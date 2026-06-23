“Eu sabia que isso poderia acontecer” – Cristian Romero se pronuncia sobre o susto com a lesão na vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo

Romero agravou uma lesão no joelho direito aos 57 minutos da vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria. Romero foi substituído por Nicolás Otamendi, enquanto a Argentina garantia a classificação para as oitavas de final. Romero perdeu as últimas seis partidas da temporada da Premier League após lesionar o joelho direito em uma colisão com o goleiro do Tottenham, Antonin Kinsky.

Romero se recuperou a tempo para a Copa do Mundo e jogou 80 minutos na estreia da Argentina, uma vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Apesar de ter ficado em campo por apenas 12 minutos no segundo tempo contra a Áustria, Romero agiu rapidamente para acalmar quaisquer temores significativos quanto a uma lesão no joelho.