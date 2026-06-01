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“Eu queria ter ganhado mais” – Bruno Fernandes admite em entrevista sobre os troféus do Man Utd, enquanto o capitão dos Red Devils, que bateu recordes, ainda se agarra ao sonho do título da Premier League
Fernandes relembra os títulos conquistados em Old Trafford
O capitão do United, Fernandes, admitiu que esperava ter mais medalhas em sua coleção nesta fase da carreira em Manchester. O jogador de 31 anos, que foi recentemente eleito o Jogador da Temporada da Premier League, conquistou duas copas nacionais durante sua passagem pelo clube, mas continua ansioso pelos maiores troféus do futebol.
“Obviamente, eu queria ter conquistado mais; não foi exatamente o que eu esperava para mim e para o clube”, disse Fernandes àESPN. “Mas passei por momentos muito bons. Conseguimos chegar a algumas finais; algumas delas vencemos, outras não. Mas meu objetivo sempre foi vencer as maiores competições, e a Premier League faz parte disso. E ainda tenho esse sonho dentro de mim, e espero realizá-lo.”
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Em busca da elite da Liga dos Campeões
Após uma recuperação na segunda metade da temporada 2025-26, o United garantiu o terceiro lugar, assegurando o retorno à Liga dos Campeões para a próxima temporada. Para Fernandes, voltar à elite do futebol europeu é essencial tanto para o prestígio do clube quanto para suas próprias ambições pessoais como um dos principais meias criativos do mundo.
“É claro que estar na Liga dos Campeões é a competição mais importante, digamos assim, a competição onde você pode jogar contra os times mais importantes do mundo, na Europa”, acrescentou Fernandes. “E é algo que eu quero fazer, e quero estar nesse nível para jogar contra os melhores e mostrar que posso estar no nível deles.”
O impacto de Michael Carrick
Grande parte do otimismo que envolve atualmente Old Trafford decorre da nomeação de Michael Carrick. O ex-meio-campista do United assumiu o cargo de técnico interino após a saída de Ruben Amorim em janeiro e foi confirmado no cargo em maio, após vencer 12 das 16 partidas que comandou. Fernandes atribui a Carrick o mérito de ter revitalizado um elenco que antes vinha enfrentando dificuldades para encontrar sua identidade.
“Acho que ele trouxe uma energia muito positiva para a equipe; ele tentou ser muito positivo porque, obviamente, estávamos em um momento de transição na comissão técnica, o que é sempre um período difícil para a equipe”, explicou Fernandes. “Ele tentou ser positivo; obviamente, trouxe novas ideias e uma maneira diferente de jogar, o que também foi importante para alguns jogadores encontrarem uma saída para voltarem a ser protagonistas. E tem sido bom, obviamente, porque os resultados também demonstram isso. Esperamos continuar assim.”
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O legado histórico de Bruno
Fernandes consolidou oficialmente seu nome na história da Premier League ao quebrar o recorde de maior número de assistências em uma única temporada. O capitão do United acumulou impressionantes 21 assistências durante a temporada 2025-26, superando o antigo recorde de 20 assistências anteriormente compartilhado pela lenda do Arsenal, Thierry Henry (2002-03), e pelo craque do Manchester City, Kevin De Bruyne (2019-20). Esse marco histórico o coloca no topo absoluto dos maiores criadores da liga.
Desde sua chegada transformadora a Old Trafford em janeiro de 2020, o magnífico português tem mantido um nível impressionante de consistência e resistência. Fernandes acumulou incríveis 327 partidas pelo Manchester United em todas as competições, estabelecendo-se como o coração insubstituível da equipe. Ele contribuiu diretamente para 215 gols, marcando 107 vezes e dando 108 assistências.