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Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Eu seria o melhor técnico da Itália!' - Roberto De Zerbi faz afirmação bizarra apesar de o jejum histórico de gols do Tottenham continuar contra o Everton

R. De Zerbi
Tottenham
Campeonato Italiano
Premier League
Tottenham x Everton
Everton

O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, fez uma defesa surpreendente das atuações recentes de sua equipe após o frustrante empate por 0 a 0 com o Everton. Apesar de o Spurs não ter marcado nos quatro primeiros jogos da Premier League pela primeira vez na história do clube, o treinador italiano fez questão de destacar a melhora defensiva de seu time.

  • As dificuldades históricas do Tottenham no ataque

    Os problemas ofensivos do Tottenham atingiram um novo fundo do poço, já que o empate sem gols contra o Everton ampliou sua péssima sequência diante do gol. Após derrotas no início da temporada para Brentford e Newcastle United, além de passar em branco contra o Nottingham Forest, o Spurs agora não conseguiu marcar em suas quatro primeiras partidas da liga.

    Essa queda notável marca a primeira vez na história do Tottenham em que a equipe teve um início tão estéril em uma campanha de liga. Embora os visitantes tenham conquistado um ponto em sua partida mais recente, sua completa incapacidade de levar perigo ao goleiro adversário colocou sua linha de ataque sob enorme escrutínio.


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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP

    De Zerbi foca nos pontos positivos

    Em vez de se deter nas limitações ofensivas de sua equipe, De Zerbi usou a entrevista coletiva pós-jogo para destacar a recém-adquirida solidez defensiva do Tottenham. O técnico italiano apontou jogos consecutivos sem sofrer gols contra Nottingham Forest e Everton como prova de progresso estrutural.

    Ao falar com a imprensa, o treinador sugeriu que sua abordagem tática seria muito elogiada em seu país. "Por exemplo, na Itália, eu deveria ser o melhor treinador, não? Dois jogos, dois jogos sem sofrer gols", comentou De Zerbi. "O que a La Gazzetta dello Sport escreveria? Dois jogos sem sofrer gols. O que vocês vão escrever amanhã: um jogo sem sofrer gols ou nenhum gol? Digam o que vocês realmente querem escrever."


  • Tensões táticas chegam ao gramado

    A frustração em torno do ataque sem força do Tottenham ficou evidente no apito final, culminando em uma troca acalorada em campo entre De Zerbi e Mathys Tel. O atacante, que entrou no segundo tempo, teve dificuldades para influenciar a partida, o que levou a uma conversa tática imediata com seu técnico ainda no gramado.

    De Zerbi minimizou o confronto, explicando que se tratava simplesmente de uma questão de instrução posicional. "Sim, eu o orientei em campo", afirmou. "A posição corporal de um atacante. O atacante pode jogar com o ombro voltado para o gol. Se estamos jogando com James Maddison, Mohammed Kudus e Savio, ele tem que jogar como atacante, e o atacante tem que olhar para o gol, não?"

    O técnico do Spurs esclareceu ainda que Tel precisava ajustar seus instintos ao antecipar os cruzamentos. "Ou no cruzamento de Robertson. Ele tem que ficar por dentro porque começou a carreira como atacante. Agora está jogando como ponta, mas começou a carreira como atacante", explicou De Zerbi, antes de insistir que "não há problema" e reafirmar seu amor pelo jogador.


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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Testes cruciais na copa e na liga estão por vir

    De Zerbi agora enfrenta uma semana vital para corrigir a histórica disfunção ofensiva do Tottenham. O desafio imediato é uma difícil viagem a Anfield, pela terceira fase da Copa da Liga, para enfrentar o Liverpool, um ambiente complicado para o Spurs tentar reencontrar seu poder de fogo contra um adversário de primeira linha.

    Depois desse duelo de meio de semana pela copa, o Tottenham volta à ação na Premier League recebendo o Aston Villa no sábado. Se De Zerbi não conseguir descobrir rapidamente como transformar a estabilidade defensiva em produção ofensiva nesses dois jogos, a narrativa em torno de seu trabalho mudará rapidamente de evolução tática para uma crise total.

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