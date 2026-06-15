"Eu poderia ter dado um soco na minha própria cara" – Jurgen Klopp pede desculpas a Julian Nagelsmann por comentário "idiota" sobre o técnico da Alemanha em transmissão ao vivo

O drama começou durante a preparação para a estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao, quando Klopp atuava como comentarista da MagentaTV. Ao discutir as escalações ao lado de Thomas Müller, Klopp comentou: “Felizmente, Julian Nagelsmann ainda está escolhendo a equipe”. O uso da palavra “ainda” foi imediatamente interpretado pelos telespectadores e comentaristas como uma sugestão de que a permanência de Nagelsmann no cargo era frágil, especialmente com o próprio Klopp sendo frequentemente cotado para assumir o cargo na seleção nacional.

Klopp percebeu o peso de suas palavras rapidamente após a transmissão, especialmente depois de receber críticas do lendário jogador alemão Lothar Matthäus. Após a vitória esmagadora da Alemanha por 7 a 1 sobre a seleção caribenha, Klopp aproveitou a oportunidade para se dirigir diretamente a Nagelsmann ao vivo para esclarecer a situação. “Já encontrei a palavra mais odiada do ano: ‘ainda’”, explicou Klopp durante a cobertura pós-jogo. “Eu poderia ter dado um soco na minha própria cara por causa disso, mas já era tarde demais e eu estava na TV. Simplesmente escapou de forma tão casual e não tem absolutamente nenhuma relevância.”