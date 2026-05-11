"Eu só estava tentando ver se o David Raya tinha sofrido uma falta!" - Wojciech Szczesny diz que sua cabeça estava no Arsenal enquanto os companheiros do Barcelona se preparavam para o clássico contra o Real Madrid

O momento específico que chamou a atenção de Szczesny foi uma jogada dramática no VAR no final da partida, envolvendo o atual goleiro titular do Arsenal, David Raya.

Quando o West Ham viu um possível gol de empate ser anulado após uma falta no goleiro espanhol, Szczesny estava entre aqueles que analisavam os replays para verificar se seu colega goleiro havia sido protegido pelos árbitros.

“Antes do jogo, todo mundo estava se preparando para o El Clásico e eu só estava tentando descobrir se Raya sofreu falta”, disse Szczesny à Eleven Sports PL.

Quando questionado se acreditava que a decisão de anular o gol foi correta, o goleiro se solidarizou com o jogador do Arsenal.

“Sim, foi”, respondeu Szczesny. “Você está perguntando a um goleiro, então… Sim, foi falta. Eles estavam segurando o braço dele e ele não conseguiu saltar direito.”



