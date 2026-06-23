Como comentarista da MagentaTV, Klopp disse antes da segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo entre a seleção austríaca de Laimer e a Argentina, na segunda-feira (0 a 2), na qual o astro do FCB atuou como lateral-esquerdo: “Sobre o Laimer, posso dizer o seguinte: se fosse comigo, ele jogaria na posição seis. Eu queria trazê-lo para o Liverpool como volante. Mas então ele foi para o Bayern.”
Traduzido por
"Eu queria trazê-lo para o Liverpool": Jürgen Klopp quase tirou um jogador importante do Bayern de Munique
Klopp foi técnico do Liverpool de 2015 a 2024. Ele não especificou exatamente quando gostaria de ter contratado Laimer durante esse período, mas suas declarações sugerem que deve ter sido pouco antes da transferência deste do RB Leipzig para o Bayern, no verão de 2023. Rumores sobre o interesse dos Reds no jogador da seleção austríaca surgiram principalmente em 2022.
Laimer havia se destacado em Leipzig como meio-campista central e, inicialmente, foi contratado pelo FCB para atuar na posição de volante. No entanto, devido à sua versatilidade, o jogador de 29 anos é utilizado em Munique principalmente como lateral-direito ou lateral-esquerdo.
Na Copa do Mundo, o técnico da Áustria, Ralf Rangnick, escalou Laimer de forma surpreendente como meia-atacante na vitória por 3 a 1 na estreia contra a Jordânia. Contra a Argentina — cujo estilo agressivo, punido pelo árbitro com apenas um cartão amarelo, o deixou irritado depois do jogo —, Laimer atuou então como lateral-esquerdo.
- Getty Images Sport
Konrad Laimer parece estar, afinal, prestes a renovar seu contrato com o FC Bayern
No Bayern, o austríaco é, entretanto, titular indiscutível e se tornou um dos principais jogadores do time. O futuro de Laimer na Säbener Straße parecia, no entanto, estar em risco durante as complicadas negociações para a renovação de seu contrato, que expira em 2027.
As exigências salariais do jogador versátil eram altas demais para o FCB; no início de maio, o diretor esportivo Max Eberl havia comentado: “São apenas conversas e visões diferentes; no momento, não estamos chegando a um acordo. Mas não há rixa nem desentendimento.”
Entretanto, porém, parece que as negociações estão no caminho certo para que o contrato de Laimer seja renovado. Conforme informou arevista “kicker” na semana passada, o jogador e o clube se aproximaram significativamente. Diz-se que já existe, em grande parte, um consenso sobre as condições do novo contrato.
Antes de voltar a se concentrar no Bayern, porém, Laimer quer, em primeiro lugar, chegar o mais longe possível na Copa do Mundo. Na madrugada de sábado para domingo (horário alemão), a Áustria enfrentará a Argélia, que tem o mesmo número de pontos, na disputa decisiva pelo segundo lugar do Grupo J. Em caso de vitória e, devido ao melhor saldo de gols em relação aos argelinos, também em caso de empate, Laimer e companhia defenderiam o segundo lugar e estariam, assim, garantidos na fase eliminatória. Em caso de derrota, a seleção da ÖFB teria de torcer para ficar entre as oito melhores terceiras colocadas com três pontos, o que também significaria a classificação para as oitavas de final.
Konrad Laimer: Seus números no FC Bayern de Munique
Intervenções
136
Gols
7
Assistências
21