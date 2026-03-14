"Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil" — Weston McKennie explica por que recusou as tentativas da Juventus de vendê-lo, enquanto o astro da seleção americana fala abertamente sobre sua trajetória de "montanha-russa" no clube da Série A

"Minha passagem pela Juve foi uma montanha-russa de emoções. Mas sempre me senti em casa aqui e sempre senti que este era o meu lugar", disse McKennie. "Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil quando a Juventus quis me vender, há um ano e meio. Naquele momento, eu poderia ter dito: 'Ok, se vocês não me querem aqui, vou embora.' Mas eu sabia que poderia jogar nesta equipe e voltar a ser titular. Sabia que não seria um caminho fácil: talvez ficar no banco, treinar muito duro todos os dias. Mas eu estava disposto a fazer isso. Às vezes, é preciso entender que as coisas nem sempre são fáceis e não são dadas de mão beijada. Quando você está encurralado, não dá mais para voltar atrás. Só dá para seguir em frente.”

McKennie tem sido frequentemente alvo de críticas por parte de setores da torcida da Juventus e de trolls online, particularmente no que diz respeito à sua condição física e estilo de vida. O astro da seleção americana abordou esses comentários de frente, sugerindo que muitas das palavras duras dirigidas a ele nas redes sociais não refletem a realidade de seu desempenho profissional em campo nem sua personalidade fora dele.

“Acho que se as pessoas tivessem tempo para realmente me conhecer, muitas das coisas que escrevem online elas nunca diriam pessoalmente. Por exemplo, a questão do peso não é segredo, é algo que já foi discutido. Por muito tempo, consegui ‘me safar’ porque era jovem e consigo correr muito. Normalmente, sou eu quem mais corre nas partidas”, observou ele.