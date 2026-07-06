“Eu preferiria que ele não jogasse” - A Espanha espera evitar Cristiano Ronaldo, mas aceita que enfrentará o maior jogador de todos os tempos ao se deparar com Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo

De la Fuente expressou sua imensa admiração pelo capitão de Portugal, Ronaldo, ao mesmo tempo em que espera que o lendário atacante não entre em campo no confronto das oitavas de final. Em declarações antes da partida no AT&T Stadium, em Arlington, o técnico da Espanha destacou o perigo que a estrela do Al-Nassr ainda representa no mais alto nível.

“Admiro Cristiano e pessoas como ele, com personalidade e ambição. Um exemplo para todos”, disse De la Fuente aos repórteres. “Com o talento e a classe que ele tem, pode decidir um jogo a qualquer momento. Preferiria que ele não jogasse, mas acredito que ele vai jogar e vamos apreciar um dos melhores jogadores da história; vamos tentar ser superiores a ele e à equipe adversária.”



