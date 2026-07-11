“Eu queria continuar em campo” - Thibaut Courtois explica sua saída em lágrimas, quando o goleiro da Bélgica foi substituído por Senne Lammens antes do gol da vitória da Espanha nas quartas de final

Em entrevista à imprensa após a partida, Courtois detalhou o que aconteceu durante a lesão que sofreu. Apesar de se sentir capaz de permanecer no gol para defender, o experiente goleiro aceitou a decisão do técnico Rudi Garcia, que optou por não correr mais riscos pelo restante da partida.

Courtois disse: “É uma pena ter que sair. Foi uma partida especial. Eu me sentia bem. Já tinha dado dois chutes de meta. No segundo, senti um pouco mais de dor no quadríceps. Avisei que não conseguiria mais chutar bolas longas.

“Eu poderia ter continuado no gol. Mas o técnico me disse que me tiraria se eu não estivesse 100% bem. Eu queria continuar jogando, mas ele tomou a decisão de me substituir. Não há problema; a equipe vem antes de tudo.”