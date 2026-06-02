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"Eu seria um dos favoritos" - Harry Kane fala abertamente sobre a disputa pela Bola de Ouro, enquanto o craque da Inglaterra identifica seus principais rivais pelo prêmio
Kane reflete sobre uma campanha individual espetacular
Kane viveu, sem dúvida, a melhor temporada de toda a sua carreira ao se aproximar de seu 33º aniversário. O prolífico atacante terminou como artilheiro da Bundesliga com 36 gols em apenas 31 partidas. Além disso, conquistou a Chuteira de Ouro da Europa pela segunda vez em três anos e garantiu três troféus coletivos.
O Bayern de Munique, sem dúvida, se beneficiou de seu desempenho incrível nesta temporada. Em entrevista recente ao L'Equipe, o atacante falou abertamente sobre como essas conquistas excepcionais o levam naturalmente a sonhar com a conquista da Bola de Ouro, que será entregue no dia 26 de outubro, em Londres.
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O sucesso na Copa do Mundo é o requisito fundamental
Apesar de suas notáveis estatísticas no campeonato nacional, o capitão dos Três Leões sabe que conquistar a Copa do Mundo é praticamente imprescindível para garantir a maior honraria individual. Ter um bom desempenho na cena internacional é fundamental.
“Eu seria um dos favoritos, com certeza”, explicou Kane. Ele acrescentou ainda: “Considerando os troféus que ganhei nesta temporada e o número de gols que marquei, eu estaria na disputa.
Especialmente porque, caso a Inglaterra vença a Copa do Mundo, é de se imaginar que o troféu vá para um jogador inglês.” Essa avaliação honesta destaca sua clara compreensão de que o desempenho no clube por si só pode não ser suficiente.
Acirrada disputa pelo prestigioso prêmio individual
O jogador de 32 anos é totalmente realista quanto à acirrada competição que enfrenta pelo Ballon d'Or. Ele sabe que vários jogadores de destaque também estão na disputa pelo prêmio após temporadas brilhantes. "Quando se olha para quem são os atuais favoritos para ganhar o Ballon d'Or, temos Michael (Olise), os finalistas da Liga dos Campeões e eu", avalia.
A disputa promete ser excepcionalmente acirrada, especialmente considerando que jogadores como Ousmane Dembélé, de 29 anos, certamente não têm intenção de abrir mão do título sem lutar com unhas e dentes. A presença de rivais tão talentosos significa que o resultado do torneio será decisivo.
- AFP
O que vem a seguir para o capitão da Inglaterra
Depois de já ter conquistado uma brilhante tríplice coroa nacional, Kane precisa agora voltar sua atenção para a seleção. A Inglaterra encerrará os preparativos com amistosos contra a Nova Zelândia, no dia 6 de junho, e contra a Costa Rica, no dia 10 de junho.
Em seguida, a seleção nacional inicia sua campanha no Grupo L da Copa do Mundo contra a Croácia em 17 de junho, Gana em 23 de junho e Panamá em 27 de junho. Conduzir seu país por esses desafios rumo à glória mundial pode garantir seu prêmio máximo.