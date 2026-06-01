“Eu queria ter ganhado mais” – Bruno Fernandes admite em entrevista sobre os troféus do Man Utd, enquanto o capitão dos Red Devils, que bateu recordes, ainda se agarra ao sonho do título da Premier League

O capitão do United, Fernandes, admitiu que esperava ter mais medalhas em sua coleção nesta fase da carreira em Manchester. O jogador de 31 anos, que foi recentemente eleito o Jogador da Temporada da Premier League, conquistou duas copas nacionais durante sua passagem pelo clube, mas continua ansioso pelos maiores troféus do futebol.

“Obviamente, eu queria ter conquistado mais; não foi exatamente o que eu esperava para mim e para o clube”, disse Fernandes àESPN. “Mas passei por momentos muito bons. Conseguimos chegar a algumas finais; algumas delas vencemos, outras não. Mas meu objetivo sempre foi vencer as maiores competições, e a Premier League faz parte disso. E ainda tenho esse sonho dentro de mim, e espero realizá-lo.”