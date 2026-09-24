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'Eu queria ir para casa' - Andy Carroll admite que queria desesperadamente ser reprovado nos exames médicos no Liverpool
Forçado a sair do St James' Park
Andy Carroll se tornou o jogador britânico mais caro quando o Liverpool o contratou por £ 35 milhões em janeiro de 2011. No entanto, como informou o Daily Mail, o atacante revela em seu novo livro, Owning It, que na verdade nunca quis deixar o Newcastle United.
Carroll afirma que o clube de infância o colocou contra a parede, garantindo que o clube mantivesse uma parte significativa de sua taxa de transferência. "O Newcastle me colocou contra a parede, e depois descobri que, ao apresentar um pedido de transferência, o Newcastle ficou com 10% da taxa de £ 35 milhões que, de outra forma, teria ido para mim", explicou Carroll.
- AFP
Esperando ser reprovado nos exames médicos
A realidade da transferência de £ 35 milhões foi tão devastadora para Carroll que ele chegou a desejar ativamente que seu exame médico apontasse algum problema. O atacante se lembra vividamente de sua viagem para Merseyside e do desejo avassalador de voltar para o Nordeste.
"Depois de pousar em Liverpool, fomos direto para Anfield, onde fiz meu exame médico", escreveu. "Eu ficava pensando: 'Por favor, é só eu ser reprovado nisso para poder ir para casa.' Mas passei com louvor." Até durante sua apresentação oficial ao lado de Luis Suarez, Carroll admitiu que teve dificuldade para esconder suas emoções, afirmando que parecia que queria chorar.
Dificuldades com a riqueza recém-adquirida
O aumento significativo em seus salários também levou a problemas de estilo de vida fora de campo para o atacante inglês. Carroll admitiu abertamente que os aumentos salariais alimentaram uma vida social caótica, que incluía visitas frequentes a cassinos e clubes de striptease.
"Antes de meu salário semanal subir para £ 2.500 por semana, eu era bem sensato", disse Carroll. "Mas logo eu estava passando tempo em bares, casas de striptease e cassinos. Se todo mundo quisesse uma rodada de doses, eu pagava uma rodada de doses." Ele reconheceu que um jogador de futebol conhecido passando tempo em estabelecimentos locais inevitavelmente atrairia problemas.
- (C)Getty Images
O que vem a seguir para Carroll?
Atualmente, Carroll joga pelo Dagenham and Redbridge, da National League South, clube do qual também é coproprietário ao lado do youtuber KSI. Embora seus dias na Premier League tenham ficado muito para trás, o lançamento de sua autobiografia brutalmente honesta, sem dúvida, provocará novas conversas.
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