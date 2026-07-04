Getty Images Sport
Traduzido por
“Eu poderia ter oferecido algo diferente” – Cole Palmer, estrela do Chelsea, se manifesta sobre não ter sido convocado para a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo
Palmer fala sobre a decepção na Copa do Mundo
Palmer admitiu que não ter sido convocado para a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo foi um golpe difícil de engolir. Apesar de ser considerado um dos jogadores mais habilidosos da Premier League, o ex-jogador do Manchester City ficou de fora da lista de 26 jogadores que atualmente disputam o torneio na América do Norte.
Ao falar sobre a exclusão, Palmer revelou a frustração pessoal de ter sido deixado de fora do maior palco do futebol.
“Todo jogador de futebol quer estar na Copa do Mundo”, disse Palmer ao The Times. “Mas é uma decisão que não posso mudar e que é difícil de aceitar, seja qual for o motivo. Mas estou apenas tentando aproveitar as férias de verão — o primeiro verão de folga que já tive.”
Desde então, o meio-campista ofensivo foi visto de férias em Ibiza, buscando recarregar as energias após uma temporada nacional desafiadora, na qual seus números caíram desde sua temporada de destaque em Stamford Bridge.
- AFP
A justificativa de Tuchel para a exclusão
O técnico da Inglaterra, Tuchel, foi franco ao explicar por que o craque do Chelsea estava entre os grandes nomes que não foram convocados para a seleção final. Tuchel apontou a falta de consistência e os problemas físicos que marcaram a última temporada de Palmer em Londres.
“Acho que ele sofre com a falta de boa forma individual no clube”, explicou Tuchel. “Ele não foi tão decisivo nem tão influente quanto nas últimas temporadas, ao longo de toda a temporada. Em segundo lugar, ele não teve grande influência conosco.
“Seu desempenho conosco simplesmente não foi excepcional, não foi bom o suficiente para garantir que ‘não importa o que aconteça, ele vai estar lá’. Essa é a realidade. Ele teve que se afastar por lesão várias vezes e, quando estava no elenco, não teve o impacto que todos nós esperávamos dele.”
Provando que os céticos estavam errados
Apesar da avaliação do técnico, Palmer continua confiante nas habilidades únicas que traz para o campo. O meia acredita possuir qualidades distintas das dos atacantes mais velozes, como Anthony Gordon e Bukayo Saka, que foram escalados à sua frente.
“Sei o que eu poderia ter oferecido — algo diferente do que o técnico escolheu. Mas, como disse antes, não posso mudar a decisão e desejo o melhor a todos”, observou Palmer.
Ele acrescentou que a rejeição serve como um forte motivador para a próxima temporada: “É como tudo na vida. Se dizem que você basicamente não é bom o suficiente, você vai querer provar que estão errados.”
- Getty Images Sport
A Inglaterra se prepara para o confronto no Azteca
Enquanto Palmer observa à distância, os Três Leões se preparam para um grande confronto nas quartas de final contra o México. A seleção, capitaneada por Harry Kane, percorreu um caminho difícil para chegar às oitavas de final, incluindo uma recente vitória após virada contra a República Democrática do Congo.
No entanto, a preparação para o confronto no Estádio Azteca tem sido prejudicada por possíveis mudanças na programação devido às previsões de tempestades na Cidade do México.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.