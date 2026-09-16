O Bologna FC demitiu oficialmente o técnico Domenico Tedesco após apenas dois meses no cargo, segundo a La Gazzetta dello Sport. O treinador ítalo-alemão chegou ao centro de treinamento de Casteldebole às 8h53 para se despedir antes de deixar o local pouco depois das 10h15.

O clube divulgou um comunicado oficial agradecendo ao profissional de 41 anos pelo profissionalismo e pela experiência durante sua curta passagem.

Raffaele Palladino foi nomeado imediatamente como seu sucessor e assinou contrato até 30 de junho de 2029.