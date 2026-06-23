"Eu queria trazê-lo para o Liverpool": Jürgen Klopp quase tirou um jogador importante do Bayern de Munique

No Bayern, o austríaco é, entretanto, titular indiscutível e se tornou um dos principais jogadores do time. O futuro de Laimer na Säbener Straße parecia, no entanto, estar em risco durante as complicadas negociações para a renovação de seu contrato, que expira em 2027.

As exigências salariais do jogador versátil eram altas demais para o FCB; no início de maio, o diretor esportivo Max Eberl havia comentado: “São apenas conversas e visões diferentes; no momento, não estamos chegando a um acordo. Mas não há rixa nem desentendimento.”

Entretanto, porém, parece que as negociações estão no caminho certo para que o contrato de Laimer seja renovado. Conforme informou arevista “kicker” na semana passada, o jogador e o clube se aproximaram significativamente. Diz-se que já existe, em grande parte, um consenso sobre as condições do novo contrato.

Antes de voltar a se concentrar no Bayern, porém, Laimer quer, em primeiro lugar, chegar o mais longe possível na Copa do Mundo. Na madrugada de sábado para domingo (horário alemão), a Áustria enfrentará a Argélia, que tem o mesmo número de pontos, na disputa decisiva pelo segundo lugar do Grupo J. Em caso de vitória e, devido ao melhor saldo de gols em relação aos argelinos, também em caso de empate, Laimer e companhia defenderiam o segundo lugar e estariam, assim, garantidos na fase eliminatória. Em caso de derrota, a seleção da ÖFB teria de torcer para ficar entre as oito melhores terceiras colocadas com três pontos, o que também significaria a classificação para as oitavas de final.



