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"Eu só dou risada!" – Cole Palmer descarta categoricamente os rumores sobre o Manchester United em entrevista, reafirmando seu compromisso com o Chelsea
Palmer põe fim aos rumores sobre o Manchester United
O craque do Chelsea tem visto seu nome constantemente associado a um retorno ao noroeste, voltando à região onde subiu nas categorias de base do Manchester City antes de sua transferência para Stamford Bridge no verão de 2023. No entanto, em declarações antes de um confronto crucial da Premier League contra o Manchester United, Palmer não hesitou em esclarecer que não tem intenção de abandonar os Blues, mesmo com a tentação de Old Trafford pairando no horizonte.
“Todo mundo só fala”, disse Palmer em entrevista ao The Guardian quando questionado sobre os rumores envolvendo o Manchester United. “Quando vejo isso, só dou risada. Obviamente, Manchester é minha casa. Toda a minha família está lá, mas não sinto saudades. Talvez sinta saudades se ficar três meses sem ir ou algo assim. Mas, quando chego em casa, acho que não há nada lá para mim de qualquer maneira. Não tenho planos de sair do Chelsea. Ainda temos muito pelo que lutar.”
- AFP
Compromisso com o projeto do Chelsea
Apesar de algumas inconsistências sob o comando de Liam Rosenior, Palmer continua acreditando firmemente na visão de longo prazo do clube. O jogador de 23 anos, que tem contrato até 2033, revelou que as conversas frequentes com o capitão Reece James e a diretoria do clube reforçaram sua confiança no rumo que a equipe está tomando.
“Eu e o Reece conversamos bastante”, explicou Palmer. “Sobre o que precisamos, os jogadores que precisamos contratar e como as coisas precisam ser. Ele não assinaria um novo contrato se não soubesse o que está acontecendo. O Reece não assinaria um contrato de seis anos se não tivesse conversado com os proprietários e os diretores. É algo em que estamos trabalhando juntos. Estamos na mesma página. Queremos vencer agora e acho que, se fizermos as contratações certas no verão, poderemos disputar títulos importantes na próxima temporada.”
Superando as frustrações causadas pelas lesões
Apesar de uma lesão persistente na virilha que atrapalhou seu ritmo, Palmer conseguiu disputar 27 partidas nesta temporada, marcando 10 gols e dando 3 assistências. Suas contribuições são fundamentais, já que o Chelsea ocupa a sexta colocação, a apenas quatro pontos das vagas para a Liga dos Campeões. “Fui consultar um especialista e ele disse que levaria de 10 a 12 semanas”, revelou Palmer. “Nunca me lesionei assim antes. Voltei no início de dezembro [contra] o Leeds fora de casa, entrei em campo por 30 minutos e não conseguia nem correr... nem mesmo chutar. Mas eu queria muito jogar.”
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De olho na Copa do Mundo
Agora que está de volta à plena forma física, Palmer está determinado a terminar a temporada em grande estilo para garantir seu lugar na seleção inglesa de Thomas Tuchel para a próxima Copa do Mundo. Depois de ter desempenhado um papel de destaque na final da Euro 2024, o atacante está ansioso para recuperar a forma “Ice Cold” que lhe rendeu o prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA.
“Estou bem agora”, insistiu ele. “É só uma questão de encontrar o ritmo e voltar a jogar bem. Porque eu joguei bem quando cheguei aqui. Na última temporada, marquei 14 gols na Premier League em 20 jogos. Depois, o Mundial de Clubes. Isso não vai simplesmente desaparecer. Não perdi toda a minha habilidade. Estive lesionado. É só uma questão de me concentrar nessas últimas semanas. Voltar a ser quem eu sei que sou. Trabalhar duro e, com sorte, ir para a Inglaterra. Quando estou feliz, jogo o meu melhor.”