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“Eu poderia ter saído há três anos” – Bruno Fernandes explica por que recusou uma transferência do Manchester United após conquistar os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões
Dedicação em meio ao caos
O capitão do United, Fernandes, reafirmou sua lealdade ao clube após intensas especulações sobre uma possível transferência para a Liga Profissional da Arábia Saudita no verão passado. Apesar de o United ter passado por uma campanha historicamente fraca e por uma temporada sem competições europeias, o jogador de 31 anos continua sendo uma peça fundamental no projeto de longo prazo do clube. Fernandes está em Manchester há mais de seis anos e continua sendo a principal força criativa de uma equipe que atualmente luta para recuperar seu lugar entre a elite.
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Uma conexão única
Em entrevista a Gary Neville na Sky Sports, Fernandes explicou que a satisfação emocional de ter sucesso em Old Trafford supera qualquer possível transferência para outro clube. Ele disse: “Não é uma questão de lealdade. Eu poderia ter saído há dois anos, poderia ter saído há três anos, poderia ter saído na temporada passada, mas gosto muito de estar aqui.
"Acho que ter sucesso neste clube é algo que nunca conseguirei em outro clube. A alegria e tudo o que recebo, no dia em que conseguir o que quero deste clube, não acho que conseguirei isso em nenhum outro clube do mundo.
"Sei o quanto os torcedores querem isso, sei como são apaixonados. Sei o quanto estão esperando que o clube volte a ser o que era. Estou no mesmo barco que eles. Quero que este barco, em vez de ficar parado, avance e navegue o máximo que pudermos.
"Sim, ganhei a Carabao Cup e a FA Cup [mas] o que este clube quer, o que estes torcedores querem e o que eu quero, eu e a equipe, ainda não conseguimos. Até meu contrato expirar, vou tentar."
Em busca dos prêmios mais cobiçados
O meio-campista português explicou com mais detalhes a “questão pendente” que motivou sua decisão de ficar, mesmo depois de o clube ter terminado na pior classificação de sua história na Premier League. Ao abordar o desafio de diminuir a diferença em relação às potências dominantes da Inglaterra, Fernandes disse a Neville: “O clube estava passando por um momento difícil porque acabávamos de perder uma final europeia [e] terminamos na pior classificação que o United já teve na Premier League.
“Seis anos atrás, o clube confiou em mim para vir para cá e acreditou que eu poderia ajudar o clube. Na época, minha decisão foi motivada pelo fato de que eu não havia realizado meus sonhos aqui. Não conquistei tudo o que queria. Nunca escondi que quero ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões com o clube. Talvez eu consiga, talvez não. Mas até ter a chance ou enquanto estiver aqui para fazer isso, vou tentar. Vai ser difícil? Sim. Você tem os principais clubes da liga que vêm vencendo o campeonato há tantos anos e estão sempre lá, e nós não.”
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Um confronto decisivo do Liverpool
A determinação do capitão será posta à prova imediatamente, já que o United se prepara para um confronto decisivo da Premier League contra o Liverpool neste domingo, 3 de maio. A vitória nesta rivalidade histórica é essencial para manter vivas as esperanças do clube de se classificar para a Liga dos Campeões na próxima temporada, proporcionando a base de que Fernandes precisa para alcançar seus ambiciosos objetivos. Com o elenco buscando se recuperar da pior classificação da história do clube no ano passado, a sequência de jogos que se aproxima determinará se suas ambições pelo título são realistas ou um sonho distante.