“Eu poderia ter saído há três anos” – Bruno Fernandes explica por que recusou uma transferência do Manchester United após conquistar os títulos da Premier League e da Liga dos Campeões

Em entrevista a Gary Neville na Sky Sports, Fernandes explicou que a satisfação emocional de ter sucesso em Old Trafford supera qualquer possível transferência para outro clube. Ele disse: “Não é uma questão de lealdade. Eu poderia ter saído há dois anos, poderia ter saído há três anos, poderia ter saído na temporada passada, mas gosto muito de estar aqui.

"Acho que ter sucesso neste clube é algo que nunca conseguirei em outro clube. A alegria e tudo o que recebo, no dia em que conseguir o que quero deste clube, não acho que conseguirei isso em nenhum outro clube do mundo.

"Sei o quanto os torcedores querem isso, sei como são apaixonados. Sei o quanto estão esperando que o clube volte a ser o que era. Estou no mesmo barco que eles. Quero que este barco, em vez de ficar parado, avance e navegue o máximo que pudermos.

"Sim, ganhei a Carabao Cup e a FA Cup [mas] o que este clube quer, o que estes torcedores querem e o que eu quero, eu e a equipe, ainda não conseguimos. Até meu contrato expirar, vou tentar."