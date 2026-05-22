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"Eu poderia chorar até morrer!" - Mikel Merino se abre sobre o "aterrorizante" pesadelo de cinco meses de lesão, quando o meio-campista do Arsenal temia nunca mais voltar a jogar
Meio-campista supera fratura que ameaçava sua carreira
O craque de 29 anos está completamente afastado dos gramados desde que o Arsenal sofreu uma dolorosa derrota por 3 a 2 contra o Manchester United, em 25 de janeiro. Durante aquela partida, Merino saiu do banco de reservas para marcar um gol, mas acabou sofrendo uma fratura por fadiga bizarra e grave no pé. O problema complexo exigiu cirurgia imediata e um programa de reabilitação exaustivo, interrompendo abruptamente uma temporada em que ele havia marcado quatro gols e dado três assistências em 21 partidas do campeonato.
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Merino fala sobre a batalha psicológica
Refletindo sobre a terrível incerteza em torno de seu diagnóstico raro e a montanha-russa emocional que se seguiu durante seu processo de reabilitação, o campeão do Campeonato Europeu descreveu a imensa ansiedade que sentiu no início.
Em entrevista ao canal de mídia oficial doclube, Merino disse: “Era uma fratura por estresse em uma parte muito estranha do pé que nem mesmo os especialistas tinham visto antes. Foi estranho no começo, eu estava um pouco assustado porque não tínhamos exemplos de outras pessoas que tivessem sofrido a mesma lesão, então não sabíamos o que esperar disso, qual caminho seguir durante a recuperação e se eu seria capaz de jogar novamente.
“Foi muito difícil no começo. Joguei com dor por um tempo, mas não esperava que uma fratura grave fosse acontecer ali. Então, quando disseram que seria uma lesão de cerca de cinco meses, só conseguia pensar em perder a Copa do Mundo e o final da temporada com meu time, e em não poder ajudá-los, então fiquei arrasado naquele momento.
"Levei alguns dias para me recuperar disso, mas, olhando para a situação, eu tinha duas opções: desmoronar e chorar até não poder mais ou simplesmente manter a cabeça erguida, ser positivo e tentar usar meu tempo para melhorar outros aspectos. Trabalhar o máximo que puder é a maneira como tenho que encarar a vida."
A solidariedade no vestiário impulsiona a recuperação
Depois de superar o choque inicial, o meio-campista técnico recusou deliberadamente o isolamento durante sua longa passagem na sala de tratamento, optando, em vez disso, por mergulhar na dinâmica diária da histórica campanha do time rumo ao título.
Enfatizando o poder transformador do incentivo que recebeu da diretoria do Arsenal e de seus companheiros, Merino acrescentou: “Esta manhã acordei e me senti como se fosse o primeiro dia de aula! Chegar lá nervoso, ver todos os meus companheiros e estar perto deles pela primeira vez, é simplesmente incrível receber todo esse carinho deles.
“Meu pé está ótimo, nem penso mais nisso. Estou muito feliz por estar ao ar livre com os rapazes hoje. Tenho treinado muito, não só na grama, mas também dentro de casa com a equipe de preparação física e os fisioterapeutas, tentando dar tudo de mim todos os dias para estar o mais perto possível da perfeição quando voltar ao time. Acho que estou muito bem, me sinto em forma e pronto para jogar.”
- AFP
Evento de destaque da Continental encerra um ano histórico
Merino enfrenta uma batalha competitiva imediata para recuperar a forma ideal antes do último jogo do Arsenal no campeonato nacional, fora de casa contra o Crystal Palace, no domingo. O objetivo mais amplo do meio-campista é garantir uma vaga na final da Liga dos Campeões na semana seguinte, mesmo que o clássico londrino sirva apenas como uma cerimônia de entrega do troféu. Demonstrar sua boa forma física nos treinos continua sendo fundamental para que ele consiga realizar seu sonho de longo prazo: garantir uma vaga na seleção espanhola para a Copa do Mundo.