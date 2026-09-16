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'Eu queria ficar mais tempo!' - Domenico Tedesco quebra o silêncio após demissão cruel do Bologna
Tedesco é demitido após breve passagem
O Bologna FC demitiu oficialmente o técnico Domenico Tedesco após apenas dois meses no cargo, segundo a La Gazzetta dello Sport. O treinador ítalo-alemão chegou ao centro de treinamento de Casteldebole às 8h53 para se despedir antes de deixar o local pouco depois das 10h15.
O clube divulgou um comunicado oficial agradecendo ao profissional de 41 anos pelo profissionalismo e pela experiência durante sua curta passagem.
Raffaele Palladino foi nomeado imediatamente como seu sucessor e assinou contrato até 30 de junho de 2029.
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Chefe de saída expressa profundo arrependimento aos torcedores
Falando com repórteres de dentro do carro ao deixar o centro técnico, Tedesco admitiu estar imensamente decepcionado com sua saída prematura. Ele elogiou os torcedores locais e a cidade por tê-lo recebido tão calorosamente durante seu breve período no comando.
O ex-técnico da Bélgica insistiu que as conversas privadas com a diretoria do clube permaneceriam confidenciais.
"O que dissemos um ao outro fica entre nós", declarou Tedesco. "Fui recebido por esta cidade de uma maneira incrível e gostaria de ter ficado mais tempo. Sinto muito, muito mesmo. Isso é futebol, mas essas pessoas merecem muito."
Transição suave enquanto Palladino assume o comando imediatamente
Apesar da frustração por ter comandado apenas dois jogos no estádio, Tedesco manteve uma postura serena ao desejar sucesso ao clube no futuro. Ele se recusou a criticar publicamente a montagem do elenco ou decisões internas tomadas durante o verão.
O Bologna não perdeu tempo para iniciar sua nova era sob o comando de Palladino após a rápida mudança no comando técnico.
O novo técnico estava programado para comandar sua primeira sessão de treino em Casteldebole às 16h (CEST).
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Nova era começa com contrato de longo prazo
Palladino assume o time principal com uma missão clara de estabelecer estabilidade e elevar os níveis de desempenho. Garantir sua assinatura em um contrato até 2029 reforça a confiança de longo prazo da diretoria do clube em sua visão tática.
O elenco enfrenta um teste imediato para se adaptar aos métodos do novo técnico durante as sessões de treino da tarde.
O Bologna agora foca na preparação para seus próximos compromissos pela Serie A sob o comando de Palladino.
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