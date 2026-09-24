Andy Carroll se tornou o jogador britânico mais caro quando o Liverpool o contratou por £ 35 milhões em janeiro de 2011. No entanto, como informou o Daily Mail, o atacante revela em seu novo livro, Owning It, que na verdade nunca quis deixar o Newcastle United.

Carroll afirma que o clube de infância o colocou contra a parede, garantindo que o clube mantivesse uma parte significativa de sua taxa de transferência. "O Newcastle me colocou contra a parede, e depois descobri que, ao apresentar um pedido de transferência, o Newcastle ficou com 10% da taxa de £ 35 milhões que, de outra forma, teria ido para mim", explicou Carroll.