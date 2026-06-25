“Eu sempre digo: a Inglaterra” - José Mourinho fala sobre os favoritos à Copa do Mundo e explica por que quer que seus craques do Real Madrid PERCAM na América do Norte

Alguns “Galácticos” de destaque fazem parte das seleções que devem estar entre as favoritas quando o troféu mais prestigiado do futebol mundial for entregue. Jude Bellingham ocupa a posição de camisa 10 da Inglaterra, Kylian Mbappé se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da França e Vinícius Júnior ajudou a levar o Brasil às oitavas de final com relativa facilidade.

Todos eles esperam conquistar o prêmio máximo, enquanto disputam com nomes como Ronaldo — que fez história ao marcar gols em sua sexta Copa do Mundo — e o argentino Lionel Messi, considerado o maior jogador de todos os tempos, que agora é o maior artilheiro da história da competição.