dramática no VAR no final da partida, envolvendo o atual goleiro titular do Arsenal, David Raya.
Quando o West Ham viu um possível gol de empate ser anulado após uma falta no goleiro espanhol, Szczesny estava entre aqueles que analisavam os replays para verificar se seu colega goleiro havia sido protegido pelos árbitros.
“Antes do jogo, todo mundo estava se preparando para o El Clásico e eu só estava tentando descobrir se Raya sofreu falta”, disse Szczesny à Eleven Sports PL.
Quando questionado se acreditava que a decisão de anular o gol foi correta, o goleiro se solidarizou com o jogador do Arsenal.
“Sim, foi”, respondeu Szczesny. “Você está perguntando a um goleiro, então… Sim, foi falta. Eles estavam segurando o braço dele e ele não conseguiu saltar direito.”
Estressado com a busca do Arsenal pelo título
Apesar de estar no crepúsculo de uma carreira em que já defendeu alguns dos maiores clubes da Europa, Szczesny admite que acompanhar a equipe de Mikel Arteta na busca por títulos é uma montanha-russa emocional.
Com o Arsenal ainda lutando em várias frentes, o polonês confessou que a pressão da disputa pelo título da Premier League e a iminente final da Liga dos Campeões o estão afetando tanto quanto qualquer torcedor.
Quando questionado se acredita que os Gunners irão até o fim e conquistarão a glória europeia, ele ficou visivelmente animado. “Não me pergunte sobre isso!”, respondeu Szczesny. “Não me pergunte ainda. É difícil [falar sobre isso, porque] neste momento estou tentando aproveitar minha própria vitória, e aquela outra coisa… esses dois troféus que faltam (para o Arsenal), estão me estressando bastante.”
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Planos para a final da Liga dos Campeões
Embora sua prioridade atual seja comemorar o sucesso do Barcelona no campeonato nacional, Szczesny já está de olho no final da temporada europeia. Segundo relatos, o jogador de 36 anos planeja viajar para Budapeste para assistir pessoalmente à final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, especialmente com a possibilidade de seu ex-clube levantar o troféu.
O repórter da Eleven Sports, Radoslaw Przybysz, confirmou nas redes sociais que o goleiro pretende estar nas arquibancadas para a final.