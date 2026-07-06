“Eu pedi uma revisão” - O presidente Donald Trump revela que ligou para Gianni Infantino para que fosse analisada a suspensão de Folarin Balogun após o cartão vermelho recebido na partida contra a Bósnia e Herzegovina

Trump confirmou o que vários veículos de comunicação vinham noticiando na manhã de segunda-feira: que sua influência levou a FIFA a analisar a suspensão de Balogun por cartão vermelho. O presidente, que mantém uma relação próxima com Infantino, falou longamente sobre a decisão durante um evento na Casa Branca.

“Aquilo não foi uma falta. Nem mesmo foi uma infração. Foram dois caras correndo a toda velocidade que, por acaso, colidiram um com o outro. Não dá para colocar o pé corretamente no pé de outra pessoa quando se está correndo a toda velocidade. Não, foram dois grandes atletas que se enroscaram. E esse árbitro, que é um pouco suspeito — se você verificar o histórico dele. Não quero dizer isso porque não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito. Se quiserem, posso mostrar o histórico dele.”

Trump então mudou o foco do contato em si para as consequências da decisão, argumentando que a ausência de Balogun teria prejudicado injustamente as chances da seleção masculina dos EUA.

“[Balogun] não fez nada de errado, e ele é nosso melhor jogador, ou um dos nossos melhores jogadores — um jogador muito importante — e deram a ele um cartão vermelho. Eu não sabia o que isso significava. Não achei que significasse muito. Então comecei a ouvir que isso significa que você não pode jogar na próxima partida, pelo menos na próxima partida. Eu disse: ‘Nossa, isso é grave.’ Se tivesse acontecido com outro jogador, teria sido injusto, mas quando tiram o seu melhor jogador — ou quase o melhor; eles têm ótimos jogadores — e dizem que você não pode jogar, isso é muito injusto... É muito injusto. Não se pode fazer isso.

“Então, sim, pedi uma revisão à FIFA. Falei com um homem que é muito respeitado e, aliás, cujo nível de respeito aumentou dez vezes”, disse Trump.