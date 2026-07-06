AFP
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“Eu pedi uma revisão” - O presidente Donald Trump revela que ligou para Gianni Infantino para que fosse analisada a suspensão de Folarin Balogun após o cartão vermelho recebido na partida contra a Bósnia e Herzegovina
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"Aquilo não foi falta"
Trump confirmou o que vários veículos de comunicação vinham noticiando na manhã de segunda-feira: que sua influência levou a FIFA a analisar a suspensão de Balogun por cartão vermelho. O presidente, que mantém uma relação próxima com Infantino, falou longamente sobre a decisão durante um evento na Casa Branca.
“Aquilo não foi uma falta. Nem mesmo foi uma infração. Foram dois caras correndo a toda velocidade que, por acaso, colidiram um com o outro. Não dá para colocar o pé corretamente no pé de outra pessoa quando se está correndo a toda velocidade. Não, foram dois grandes atletas que se enroscaram. E esse árbitro, que é um pouco suspeito — se você verificar o histórico dele. Não quero dizer isso porque não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito. Se quiserem, posso mostrar o histórico dele.”
Trump então mudou o foco do contato em si para as consequências da decisão, argumentando que a ausência de Balogun teria prejudicado injustamente as chances da seleção masculina dos EUA.
“[Balogun] não fez nada de errado, e ele é nosso melhor jogador, ou um dos nossos melhores jogadores — um jogador muito importante — e deram a ele um cartão vermelho. Eu não sabia o que isso significava. Não achei que significasse muito. Então comecei a ouvir que isso significa que você não pode jogar na próxima partida, pelo menos na próxima partida. Eu disse: ‘Nossa, isso é grave.’ Se tivesse acontecido com outro jogador, teria sido injusto, mas quando tiram o seu melhor jogador — ou quase o melhor; eles têm ótimos jogadores — e dizem que você não pode jogar, isso é muito injusto... É muito injusto. Não se pode fazer isso.
“Então, sim, pedi uma revisão à FIFA. Falei com um homem que é muito respeitado e, aliás, cujo nível de respeito aumentou dez vezes”, disse Trump.
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"Eu recebi uma ligação"
Infantino divulgou uma declaração própria na segunda-feira:
“Sim, discuto regularmente assuntos relacionados à Copa do Mundo da FIFA com o presidente dos Estados Unidos e, a respeito desse assunto, recebi uma ligação do presidente Donald Trump, da mesma forma que recebo ligações de chefes de Estado, autoridades governamentais, representantes do futebol e executivos de todo o mundo sobre diversos assuntos.
“Durante nossa conversa, expliquei que havia um processo jurídico em andamento envolvendo os órgãos judiciais independentes da FIFA e que o caso seria decidido no devido tempo pelos órgãos competentes. É assim que o sistema da FIFA funciona, e esse é um princípio que sempre defenderei.”
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A suspensão por cartão vermelho foi adiada
Foi divulgado na manhã de domingo que a suspensão de um jogo imposta a Balogun foi adiada por um ano. O atacante colidiu de forma desajeitada com Tarik Muharemovic e caiu com força sobre o tornozelo do zagueiro central. Inicialmente, foi marcada uma falta em campo, mas o VAR decidiu agravar a decisão para um cartão vermelho.
Após a partida, o técnico Mauricio Pochettino questionou a decisão, enquanto Christian Pulisic também a considerou “infeliz”. Balogun, por sua vez, afirmou que não queria questionar a decisão.
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A Bélgica deixa clara sua posição
Vários setores do futebol belga manifestaram seu descontentamento com a decisão. O técnico Rudi Garcia sugeriu que se tratava de uma brincadeira de 1º de abril:
“A federação belga não está apenas defendendo a si mesma ou à seleção nacional; está defendendo o futebol em geral — sua integridade e sua ética. Pelo que me lembro, acho que esta é a primeira vez na história da Copa do Mundo que uma decisão como essa é tomada. De qualquer forma, sou o técnico, então vou me concentrar na minha equipe e na partida — não importa quem compõe a escalação inicial dos EUA. O que importa para mim é o campo, minha equipe, vencer e chegar às quartas de final.”
A Federação de Futebol (FA) também se pronunciou.
“A fim de salvaguardar os direitos legítimos de todas as seleções participantes e proteger os princípios fundamentais do fair play em nosso esporte, tanto nesta Copa do Mundo da FIFA quanto em futuras edições do torneio, a RBFA está investigando todas as opções possíveis”, afirmou em comunicado.
Mais tarde, foi revelado que a Bélgica recorreu oficialmente da decisão da FIFA. A FIFA indeferiu o recurso.
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As comportas se abrem?
A decisão parece ter deixado a FIFA suscetível a recursos semelhantes. Na manhã desta segunda-feira, a Federação Francesa de Futebol entrou em cena. De acordo com o The Athletic, a entidade recorreu à FIFA para que fosse anulado o cartão amarelo aplicado a Michael Olise durante a vitória sobre o Paraguai, no sábado, pelas oitavas de final. Se Olise receber outro cartão amarelo nas quartas de final, ele ficará de fora da partida da França nas semifinais — caso a seleção avance.
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