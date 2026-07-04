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England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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“Eu poderia ter oferecido algo diferente” – Cole Palmer, estrela do Chelsea, se manifesta sobre não ter sido convocado para a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo

C. Palmer
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel

O meia do Chelsea, Cole Palmer, quebrou o silêncio após sua controversa exclusão da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026. O jogador de 23 anos, que foi um herói dos Três Leões durante a Euro 2024, foi obrigado a assistir ao torneio de longe depois que Thomas Tuchel optou por outras opções de ataque.

  • Palmer fala sobre a decepção na Copa do Mundo

    Palmer admitiu que não ter sido convocado para a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo foi um golpe difícil de engolir. Apesar de ser considerado um dos jogadores mais habilidosos da Premier League, o ex-jogador do Manchester City ficou de fora da lista de 26 jogadores que atualmente disputam o torneio na América do Norte.

    Ao falar sobre a exclusão, Palmer revelou a frustração pessoal de ter sido deixado de fora do maior palco do futebol.

    “Todo jogador de futebol quer estar na Copa do Mundo”, disse Palmer ao The Times. “Mas é uma decisão que não posso mudar e que é difícil de aceitar, seja qual for o motivo. Mas estou apenas tentando aproveitar as férias de verão — o primeiro verão de folga que já tive.”

    Desde então, o meio-campista ofensivo foi visto de férias em Ibiza, buscando recarregar as energias após uma temporada nacional desafiadora, na qual seus números caíram desde sua temporada de destaque em Stamford Bridge.

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    A justificativa de Tuchel para a exclusão

    O técnico da Inglaterra, Tuchel, foi franco ao explicar por que o craque do Chelsea estava entre os grandes nomes que não foram convocados para a seleção final. Tuchel apontou a falta de consistência e os problemas físicos que marcaram a última temporada de Palmer em Londres.

    “Acho que ele sofre com a falta de boa forma individual no clube”, explicou Tuchel. “Ele não foi tão decisivo nem tão influente quanto nas últimas temporadas, ao longo de toda a temporada. Em segundo lugar, ele não teve grande influência conosco.

    “Seu desempenho conosco simplesmente não foi excepcional, não foi bom o suficiente para garantir que ‘não importa o que aconteça, ele vai estar lá’. Essa é a realidade. Ele teve que se afastar por lesão várias vezes e, quando estava no elenco, não teve o impacto que todos nós esperávamos dele.”

  • Provando que os céticos estavam errados

    Apesar da avaliação do técnico, Palmer continua confiante nas habilidades únicas que traz para o campo. O meia acredita possuir qualidades distintas das dos atacantes mais velozes, como Anthony Gordon e Bukayo Saka, que foram escalados à sua frente.

    “Sei o que eu poderia ter oferecido — algo diferente do que o técnico escolheu. Mas, como disse antes, não posso mudar a decisão e desejo o melhor a todos”, observou Palmer.

    Ele acrescentou que a rejeição serve como um forte motivador para a próxima temporada: “É como tudo na vida. Se dizem que você basicamente não é bom o suficiente, você vai querer provar que estão errados.”

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Inglaterra se prepara para o confronto no Azteca

    Enquanto Palmer observa à distância, os Três Leões se preparam para um grande confronto nas quartas de final contra o México. A seleção, capitaneada por Harry Kane, percorreu um caminho difícil para chegar às oitavas de final, incluindo uma recente vitória após virada contra a República Democrática do Congo.

    No entanto, a preparação para o confronto no Estádio Azteca tem sido prejudicada por possíveis mudanças na programação devido às previsões de tempestades na Cidade do México.

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