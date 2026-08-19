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“Eu quase morri duas vezes”: ex-estrela da Premier League revela assustador drama com alergia
Um encontro aterrorizante com a morte
Undav compartilhou uma revelação pessoal chocante sobre sua saúde, admitindo que chegou perigosamente perto da morte por causa de uma grave alergia alimentar. O atacante de 30 anos, que teve uma passagem pela Premier League com o Brighton & Hove Albion antes de retornar à Bundesliga, explicou que frutos do mar têm sido um risco de vida para ele durante toda a sua vida adulta.
Falando durante uma participação recente em um podcast, conforme noticiado pelo The Sun, o internacional alemão foi questionado sobre suas preferências culinárias e se gostava de sushi. Undav tratou logo de esclarecer que, embora goste de certas variedades, precisa ser extremamente cauteloso. "Sim, mas só com salmão ou vegetariano. Porque eu não posso comer camarão. Tive uma reação alérgica duas vezes; quase morri nas duas."
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O custo físico da reação
A estrela do Stuttgart passou então a dar detalhes gráficos do que acontece com seu corpo quando consome marisco acidentalmente. Undav confirmou que sua alergia vai além de apenas camarão, abrangendo uma ampla variedade de frutos do mar, incluindo lagosta e mexilhões. Os sintomas físicos são imediatos e incrivelmente perigosos, representando uma ameaça constante ao atleta profissional se ele não estiver vigilante com o que consome.
Ao descrever a sensação aterrorizante de uma reação anafilática, Undav explicou o impacto fisiológico da alergia. O atacante acrescentou: "Tudo incha, e eu não consigo respirar. Eu nunca tinha sequer ouvido falar disso antes."
Vida em Stuttgart e rotina
Desde que voltou para a Alemanha, Undav encontrou uma sensação de paz e estabilidade que fez sua forma explodir. Ele costuma aproveitar uma rotina tranquila com a esposa, Tanja, garantindo que sua dieta permaneça segura e controlada. A máquina de gols da Bundesliga acrescentou: "Quando jogamos competições internacionais, normalmente treinamos à tarde. Então, entre dez e doze horas, vou ao centro de Stuttgart com a minha esposa."
Encontrar o equilíbrio certo entre seus compromissos profissionais e sua vida pessoal tem sido fundamental para seu sucesso em campo. O ex-jogador do Brighton aproveita a calmaria da cidade em seu tempo livre, longe do ambiente de alta pressão do estádio. Ele observou: "É tranquilo e dá para ter um pouco de paz e sossego. Comemos juntos, por exemplo, torrada com abacate e salmão."
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Sucesso no cenário internacional
Os sustos com a saúde de Undav certamente não desaceleraram seu progresso em campo. Depois de se juntar ao Brighton vindo do clube belga Union Saint-Gilloise em 2022, o atacante de 1,78 m teve dificuldades para se firmar no Amex Stadium, somando oito gols em 30 partidas. No entanto, após se transferir por empréstimo para o Stuttgart no ano seguinte, ele provou ser um sucesso imediato e garantiu uma transferência em definitivo em 2024. Desde então, transformou-se em uma revelação do clube alemão, acumulando 57 gols e 30 assistências em 117 partidas.
Essa fase espetacular no clube se traduziu para o cenário internacional com a Alemanha. Undav já marcou nove gols em 13 partidas pela seleção até aqui, incluindo três nesta Copa do Mundo de verão. Ele marcou na goleada de sua equipe sobre Curaçao antes de fazer mais dois contra a Costa do Marfim, mas não conseguiu evitar a eliminação de seu time nos pênaltis para o Paraguai na fase de 32 avos de final.
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