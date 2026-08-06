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'Eu precisava ouvir meu corpo': Luka Modric fala sobre renovação de contrato com o Milan e explica colapso catastrófico na temporada
Ouvindo as exigências físicas do jogo
Modric deu detalhes sobre os desafios psicológicos e físicos que enfrentou antes de decidir renovar sua permanência no Milan. O lendário meio-campista croata assinou recentemente um novo contrato de um ano em San Siro, apesar de um fim turbulento para a temporada 2025-26, em que o clube ficou fora da Liga dos Campeões. Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, o ex-vencedor da Bola de Ouro explicou que sua principal preocupação era garantir que ainda pudesse competir no mais alto nível sem comprometer seus padrões nem as expectativas do clube.
Ao relembrar o cronograma de suas negociações, Modric revelou: “Sempre soube, na minha cabeça, que queria continuar por mais um ano. Eu poderia ter assinado o contrato já em dezembro, mas não quis, precisava ouvir meu corpo. Eu precisava entender como estava me sentindo e se tinha a mesma paixão para continuar jogando. Isso era o mais importante e, no fim, as respostas foram as que eu esperava: ainda me sinto bem, tenho essa paixão e tudo mais de que preciso para seguir em frente. Quando vi que a diretoria ainda me queria aqui, não tive mais nenhuma dúvida.”
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Analisando o colapso de 2025-26
A campanha de 2025-26 foi uma montanha-russa para o Milan, que passou grande parte do ano como o principal perseguidor da campeã Inter. No entanto, uma queda de rendimento catastrófica nas semanas finais da temporada fez a equipe despencar para o quinto lugar, resultado que Modric admite ter sido profundamente doloroso para todo o elenco. O meio-campista ficou particularmente frustrado com sua própria incapacidade de contribuir na reta final, após sofrer uma fratura no osso da face que o deixou fora no período mais crítico da temporada. Sua ausência foi sentida, já que a equipe teve dificuldades por falta de liderança e criatividade em campo.
“Estou muito feliz por estar de volta, me diverti muito no ano passado. Infelizmente, não terminamos bem e não alcançamos nosso objetivo mínimo, que era a classificação para a Liga dos Campeões, e isso é bastante frustrante. Fiquei decepcionado por não poder ajudar a equipe nos jogos mais importantes no fim da temporada por causa de uma lesão. Foi por isso que quis voltar e espero ter uma temporada melhor e vencer com o Milan”, destacou.
Identificando o erro fatal
Modric foi sincero ao apontar onde sentiu que o time se perdeu, sugerindo que a complacência pode ter entrado no vestiário quando uma vaga no G4 parecia certa. O Milan pareceu confortável na segunda colocação por meses, mas a perda de foco acabou sendo fatal. O croata acredita que a mudança psicológica aconteceu após uma partida decisiva contra a Lazio, depois da qual o elenco teve dificuldades para manter a intensidade necessária para assegurar sua condição europeia.
“A única maneira de fazer isso é aprender com os nossos erros: estávamos lá em cima até aquele jogo contra a Lazio, brigando pelo título, depois percebemos que seria difícil vencer a liga e talvez tenhamos caído um pouco de rendimento, talvez confiantes de que já estávamos na Champions League. Cometemos um erro”, explicou Modric.
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Paixão acima da aposentadoria
Apesar das sugestões de alguns setores de que a atuação pouco convincente de Modric na Copa do Mundo e o quinto lugar do Milan poderiam levá-lo a pendurar as chuteiras, o jogador de 40 anos segue totalmente motivado. Ele rejeitou a ideia de que está apenas ficando para evitar se aposentar em baixa, enfatizando que sua ligação com a torcida de San Siro e com a diretoria continua sendo a força motriz por trás de sua carreira. Para Modric, a alegria do jogo e o carinho que recebe do público milanês são muito mais importantes do que qualquer narrativa sobre seu capítulo final.
"Não, estou aqui porque me diverti muito, o clube e os torcedores me mostraram muito carinho e esse é o primeiro motivo pelo qual escolhi ficar. O clube também mostrou que realmente me quer aqui e isso é legal. Ainda tenho a mesma paixão, a mesma vontade de sempre e pretendo continuar jogando futebol e me divertindo. Este é o melhor lugar para mim e espero poder dar ao Milan o mesmo que dei no ano passado e ter uma temporada melhor coletivamente, definitivamente um final melhor", concluiu Modric.
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