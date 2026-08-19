Os sustos com a saúde de Undav certamente não desaceleraram seu progresso em campo. Depois de se juntar ao Brighton vindo do clube belga Union Saint-Gilloise em 2022, o atacante de 1,78 m teve dificuldades para se firmar no Amex Stadium, somando oito gols em 30 partidas. No entanto, após se transferir por empréstimo para o Stuttgart no ano seguinte, ele provou ser um sucesso imediato e garantiu uma transferência em definitivo em 2024. Desde então, transformou-se em uma revelação do clube alemão, acumulando 57 gols e 30 assistências em 117 partidas.

Essa fase espetacular no clube se traduziu para o cenário internacional com a Alemanha. Undav já marcou nove gols em 13 partidas pela seleção até aqui, incluindo três nesta Copa do Mundo de verão. Ele marcou na goleada de sua equipe sobre Curaçao antes de fazer mais dois contra a Costa do Marfim, mas não conseguiu evitar a eliminação de seu time nos pênaltis para o Paraguai na fase de 32 avos de final.