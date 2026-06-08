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"Eu queria proteger meu companheiro de equipe" - Rafael Leão se defende após receber cartão vermelho por dar um soco em adversário, enquanto Roberto Martinez sai em defesa do craque português
Leão explica reação "protetora"
O jogador da seleção portuguesa Leão recorreu às redes sociais para explicar o cartão vermelho que recebeu durante o amistoso contra o Chile no Estádio Nacional. O ponta foi expulso após uma confusão acalorada, mas insiste que suas intenções estavam longe de ser maliciosas, já que ele apenas procurava proteger seus companheiros de equipe durante a partida.
Em postagem no Instagram após a partida, o atacante esclareceu sua posição sobre o incidente. “Primeiro teste concluído. Quanto à minha expulsão, eu simplesmente queria proteger meu companheiro de equipe, sem nunca ter a intenção de machucar o adversário”, escreveu ele, dirigindo-se também aos torcedores: “Obrigado a todos os portugueses que estiveram no Jamor, ambiente incrível, continuamos juntos.”
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Martinez defende a paixão do astro
O técnico da seleção portuguesa, Martinez, não hesitou em sair em defesa de seu craque, interpretando o incidente como uma demonstração de espírito de equipe, e não como uma falta de disciplina. Martinez sugeriu que a intensidade do jogo, embora elevada para um amistoso, serviu como uma lição valiosa para o elenco antes da viagem aos Estados Unidos, México e Canadá.
“O futebol é cheio de paixão e emoções. A reação de Leão é normal; foi para proteger seu companheiro de equipe, ele demonstrou espírito de equipe, é positivo ajudar um companheiro”, disse o espanhol na coletiva de imprensa pós-jogo. “É claro que não podemos nos envolver em provocações. O que aconteceu é muito bom, porque uma seleção sul-americana tem muitos momentos assim. Jogamos contra a Colômbia e isso pode acontecer. É algo com que podemos aprender. Gosto do fato de ele querer ajudar o companheiro, mas precisamos aprender que, no futebol, devemos nos comunicar com a bola e deixar que as outras equipes tentem nos provocar.”
O incidente começou após uma disputa entre João Cancelo e Felipe Faundez, o que levou Leão a dar um tapa no rosto do zagueiro chileno Iván Román. Martínez expressou esperança de que uma análise das imagens mostrasse que as ações não foram realmente violentas, enfatizando que as mãos do jogador não passaram dos ombros.
Preocupações com a suspensão da Copa do Mundo continuam
Embora o técnico continue a apoiá-lo, os aspectos técnicos do cartão vermelho podem acarretar consequências significativas. Como a expulsão foi por conduta violenta, teme-se que a Comissão Disciplinar da FIFA possa estender a suspensão, que normalmente se aplica apenas a amistosos, para a fase final da Copa do Mundo. Se a suspensão padrão for mantida, Leão provavelmente perderia apenas o próximo jogo de preparação contra a Nigéria, na quarta-feira.
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Um verão incerto no futebol de clubes
O drama no Jamor surge num momento em que o futuro de Leão no Milan está sob intenso escrutínio. O ponta já deu a entender que está pronto para seguir em frente após uma longa passagem pela Série A, sendo a Premier League frequentemente citada como o destino dos seus sonhos. Suas recentes atuações e conduta na cena internacional provavelmente serão acompanhadas de perto por clubes interessados de toda a Europa.
O atacante admitiu recentemente que o futebol inglês valorizaria melhor seu talento em comparação com as restrições táticas mais rígidas da Itália. Com o Milan supostamente exigindo uma quantia significativa para autorizar sua saída, a próxima Copa do Mundo continua sendo uma plataforma vital para Leão provar que é capaz de manter a compostura no mais alto nível do esporte.