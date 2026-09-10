Em entrevista à Sport Bild, o diretor esportivo do Bayern, Eberl, detalhou sua admiração pessoal por Barcola. "Para ser honesto, eu já conheço Bradley desde a minha época no Leipzig. Eu queria levá-lo para o Leipzig", afirmou.

Eberl explicou que as conversas anteriores abriram caminho para a investida recente do Bayern. "Nós nos sentamos juntos e discutimos isso naquela época", acrescentou. "Foi assim que desenvolvi uma relação mais próxima com Bradley. Então, sempre houve interesse ali. Claro, nós também o avaliamos no Bayern."

No entanto, os valores envolvidos acabaram forçando o Bayern a recuar. Ao falar sobre o investimento de £123 milhões do Liverpool, Eberl admitiu: "Quando você ouve falar de valores assim, era demais para nós. Com Luis Diaz, tomamos uma decisão que também foi cara, mas em uma escala diferente da de Bradley."

A situação foi idêntica em relação a Gordon. "Não é segredo que estávamos interessados em Anthony Gordon para a ponta esquerda", reconheceu Eberl. "Decidimos não fazer isso porque ele era simplesmente caro demais."



