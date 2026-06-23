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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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“Eu sabia que isso poderia acontecer” – Cristian Romero se pronuncia sobre o susto com a lesão na vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo

C. Romero
Argentina
Copa do Mundo
Argentina x Áustria
Áustria
Jordânia x Argentina
Jordânia
Tottenham

O capitão do Tottenham, Cristian Romero, minimizou os temores de uma lesão grave no joelho após ter sido forçado a sair de campo durante a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria na Copa do Mundo. Romero foi substituído no início do segundo tempo, mas continua otimista quanto à sua recuperação para a última partida da fase de grupos, tranquilizando tanto a Argentina quanto o Tottenham em meio a preocupações crescentes sobre sua condição física a longo prazo.

  • Romero dá notícias sobre lesões após ser substituído

    Romero agravou uma lesão no joelho direito aos 57 minutos da vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria. Romero foi substituído por Nicolás Otamendi, enquanto a Argentina garantia a classificação para as oitavas de final. Romero perdeu as últimas seis partidas da temporada da Premier League após lesionar o joelho direito em uma colisão com o goleiro do Tottenham, Antonin Kinsky.

    Romero se recuperou a tempo para a Copa do Mundo e jogou 80 minutos na estreia da Argentina, uma vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Apesar de ter ficado em campo por apenas 12 minutos no segundo tempo contra a Áustria, Romero agiu rapidamente para acalmar quaisquer temores significativos quanto a uma lesão no joelho.

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Romero continua otimista quanto à sua preparação física para a Copa do Mundo

    Romero está otimista de que estará em condições de jogar a tempo para a última partida da Argentina na fase de grupos, contra a Jordânia. Ele abordou a situação diretamente, deixando claro que espera retornar rapidamente.

    Romero disse aos repórteres: “Eu sabia que isso poderia acontecer comigo. Tive um pequeno problema ali, senti novamente, mas em 3 ou 4 dias estarei bem de novo, então é isso. Não é nada sério. Vamos manter a cabeça erguida e voltarei mais forte do que antes”. O susto com a lesão ocorre em um momento em que Romero continua sendo uma peça fundamental da seleção argentina, tendo ajudado a Albiceleste a conquistar a Copa do Mundo no Catar 2022.

  • Scaloni aguarda os exames médicos de Romero

    O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, admitiu que espera notícias positivas. Scaloni reconheceu que Romero vem lidando com o problema no joelho há algum tempo.

    Ele disse: “Não sabemos a gravidade do problema de Cuti Romero; é algo com que ele vem lidando há algum tempo. Esperamos que não seja nada grave. Não apenas porque ele é importante — embora possa ser substituído —, mas porque é sempre importante ter todo mundo à disposição. Ele fará exames amanhã ou depois de amanhã.” Espera-se que Scaloni faça uma rotação na escalação titular da Argentina para a partida contra a Jordânia, de olho nas próximas fases eliminatórias.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem por aí para a Argentina e Romero?

    Romero passará por exames médicos para determinar a gravidade da lesão no joelho. É provável que Scaloni poupa Romero na última partida da fase de grupos contra a Jordânia, garantindo que o craque do Spurs tenha tempo suficiente para se recuperar. A Argentina contará com Otamendi para reforçar a defesa, na tentativa de manter seu histórico de 100% de vitórias no torneio deste verão.

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