"Eu só dou risada!" – Cole Palmer descarta categoricamente os rumores sobre o Manchester United em entrevista, reafirmando seu compromisso com o Chelsea

O craque do Chelsea tem visto seu nome constantemente associado a um retorno ao noroeste, voltando à região onde subiu nas categorias de base do Manchester City antes de sua transferência para Stamford Bridge no verão de 2023. No entanto, em declarações antes de um confronto crucial da Premier League contra o Manchester United, Palmer não hesitou em esclarecer que não tem intenção de abandonar os Blues, mesmo com a tentação de Old Trafford pairando no horizonte.

“Todo mundo só fala”, disse Palmer em entrevista ao The Guardian quando questionado sobre os rumores envolvendo o Manchester United. “Quando vejo isso, só dou risada. Obviamente, Manchester é minha casa. Toda a minha família está lá, mas não sinto saudades. Talvez sinta saudades se ficar três meses sem ir ou algo assim. Mas, quando chego em casa, acho que não há nada lá para mim de qualquer maneira. Não tenho planos de sair do Chelsea. Ainda temos muito pelo que lutar.”