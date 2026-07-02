“Eu sempre teria tentado” - Kyle Walker revela que mudou de ideia sobre a aposentadoria da seleção inglesa após o apoio de Wayne Rooney na Copa do Mundo

Walker reiterou seu compromisso com a aposentadoria da seleção, apesar de a Inglaterra enfrentar uma enorme dificuldade na escolha dos titulares na defesa durante o torneio. Em entrevista ao The Sun, Walker se pronunciou sobre os comentários feitos por Rooney na BBC Sport na quarta-feira.

Rooney insistiu que o técnico Tuchel deveria ter entrado em contato com Walker imediatamente após Tino Livramento ter se retirado da seleção devido a uma lesão. A Inglaterra foi forçada a escalar cinco jogadores diferentes na lateral-direita, incluindo Declan Rice e Ezri Konsa, depois que Reece James também sofreu uma lesão.

Embora Rooney tenha descrito a situação como preocupante, Walker continua firme em sua decisão de que sua carreira na seleção, que terminou em março após 96 partidas disputadas, está definitivamente encerrada.