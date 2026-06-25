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“Eu sempre digo: a Inglaterra” - José Mourinho fala sobre os favoritos à Copa do Mundo e explica por que quer que seus craques do Real Madrid PERCAM na América do Norte
Estrelas do Real Madrid de olho no título da Copa do Mundo
Alguns “Galácticos” de destaque fazem parte das seleções que devem estar entre as favoritas quando o troféu mais prestigiado do futebol mundial for entregue. Jude Bellingham ocupa a posição de camisa 10 da Inglaterra, Kylian Mbappé se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da França e Vinícius Júnior ajudou a levar o Brasil às oitavas de final com relativa facilidade.
Todos eles esperam conquistar o prêmio máximo, enquanto disputam com nomes como Ronaldo — que fez história ao marcar gols em sua sexta Copa do Mundo — e o argentino Lionel Messi, considerado o maior jogador de todos os tempos, que agora é o maior artilheiro da história da competição.
- Beast Mode On Podcast
Mourinho torce por Portugal e Inglaterra na Copa do Mundo
A disputa pela vitória promete muito drama e entretenimento, com Mourinho — em entrevista exclusiva a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On” — prevendo que Portugal chegue longe na competição: “Eles deveriam [chegar até o fim e ganhar a Copa do Mundo]. Não estão sozinhos. É claro que há outros [candidatos].
“Sempre digo que a Inglaterra [estará na disputa para chegar à final]. Olho para os jogadores, e nós viemos daquela geração: [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, [John] Terry, [Rio] Ferdinand, [David] Beckham. Desde então, sempre digo a Inglaterra, e aí não acontece, mas sempre digo a Inglaterra.”
“Os melhores jogadores estão na Inglaterra”
Reforçando seu argumento de que a Inglaterra possui qualidade para chegar longe na América do Norte, Mourinho acrescentou: “O Arsenal perdeu a final da Liga dos Campeões, mas chegou lá. O Crystal Palace venceu a Liga Conferência. O Aston Villa venceu a Liga Europa. Com exceção do Barcelona, do Bayern, do Real Madrid e do Paris Saint-Germain, os melhores jogadores estão na Inglaterra.
“Quando se perde nos pênaltis, fala-se de detalhes, e eles perderam nos pênaltis uma vez, na Euro 2004, em Portugal... Portugal também os derrotou nos pênaltis. Pênaltis são apenas pequenos detalhes.
“Acredito que eles tenham mais pressão do que qualquer outro time em relação à mídia. E a mídia, no fim das contas, influencia muito as pessoas — nesse caso, os torcedores ingleses. Expectativa. Responsabilidade. Eles não conseguiram lidar com isso. Sempre tiveram bons treinadores. Têm outro bom treinador novamente. Sempre acho que eles podem [ganhar a Copa do Mundo].”
- AFP
A França poderia escalar TRÊS seleções na Copa do Mundo
Mourinho também elogiou a profundidade do elenco da França, que conta com opções de ataque de nível mundial, incluindo Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Desire Doue e outros, e acredita que o Brasil sempre terá uma chance com Carlo Ancelotti no comando
Ele disse: “Olhe para a França: eles poderiam jogar com três times diferentes e ainda assim seriam candidatos ao título. E depois a Espanha, a Argentina, o Brasil... As pessoas podem dizer que eles não têm tanto talento em torneios que já venceram, mas eu sempre digo que um técnico como Carlo [Ancelotti] faz a diferença.
“Dá até para sentir que, depois de uma partida ruim, um empate contra o Marrocos, parece que um tsunami chegou... mas não para o Carlo. Sempre acredito que o Carlo pode fazer a diferença. Portugal é incrível, com um elenco incrível também.”
Mourinho brinca dizendo que quer que as estrelas do Real Madrid voltem para a Espanha
Mourinho, ex-técnico do Porto, Chelsea, Inter e Manchester United, acompanhará de perto o desempenho do elenco repleto de superestrelas do Real Madrid no maior palco do futebol — após ter retornado à capital espanhola com um contrato de três anos.
Ao lado de Bellingham, Mbappé e Vinícius, Aurélien Tchouameni e o recém-contratado Ibrahima Konaté fazem parte da seleção da França; o goleiro Thibaut Courtois está com a Bélgica; Antonio Rüdiger defende a Alemanha; Federico Valverde integra as fileiras do Uruguai; e Marc Cucurella, contratado neste verão, busca mais um título importante com a Espanha.
Muitos desses jogadores consagrados podem chegar longe no torneio, mas Mourinho brincou quando questionado sobre o que mais espera ver no restante da Copa do Mundo: “Quero que os jogadores do Real Madrid percam e saiam de férias, porque quero que os rapazes voltem para a pré-temporada!”
Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado José Mourinho
Confira todos os episódios do podcast “Beast Mode On” no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.
José Mourinho conversou com o podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.