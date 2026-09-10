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'Eu queria trazê-lo' - Por que o Bayern de Munique foi forçado a sair de transferências milionárias por Bradley Barcola, do Liverpool, e Anthony Gordon, do Barcelona
Taxas exorbitantes afastam os gigantes alemães
O Bayern de Munique explorou investidas no verão por pontas muito valorizados, Barcola e Gordon, para reforçar o elenco de Vincent Kompany. No entanto, o clube da Bundesliga acabou recuando devido à dimensão das taxas de transferência exigidas para garantir a dupla.
Barcola, em vez disso, concluiu uma transferência de £ 123 milhões para o Liverpool para substituir Mohamed Salah, após a saída do egípcio depois de uma brilhante passagem de nove anos por Merseyside. Enquanto isso, Gordon deixou o Newcastle para se juntar ao Barcelona em um acordo no valor de £ 69 milhões.
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Eberl revela interesse antigo
Em entrevista à Sport Bild, o diretor esportivo do Bayern, Eberl, detalhou sua admiração pessoal por Barcola. "Para ser honesto, eu já conheço Bradley desde a minha época no Leipzig. Eu queria levá-lo para o Leipzig", afirmou.
Eberl explicou que as conversas anteriores abriram caminho para a investida recente do Bayern. "Nós nos sentamos juntos e discutimos isso naquela época", acrescentou. "Foi assim que desenvolvi uma relação mais próxima com Bradley. Então, sempre houve interesse ali. Claro, nós também o avaliamos no Bayern."
No entanto, os valores envolvidos acabaram forçando o Bayern a recuar. Ao falar sobre o investimento de £123 milhões do Liverpool, Eberl admitiu: "Quando você ouve falar de valores assim, era demais para nós. Com Luis Diaz, tomamos uma decisão que também foi cara, mas em uma escala diferente da de Bradley."
A situação foi idêntica em relação a Gordon. "Não é segredo que estávamos interessados em Anthony Gordon para a ponta esquerda", reconheceu Eberl. "Decidimos não fazer isso porque ele era simplesmente caro demais."
Uma nova era em Anfield e na Allianz
O Liverpool identificou Barcola como seu alvo prioritário para preencher o vazio deixado por Salah. O bicampeão da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain estava ansioso para concretizar a mudança, permitindo que o Liverpool afastasse o interesse do Arsenal. A taxa impressionante faz do internacional francês a segunda contratação mais cara da história do Liverpool, ficando apenas atrás da aquisição recorde do clube, Alexander Isak.
Por outro lado, as transferências fracassadas provocaram uma reformulação significativa no elenco do Bayern. Ao lado de duas novas chegadas, Ismael Saibari e Nathaniel Brown, o Bayern autorizou um êxodo em massa para equilibrar as contas, com Joao Palhinha, Alexander Nubel, Daniel Peretz, Noel Aseko, Jonah Kusi-Asare, Maurice Krattenmacher e Lovro Zvornarek deixando a Allianz Arena.
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Barcola se adaptando ao futebol inglês
Barcola já está se adaptando à vida sob o comando de Andoni Iraola em Anfield. Depois de fazer sua estreia aos 60 minutos, saindo do banco no lugar de outro reforço, Victor Munoz, na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Ipswich, o jogador de 24 anos ganhou sua primeira chance como titular na noite de quarta-feira.
Ele mostrou bons sinais durante a vitória do Liverpool por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, pela Champions League. No entanto, o ex-atacante do Lyon foi substituído com cãibras pouco depois de Alexis Mac Allister marcar o decisivo gol do segundo tempo, o que significa que Iraola precisará administrar com cuidado a condição física do ponta nas próximas semanas.
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