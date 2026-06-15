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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

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"Eu poderia ter dado um soco na minha própria cara" – Jurgen Klopp pede desculpas a Julian Nagelsmann por comentário "idiota" sobre o técnico da Alemanha em transmissão ao vivo

J. Klopp
J. Nagelsmann
Alemanha
Copa do Mundo

Jurgen Klopp apresentou um sincero pedido de desculpas ao técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, após um deslize polêmico em transmissão ao vivo. O ex-técnico do Liverpool, que atualmente atua como comentarista durante a Copa do Mundo de 2026, admitiu que se sentiu “um idiota” depois que uma escolha específica de palavras gerou um debate nacional sobre a estabilidade no cargo de Nagelsmann.

  • A palavra "ainda" que gerou polêmica

    O drama começou durante a preparação para a estreia da Alemanha na Copa do Mundo contra Curaçao, quando Klopp atuava como comentarista da MagentaTV. Ao discutir as escalações ao lado de Thomas Müller, Klopp comentou: “Felizmente, Julian Nagelsmann ainda está escolhendo a equipe”. O uso da palavra “ainda” foi imediatamente interpretado pelos telespectadores e comentaristas como uma sugestão de que a permanência de Nagelsmann no cargo era frágil, especialmente com o próprio Klopp sendo frequentemente cotado para assumir o cargo na seleção nacional.

    Klopp percebeu o peso de suas palavras rapidamente após a transmissão, especialmente depois de receber críticas do lendário jogador alemão Lothar Matthäus. Após a vitória esmagadora da Alemanha por 7 a 1 sobre a seleção caribenha, Klopp aproveitou a oportunidade para se dirigir diretamente a Nagelsmann ao vivo para esclarecer a situação. “Já encontrei a palavra mais odiada do ano: ‘ainda’”, explicou Klopp durante a cobertura pós-jogo. “Eu poderia ter dado um soco na minha própria cara por causa disso, mas já era tarde demais e eu estava na TV. Simplesmente escapou de forma tão casual e não tem absolutamente nenhuma relevância.”

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um pedido de desculpas pelo momento “infeliz”

    Klopp, que está prestes a comemorar seu 59º aniversário, atribuiu a um lapso de julgamento o comentário que muitos consideraram desrespeitoso para com a atual comissão técnica. Apesar da vitória esmagadora em campo, o ex-técnico do Borussia Dortmund fez questão de garantir que sua presença na cabine de imprensa não se tornasse uma distração para o time à medida que avança no torneio.

    Durante a conversa ao vivo com Nagelsmann, Klopp foi autocrítico em relação ao incidente, afirmando: “Há mais uma coisa que preciso dizer… ainda precisamos reservar um tempo para isso. Nós também fazemos parte da equipe de maneira informal, estamos totalmente do seu lado. O que percebi é o seguinte: vou fazer 59 anos depois de amanhã e ainda sou um idiota. Estamos totalmente do seu lado, faça o que fizer. Não foi minha intenção que isso atrapalhasse o processo aqui.”

  • Muller e a pressão dos comentaristas

    A situação ficou ainda mais complicada com a presença de Müller, que se juntou a Klopp na transmissão inicial. Os dois haviam brincado com Nagelsmann, sugerindo que ele deixasse de escalar Jamal Musiala, a revelação do Bayern de Munique, antes da partida. Müller também provocou Klopp, sugerindo que ele havia esquecido que ainda era junho e não setembro — mês em que alguns analistas previram que Klopp poderia assumir o comando da seleção nacional. Embora a brincadeira tivesse a intenção de ser bem-humorada, a reação na Alemanha foi contundente. Matthaus e várias outras figuras de destaque sugeriram que a interação foi pouco profissional e colocou pressão desnecessária sobre Nagelsmann.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O foco volta para a glória na Copa do Mundo

    A Alemanha pode voltar a dedicar toda a sua atenção à busca pelo quinto título mundial. A goleada por 7 a 1 sobre Curaçao provou que a equipe está em excelente forma, independentemente do que se diga nos estúdios de análise esportiva. Com jogos contra o Equador e a Costa do Marfim, gigante africana, ainda por disputar na fase de grupos, o nível dos adversários deve aumentar significativamente à medida que o torneio avança pela América do Norte. A próxima partida da Alemanha será em Toronto, no sábado, onde enfrentará a Costa do Marfim.

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