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“Eu queria continuar em campo” - Thibaut Courtois explica sua saída em lágrimas, quando o goleiro da Bélgica foi substituído por Senne Lammens antes do gol da vitória da Espanha nas quartas de final
- AFP
Courtois sofre lesão muscular
O goleiro titular da Bélgica, Courtois, foi forçado a sair de campo no segundo tempo devido a uma lesão no quadríceps durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo contra a Espanha. O goleiro de 34 anos tentou continuar jogando por um breve momento, mas acabou deixando o campo em lágrimas aos 71 minutos. A entrada do goleiro reserva Lammens acabou sendo fatal, já que ele não conseguiu defender um chute de Pau Cubarsi, permitindo que Merino aproveitasse a oportunidade e selasse a derrota da Bélgica por 2 a 1 em Los Angeles.
Goleiro explica decisão sobre substituição
Em entrevista à imprensa após a partida, Courtois detalhou o que aconteceu durante a lesão que sofreu. Apesar de se sentir capaz de permanecer no gol para defender, o experiente goleiro aceitou a decisão do técnico Rudi Garcia, que optou por não correr mais riscos pelo restante da partida.
Courtois disse: “É uma pena ter que sair. Foi uma partida especial. Eu me sentia bem. Já tinha dado dois chutes de meta. No segundo, senti um pouco mais de dor no quadríceps. Avisei que não conseguiria mais chutar bolas longas.
“Eu poderia ter continuado no gol. Mas o técnico me disse que me tiraria se eu não estivesse 100% bem. Eu queria continuar jogando, mas ele tomou a decisão de me substituir. Não há problema; a equipe vem antes de tudo.”
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Reserva na defesa após erro grave
A derrota foi ainda mais dolorosa porque Lammens, que disputava apenas sua terceira partida pela seleção, cometeu um erro grave que levou diretamente ao gol da vitória da Espanha aos 88 minutos. No entanto, Courtois demonstrou imediatamente sua liderança, oferecendo apoio moral ao compatriota no vestiário.
O ex-goleiro do Chelsea também insistiu que todo o elenco deve manter a cabeça erguida, já que quebrou o impressionante recorde defensivo dos campeões europeus durante o torneio.
Courtois defendeu Lammens sem reservas: “É uma pena que o Senne não tenha conseguido segurar aquela bola. Fomos até ele para dar um abraço depois da partida. O Senne é um excelente goleiro. Isso é amargo, mas momentos como esse nos tornam mais fortes. Devemos nos orgulhar. Somos a única seleção que marcou contra a Espanha, uma das maiores favoritas.”
Ele também refletiu sobre seu futuro na seleção: “Gostei muito de viver este torneio com o time. Estou feliz. Vamos ver. Junto com o técnico e o Vincent [Mannaert], tenho que tomar uma decisão.”
Futuro incerto aguarda os Devils
A lesão de Courtois vem somar-se a uma lista crescente de baixas da Bélgica, após as eliminações precoces de Amadou Onana e Youri Tielemans durante a campanha na América do Norte. A seleção de Garcia agora precisa voltar para casa com grande pesar, enquanto se prepara para a incerteza em torno do futuro na seleção de vários jogadores experientes antes da próxima pausa.
Enquanto isso, o goleiro do Real Madrid deve passar por exames médicos intensivos ao retornar ao seu clube para avaliar a gravidade da lesão muscular antes do início da pré-temporada.
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