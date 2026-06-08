"Eu queria proteger meu companheiro de equipe" - Rafael Leão se defende após receber cartão vermelho por dar um soco em adversário, enquanto Roberto Martinez sai em defesa do craque português

O técnico da seleção portuguesa, Martinez, não hesitou em sair em defesa de seu craque, interpretando o incidente como uma demonstração de espírito de equipe, e não como uma falta de disciplina. Martinez sugeriu que a intensidade do jogo, embora elevada para um amistoso, serviu como uma lição valiosa para o elenco antes da viagem aos Estados Unidos, México e Canadá.

“O futebol é cheio de paixão e emoções. A reação de Leão é normal; foi para proteger seu companheiro de equipe, ele demonstrou espírito de equipe, é positivo ajudar um companheiro”, disse o espanhol na coletiva de imprensa pós-jogo. “É claro que não podemos nos envolver em provocações. O que aconteceu é muito bom, porque uma seleção sul-americana tem muitos momentos assim. Jogamos contra a Colômbia e isso pode acontecer. É algo com que podemos aprender. Gosto do fato de ele querer ajudar o companheiro, mas precisamos aprender que, no futebol, devemos nos comunicar com a bola e deixar que as outras equipes tentem nos provocar.”

O incidente começou após uma disputa entre João Cancelo e Felipe Faundez, o que levou Leão a dar um tapa no rosto do zagueiro chileno Iván Román. Martínez expressou esperança de que uma análise das imagens mostrasse que as ações não foram realmente violentas, enfatizando que as mãos do jogador não passaram dos ombros.