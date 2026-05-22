"Eu poderia chorar até morrer!" - Mikel Merino se abre sobre o "aterrorizante" pesadelo de cinco meses de lesão, quando o meio-campista do Arsenal temia nunca mais voltar a jogar

Refletindo sobre a terrível incerteza em torno de seu diagnóstico raro e a montanha-russa emocional que se seguiu durante seu processo de reabilitação, o campeão do Campeonato Europeu descreveu a imensa ansiedade que sentiu no início.

Em entrevista ao canal de mídia oficial doclube, Merino disse: “Era uma fratura por estresse em uma parte muito estranha do pé que nem mesmo os especialistas tinham visto antes. Foi estranho no começo, eu estava um pouco assustado porque não tínhamos exemplos de outras pessoas que tivessem sofrido a mesma lesão, então não sabíamos o que esperar disso, qual caminho seguir durante a recuperação e se eu seria capaz de jogar novamente.

“Foi muito difícil no começo. Joguei com dor por um tempo, mas não esperava que uma fratura grave fosse acontecer ali. Então, quando disseram que seria uma lesão de cerca de cinco meses, só conseguia pensar em perder a Copa do Mundo e o final da temporada com meu time, e em não poder ajudá-los, então fiquei arrasado naquele momento.

"Levei alguns dias para me recuperar disso, mas, olhando para a situação, eu tinha duas opções: desmoronar e chorar até não poder mais ou simplesmente manter a cabeça erguida, ser positivo e tentar usar meu tempo para melhorar outros aspectos. Trabalhar o máximo que puder é a maneira como tenho que encarar a vida."