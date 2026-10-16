Ao falar sobre como quase deixou o clube, o atacante explicou o quanto esteve perto de concretizar uma transferência. Uma conversa franca com seu novo treinador lhe deu exatamente a segurança de que precisava para decidir ficar no gigante catalão.

“Na minha cabeça, eu sabia que estava saindo. Isso já estava decidido [mentalmente], essa é a verdade”, revelou Raphinha em entrevista ao Guardian. “Eu estava no Brasil e Flick ligou. Ele disse para eu conversar com ele antes de tomar uma decisão definitiva. Nós nos encontramos, e ele disse que confiava em mim, que eu seria importante, que [o jogo] da equipe seria bom para mim. Em um momento assim, algumas poucas palavras podem mudar você.

“Senti que ele confiava muito em mim. Ele me deu confiança para jogar o meu futebol. Coloquei uma ideia na cabeça: dar tudo de si, a própria vida, independentemente do momento pessoal que você esteja vivendo.”

Raphinha continuou: “A relação entre treinador e jogador é a mais importante no futebol. Desde que [Flick] chegou, podíamos conversar com ele sobre qualquer coisa. E qualquer coisa é qualquer coisa.

“Naquela vez, eu o vi de cabeça baixa. No começo, não entendi muito bem por quê. Perguntei o que havia de errado. Ele disse que achava que a equipe não estava jogando bem. Pelo que me lembro, eu disse que estava tudo bem, que tínhamos vencido e voltaríamos a jogar bem. Prefiro mil vezes vencer jogando mal a perder jogando bem. Vença jogos, ganhe confiança, e o futebol aparece.”

O ponta destacou o profundo impacto do apoio do treinador em sua autoconfiança. E acrescentou: “Sempre disse e sempre direi que ele mudou minha mentalidade, mudou quem eu sou.”







