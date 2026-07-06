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“Eu preferiria que ele não jogasse” - A Espanha espera evitar Cristiano Ronaldo, mas aceita que enfrentará o maior jogador de todos os tempos ao se deparar com Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo
O máximo respeito por uma lenda
De la Fuente expressou sua imensa admiração pelo capitão de Portugal, Ronaldo, ao mesmo tempo em que espera que o lendário atacante não entre em campo no confronto das oitavas de final. Em declarações antes da partida no AT&T Stadium, em Arlington, o técnico da Espanha destacou o perigo que a estrela do Al-Nassr ainda representa no mais alto nível.
“Admiro Cristiano e pessoas como ele, com personalidade e ambição. Um exemplo para todos”, disse De la Fuente aos repórteres. “Com o talento e a classe que ele tem, pode decidir um jogo a qualquer momento. Preferiria que ele não jogasse, mas acredito que ele vai jogar e vamos apreciar um dos melhores jogadores da história; vamos tentar ser superiores a ele e à equipe adversária.”
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Analisando a narrativa sobre Ronaldo
Apesar da idade, Ronaldo continua sendo o ponto central do ataque de Portugal e motivo de constante debate entre torcedores e comentaristas. Enquanto alguns questionam se sua presença atrapalha o time de Roberto Martínez, os membros da delegação espanhola se recusam a acreditar nessas teorias. O jovem astro do Barcelona, Gavi, está entre aqueles que acreditam que o veterano português continua sendo uma ameaça, independentemente do que se diga por aí.
De la Fuente ecoou esse sentimento, alertando que sua equipe não pode baixar a guarda nem por um segundo se quiser chegar às quartas de final. “Com o Cristiano, nunca se pode ser complacente”, argumentou. “Não dá para dar folga a jogadores brilhantes como ele, mas tenho confiança em nossos defensores. Veremos quem tem mais força nessa batalha; acredito que vamos controlar todas essas situações.”
Uma última dança para Ronaldo
O que confere um peso emocional adicional a este confronto é o fato de que este torneio representa o fim de uma era para o ex-ícone do Real Madrid e do Manchester United. O jogador de 41 anos já confirmou que esta será sua última Copa do Mundo, tornando cada partida das oitavas de final uma possível despedida.
O capitão de Portugal tem se mostrado desafiador em relação ao seu papel, afirmando: “Quer eu jogue ou não, sempre terei um papel importante nesta seleção. Vou encerrar minha carreira quando eu quiser, não quando vocês quiserem que eu o faça.” Para a Espanha, a tarefa é ignorar o espetáculo da última dança de Ronaldo e se concentrar no obstáculo imediato à sua frente.
- AFP
Uma final em que não há margem para erros
De la Fuente não perdeu tempo em lembrar aos seus jogadores que o luxo de fazer experiências na fase de grupos acabou, e que chegou a hora de atingir o máximo desempenho, enquanto buscam dar continuidade à boa fase após a vitória nas oitavas de final contra a Áustria. “Não é apenas mais uma rodada; amanhã é uma final e pode ser o último jogo”, enfatizou o técnico espanhol. “É um torneio em que se avança fase por fase, mas o que está em jogo é imediato. Temos espaço para melhorar e queremos ser um pouco melhores na próxima partida.”
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