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“Eu sabia que ia sair”: Raphinha revela que intervenção de Hansi Flick o impediu de deixar o Barcelona após decidir sair
Mudança de ideia no Camp Nou
O jogador da seleção brasileira tinha futuro incerto na Catalunha antes da chegada de Flick, em 2024. O ponta era alvo de especulações, enquanto seu espaço no elenco parecia diminuir. No entanto, uma reunião decisiva com o novo técnico alemão mudou completamente os rumos de sua carreira.
Em vez de deixar o clube, Raphinha permaneceu na Espanha e se tornou peça fundamental para o Barcelona, liderando a equipe na conquista do título nacional de 2024-25. Naquela temporada, o atacante brasileiro marcou impressionantes 34 gols e deu 26 assistências em 57 jogos.
Raphinha deu sequência àquela campanha de destaque com outra conquista do campeonato em 2025-26. Apesar dos problemas físicos, marcou 21 gols e deu oito assistências em 33 partidas, justificando plenamente a intervenção inicial de seu treinador e conquistando um lugar no grupo de líderes do clube.
- AFP
“Eu sabia que estava de saída”
Ao falar sobre como quase deixou o clube, o atacante explicou o quanto esteve perto de concretizar uma transferência. Uma conversa franca com seu novo treinador lhe deu exatamente a segurança de que precisava para decidir ficar no gigante catalão.
“Na minha cabeça, eu sabia que estava saindo. Isso já estava decidido [mentalmente], essa é a verdade”, revelou Raphinha em entrevista ao Guardian. “Eu estava no Brasil e Flick ligou. Ele disse para eu conversar com ele antes de tomar uma decisão definitiva. Nós nos encontramos, e ele disse que confiava em mim, que eu seria importante, que [o jogo] da equipe seria bom para mim. Em um momento assim, algumas poucas palavras podem mudar você.
“Senti que ele confiava muito em mim. Ele me deu confiança para jogar o meu futebol. Coloquei uma ideia na cabeça: dar tudo de si, a própria vida, independentemente do momento pessoal que você esteja vivendo.”
Raphinha continuou: “A relação entre treinador e jogador é a mais importante no futebol. Desde que [Flick] chegou, podíamos conversar com ele sobre qualquer coisa. E qualquer coisa é qualquer coisa.
“Naquela vez, eu o vi de cabeça baixa. No começo, não entendi muito bem por quê. Perguntei o que havia de errado. Ele disse que achava que a equipe não estava jogando bem. Pelo que me lembro, eu disse que estava tudo bem, que tínhamos vencido e voltaríamos a jogar bem. Prefiro mil vezes vencer jogando mal a perder jogando bem. Vença jogos, ganhe confiança, e o futebol aparece.”
O ponta destacou o profundo impacto do apoio do treinador em sua autoconfiança. E acrescentou: “Sempre disse e sempre direi que ele mudou minha mentalidade, mudou quem eu sou.”
Assumindo um papel de liderança
A retomada de Raphinha vai além da melhora em suas atuações em campo. A escolha dos companheiros de vestiário para que ele fosse capitão marcou um momento importante em sua trajetória pessoal. Essa demonstração de confiança dos colegas mudou a forma como ele próprio enxergava seu valor para o elenco.
“Quando vi que tinham votado em mim, foi como se uma chave tivesse virado, uma mudança de mentalidade”, observou. “As pessoas enxergavam em mim algo que eu não sabia que tinha, e isso me mudou.
“Antes de ser capitão, eu não sabia o quanto gostaria disso. Ter essa responsabilidade também mudou minha mentalidade, me ajudou. Nunca pensei que gostaria tanto de ser capitão do Barcelona. Você sente que é importante. É uma honra. Não é só usar a braçadeira.
“Falo menos que a maioria dos capitães, mas sei que as pessoas estão observando. Elas pensam: ‘Se esse cara está correndo feito um animal, tenho que acompanhar’. Se você fala demais e depois não faz o que tem que fazer, as pessoas não vão ouvir.”
- AFP
Preparando-se para voltar à La Liga
Depois de afastar as especulações sobre uma saída, Raphinha se concentra nos compromissos nacionais após um breve período afastado por lesão. O atacante sofreu um problema na coxa enquanto defendia o Brasil na Austrália, em 29 de setembro, e desfalcou a equipe nos confrontos recentes contra Getafe e Galatasaray.
Antes desse contratempo, ele havia começado a temporada em grande forma. Raphinha já marcou 14 gols em apenas oito partidas em todas as competições, igualando uma marca histórica do clube até então alcançada apenas por Lionel Messi e Ronaldo.
Agora, ele participou parcialmente dos treinos com o time principal. A expectativa é que o atacante tenha condições de integrar a delegação para o confronto de sábado contra o Real Betis, pela La Liga, reforçando o setor ofensivo de Flick em um momento oportuno, enquanto a equipe busca manter o embalo.
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