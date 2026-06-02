Kane viveu, sem dúvida, a melhor temporada de toda a sua carreira ao se aproximar de seu 33º aniversário. O prolífico atacante terminou como artilheiro da Bundesliga com 36 gols em apenas 31 partidas. Além disso, conquistou a Chuteira de Ouro da Europa pela segunda vez em três anos e garantiu três troféus coletivos.

O Bayern de Munique, sem dúvida, se beneficiou de seu desempenho incrível nesta temporada. Em entrevista recente ao L'Equipe, o atacante falou abertamente sobre como essas conquistas excepcionais o levam naturalmente a sonhar com a conquista da Bola de Ouro, que será entregue no dia 26 de outubro, em Londres.