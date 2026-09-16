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Alvino Hanafi

Traduzido por

'Eu queria ficar mais tempo!' - Domenico Tedesco quebra o silêncio após demissão cruel do Bologna

Bologna
Campeonato Italiano
D. Tedesco
R. Palladino

Domenico Tedesco expressou sua profunda decepção após ser dispensado do cargo de técnico do Bologna depois de apenas dois meses no comando. O time da Serie A reagiu rapidamente ao nomear Raffaele Palladino com um contrato de longo prazo válido até junho de 2029.

  • Tedesco é demitido após breve passagem

    O Bologna FC demitiu oficialmente o técnico Domenico Tedesco após apenas dois meses no cargo, segundo a La Gazzetta dello Sport. O treinador ítalo-alemão chegou ao centro de treinamento de Casteldebole às 8h53 para se despedir antes de deixar o local pouco depois das 10h15.

    O clube divulgou um comunicado oficial agradecendo ao profissional de 41 anos pelo profissionalismo e pela experiência durante sua curta passagem.

    Raffaele Palladino foi nomeado imediatamente como seu sucessor e assinou contrato até 30 de junho de 2029.

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  • Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Chefe de saída expressa profundo arrependimento aos torcedores

    Falando com repórteres de dentro do carro ao deixar o centro técnico, Tedesco admitiu estar imensamente decepcionado com sua saída prematura. Ele elogiou os torcedores locais e a cidade por tê-lo recebido tão calorosamente durante seu breve período no comando.

    O ex-técnico da Bélgica insistiu que as conversas privadas com a diretoria do clube permaneceriam confidenciais.

    "O que dissemos um ao outro fica entre nós", declarou Tedesco. "Fui recebido por esta cidade de uma maneira incrível e gostaria de ter ficado mais tempo. Sinto muito, muito mesmo. Isso é futebol, mas essas pessoas merecem muito."

  • Transição suave enquanto Palladino assume o comando imediatamente

    Apesar da frustração por ter comandado apenas dois jogos no estádio, Tedesco manteve uma postura serena ao desejar sucesso ao clube no futuro. Ele se recusou a criticar publicamente a montagem do elenco ou decisões internas tomadas durante o verão.

    O Bologna não perdeu tempo para iniciar sua nova era sob o comando de Palladino após a rápida mudança no comando técnico.

    O novo técnico estava programado para comandar sua primeira sessão de treino em Casteldebole às 16h (CEST).

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    Nova era começa com contrato de longo prazo

    Palladino assume o time principal com uma missão clara de estabelecer estabilidade e elevar os níveis de desempenho. Garantir sua assinatura em um contrato até 2029 reforça a confiança de longo prazo da diretoria do clube em sua visão tática.

    O elenco enfrenta um teste imediato para se adaptar aos métodos do novo técnico durante as sessões de treino da tarde.

    O Bologna agora foca na preparação para seus próximos compromissos pela Serie A sob o comando de Palladino.

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