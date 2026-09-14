A frustração em torno do ataque sem força do Tottenham ficou evidente no apito final, culminando em uma troca acalorada em campo entre De Zerbi e Mathys Tel. O atacante, que entrou no segundo tempo, teve dificuldades para influenciar a partida, o que levou a uma conversa tática imediata com seu técnico ainda no gramado.

De Zerbi minimizou o confronto, explicando que se tratava simplesmente de uma questão de instrução posicional. "Sim, eu o orientei em campo", afirmou. "A posição corporal de um atacante. O atacante pode jogar com o ombro voltado para o gol. Se estamos jogando com James Maddison, Mohammed Kudus e Savio, ele tem que jogar como atacante, e o atacante tem que olhar para o gol, não?"

O técnico do Spurs esclareceu ainda que Tel precisava ajustar seus instintos ao antecipar os cruzamentos. "Ou no cruzamento de Robertson. Ele tem que ficar por dentro porque começou a carreira como atacante. Agora está jogando como ponta, mas começou a carreira como atacante", explicou De Zerbi, antes de insistir que "não há problema" e reafirmar seu amor pelo jogador.



