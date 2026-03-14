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"Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil" — Weston McKennie explica por que recusou as tentativas da Juventus de vendê-lo, enquanto o astro da seleção americana fala abertamente sobre sua trajetória de "montanha-russa" no clube da Série A
Escolher o caminho mais difícil
McKennie se consolidou como uma peça fundamental na máquina da Juventus, mas o jogador da seleção dos Estados Unidos admite que seu caminho para se tornar titular indiscutível em Turim estava longe de ser garantido. Após um período difícil por empréstimo na Premier League com o Leeds, o meio-campista voltou à Itália diante de um futuro incerto, com o clube aparentemente pronto para se desfazer dele de forma definitiva. No entanto, McKennie optou por reforçar seu compromisso com a Velha Senhora, garantindo, por fim, uma extensão de contrato que o mantém no Allianz Stadium até 2030.
Refletindo sobre sua resiliência durante uma recente participação no podcast The Cooligans, o texano revelou que ignorou propositalmente a porta de saída quando a diretoria do clube estava procurando compradores. O jogador de 27 anos explicou que sentia uma profunda conexão com o clube, o que o impediu de simplesmente ir embora para encontrar um time onde pudesse ter uma transição mais suave para o time titular após sua passagem pela Inglaterra.
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McKennie estava "encurralado"
"Minha passagem pela Juve foi uma montanha-russa de emoções. Mas sempre me senti em casa aqui e sempre senti que este era o meu lugar", disse McKennie. "Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil quando a Juventus quis me vender, há um ano e meio. Naquele momento, eu poderia ter dito: 'Ok, se vocês não me querem aqui, vou embora.' Mas eu sabia que poderia jogar nesta equipe e voltar a ser titular. Sabia que não seria um caminho fácil: talvez ficar no banco, treinar muito duro todos os dias. Mas eu estava disposto a fazer isso. Às vezes, é preciso entender que as coisas nem sempre são fáceis e não são dadas de mão beijada. Quando você está encurralado, não dá mais para voltar atrás. Só dá para seguir em frente.”
McKennie tem sido frequentemente alvo de críticas por parte de setores da torcida da Juventus e de trolls online, particularmente no que diz respeito à sua condição física e estilo de vida. O astro da seleção americana abordou esses comentários de frente, sugerindo que muitas das palavras duras dirigidas a ele nas redes sociais não refletem a realidade de seu desempenho profissional em campo nem sua personalidade fora dele.
“Acho que se as pessoas tivessem tempo para realmente me conhecer, muitas das coisas que escrevem online elas nunca diriam pessoalmente. Por exemplo, a questão do peso não é segredo, é algo que já foi discutido. Por muito tempo, consegui ‘me safar’ porque era jovem e consigo correr muito. Normalmente, sou eu quem mais corre nas partidas”, observou ele.
De olho na Copa do Mundo de 2026
À medida que a Copa do Mundo de 2026 em casa se aproxima, McKennie enviou uma mensagem clara sobre as ambições da Seleção Masculina dos Estados Unidos. O meio-campista da Juventus enfatizou uma mentalidade de “jogo a jogo”, afirmando que as metas internas da equipe vão muito além da percepção pública ou das críticas externas.
“Não diria que tenho alguma expectativa sobre onde precisamos chegar, porque, no fim das contas, nosso objetivo, como o de todas as seleções que participarão da Copa do Mundo, é ir lá e vencer”, disse ele. “É isso que temos que tentar fazer. Como equipe, acho que nossas expectativas são maiores do que as que os torcedores têm em relação a nós.”
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O debate sobre o molho ranch
Fora de campo, McKennie assumiu o papel de embaixador cultural não oficial, embora seu ingrediente preferido — o molho ranch — muitas vezes o coloque em conflito com as rígidas tradições culinárias italianas. O meio-campista da Juventus revelou que seus familiares costumam trazer garrafas desse clássico americano para Turim, a contrabando, para satisfazer seus desejos.
“Se eu aprendi a viver sem ele na Itália? Hum, quer dizer, sim, claro”, disse ele. “Mas acho que isso é um fato bem conhecido. Sempre que meus amigos ou familiares vêm me visitar aqui, trazem molho ranch só para me dar. Dá um toque a mais. Você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas a quem já dei molho ranch na Itália. E aí, claro, o lado italiano delas aparece: ‘Não quero, não, não.’ Eu digo para experimentarem antes de julgar, e algumas realmente gostaram.”
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