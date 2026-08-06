Modric deu detalhes sobre os desafios psicológicos e físicos que enfrentou antes de decidir renovar sua permanência no Milan. O lendário meio-campista croata assinou recentemente um novo contrato de um ano em San Siro, apesar de um fim turbulento para a temporada 2025-26, em que o clube ficou fora da Liga dos Campeões. Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, o ex-vencedor da Bola de Ouro explicou que sua principal preocupação era garantir que ainda pudesse competir no mais alto nível sem comprometer seus padrões nem as expectativas do clube.

Ao relembrar o cronograma de suas negociações, Modric revelou: “Sempre soube, na minha cabeça, que queria continuar por mais um ano. Eu poderia ter assinado o contrato já em dezembro, mas não quis, precisava ouvir meu corpo. Eu precisava entender como estava me sentindo e se tinha a mesma paixão para continuar jogando. Isso era o mais importante e, no fim, as respostas foram as que eu esperava: ainda me sinto bem, tenho essa paixão e tudo mais de que preciso para seguir em frente. Quando vi que a diretoria ainda me queria aqui, não tive mais nenhuma dúvida.”