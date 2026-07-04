“Eu poderia ter oferecido algo diferente” – Cole Palmer, estrela do Chelsea, se manifesta sobre não ter sido convocado para a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo

Palmer admitiu que não ter sido convocado para a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo foi um golpe difícil de engolir. Apesar de ser considerado um dos jogadores mais habilidosos da Premier League, o ex-jogador do Manchester City ficou de fora da lista de 26 jogadores que atualmente disputam o torneio na América do Norte.

Ao falar sobre a exclusão, Palmer revelou a frustração pessoal de ter sido deixado de fora do maior palco do futebol.

“Todo jogador de futebol quer estar na Copa do Mundo”, disse Palmer ao The Times. “Mas é uma decisão que não posso mudar e que é difícil de aceitar, seja qual for o motivo. Mas estou apenas tentando aproveitar as férias de verão — o primeiro verão de folga que já tive.”

Desde então, o meio-campista ofensivo foi visto de férias em Ibiza, buscando recarregar as energias após uma temporada nacional desafiadora, na qual seus números caíram desde sua temporada de destaque em Stamford Bridge.