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“Eu sempre teria tentado” - Kyle Walker revela que mudou de ideia sobre a aposentadoria da seleção inglesa após o apoio de Wayne Rooney na Copa do Mundo
A crise defensiva da Inglaterra se agrava
Walker reiterou seu compromisso com a aposentadoria da seleção, apesar de a Inglaterra enfrentar uma enorme dificuldade na escolha dos titulares na defesa durante o torneio. Em entrevista ao The Sun, Walker se pronunciou sobre os comentários feitos por Rooney na BBC Sport na quarta-feira.
Rooney insistiu que o técnico Tuchel deveria ter entrado em contato com Walker imediatamente após Tino Livramento ter se retirado da seleção devido a uma lesão. A Inglaterra foi forçada a escalar cinco jogadores diferentes na lateral-direita, incluindo Declan Rice e Ezri Konsa, depois que Reece James também sofreu uma lesão.
Embora Rooney tenha descrito a situação como preocupante, Walker continua firme em sua decisão de que sua carreira na seleção, que terminou em março após 96 partidas disputadas, está definitivamente encerrada.
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Rooney pede a Tuchel que convoque Walker
Durante sua análise da vitória nas oitavas de final contra a República Democrática do Congo, Rooney expressou profunda preocupação em relação às opções defensivas à disposição de Tuchel.
Rooney disse: “Já vimos isso antes. Já aconteceu antes de jogadores saírem da aposentadoria. Acho que, no momento em que Livramento se machucou, ele [Tuchel] deveria ter ligado imediatamente para o Kyle Walker. O Kyle ainda é mais do que bom o suficiente e mais do que capaz de jogar nesta seleção da Inglaterra. Eu teria ligado para ele dizendo: ‘Olha, precisamos de você aqui. Você pode voltar e nos ajudar?’ Isso pode realmente nos custar caro [na lateral direita]. Estou preocupado com isso.”
Walker explica sua decisão final
Em resposta ao seu ex-companheiro de equipe, Walker esclareceu sua posição sem hesitar. Ele afirmou: “Eu sempre teria tentado estar presente pelo meu país. Mas meu tempo acabou; me aposentei por um motivo. Achei que era hora de abrir caminho para a próxima geração e dar espaço para jogadores como Trent Alexander-Arnold e Reece James. E é exatamente a lei de Murphy que muitos laterais-direitos estejam lesionados agora. Não me arrependo de nada na vida. Tomei a decisão e mantenho-a. Eu poderia ter previsto que Reece James e Tino se lesionariam? Talvez, com os problemas deles, eu pudesse ter me dado uma chance, mas também acho que vocês têm um lateral-direito muito bom no Trent, que também tem sido preterido.”
- AFP
O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra precisa agora se preparar para um confronto desafiador nas oitavas de final contra o México, na Cidade do México, em meio a uma grave crise na lateral direita e à necessidade de recorrer a soluções improvisadas.
Tuchel precisa encontrar rapidamente uma fórmula defensiva estável para manter vivas as esperanças da equipe no torneio. Enquanto isso, Walker continuará acompanhando sua seleção à distância, dedicando toda a sua atenção à carreira no clube Burnley, da Championship, quando a nova temporada nacional começar.