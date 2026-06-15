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"Eu poderia ter dado um soco na minha própria cara" – Jurgen Klopp pede desculpas a Julian Nagelsmann por comentário "idiota" sobre o técnico da Alemanha em transmissão ao vivo
A palavra "ainda" que gerou polêmica
O drama começou durante a preparação para a estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao, quando Klopp atuava como comentarista da MagentaTV. Ao discutir as escalações ao lado de Thomas Müller, Klopp comentou: “Felizmente, Julian Nagelsmann ainda está escolhendo a equipe”. O uso da palavra “ainda” foi imediatamente interpretado pelos telespectadores e comentaristas como uma sugestão de que a permanência de Nagelsmann no cargo era frágil, especialmente com o próprio Klopp sendo frequentemente cotado para assumir o cargo na seleção nacional.
Klopp percebeu o peso de suas palavras rapidamente após a transmissão, especialmente depois de receber críticas do lendário jogador alemão Lothar Matthäus. Após a vitória esmagadora da Alemanha por 7 a 1 sobre a seleção caribenha, Klopp aproveitou a oportunidade para se dirigir diretamente a Nagelsmann ao vivo para esclarecer a situação. “Já encontrei a palavra mais odiada do ano: ‘ainda’”, explicou Klopp durante a cobertura pós-jogo. “Eu poderia ter dado um soco na minha própria cara por causa disso, mas já era tarde demais e eu estava na TV. Simplesmente escapou de forma tão casual e não tem absolutamente nenhuma relevância.”
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Um pedido de desculpas pelo momento “infeliz”
Klopp, que está prestes a comemorar seu 59º aniversário, atribuiu a um lapso de julgamento o comentário que muitos consideraram desrespeitoso para com a atual comissão técnica. Apesar da vitória esmagadora em campo, o ex-técnico do Borussia Dortmund fez questão de garantir que sua presença na cabine de imprensa não se tornasse uma distração para o time à medida que avança no torneio.
Durante a conversa ao vivo com Nagelsmann, Klopp foi autocrítico em relação ao incidente, afirmando: “Há mais uma coisa que preciso dizer… ainda precisamos reservar um tempo para isso. Nós também fazemos parte da equipe de maneira informal, estamos totalmente do seu lado. O que percebi é o seguinte: vou fazer 59 anos depois de amanhã e ainda sou um idiota. Estamos totalmente do seu lado, faça o que fizer. Não foi minha intenção que isso atrapalhasse o processo aqui.”
Muller e a pressão dos comentaristas
A situação ficou ainda mais complicada com a presença de Müller, que se juntou a Klopp na transmissão inicial. Os dois haviam brincado com Nagelsmann, sugerindo que ele deixasse de escalar Jamal Musiala, a revelação do Bayern de Munique, antes da partida. Müller também provocou Klopp, sugerindo que ele havia esquecido que ainda era junho e não setembro — mês em que alguns analistas previram que Klopp poderia assumir o comando da seleção nacional. Embora a brincadeira tivesse a intenção de ser bem-humorada, a reação na Alemanha foi contundente. Matthaus e várias outras figuras de destaque sugeriram que a interação foi pouco profissional e colocou pressão desnecessária sobre Nagelsmann.
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O foco volta para a glória na Copa do Mundo
A Alemanha pode voltar a dedicar toda a sua atenção à busca pelo quinto título mundial. A goleada por 7 a 1 sobre Curaçao provou que a equipe está em excelente forma, independentemente do que se diga nos estúdios de análise esportiva. Com jogos contra o Equador e a Costa do Marfim, gigante africana, ainda por disputar na fase de grupos, o nível dos adversários deve aumentar significativamente à medida que o torneio avança pela América do Norte. A próxima partida da Alemanha será em Toronto, no sábado, onde enfrentará a Costa do Marfim.