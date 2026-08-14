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'Eu odiava aquilo, não gostava' - Paul Scholes relembra a saída de Danny Welbeck do Manchester United e alerta o Arsenal para não repetir o mesmo erro
Scholes aponta candidato surpresa para deixar o Arsenal
Ídolo do Manchester United, Paul Scholes fez uma avaliação direta da atual estratégia de transferências do Arsenal e sugeriu que o clube do norte de Londres está olhando para os jogadores errados para negociar nesta janela de verão. Enquanto o jovem Myles Lewis-Skelly, de 19 anos, tem sido ligado a uma saída surpreendente para rivais da Premier League, Scholes acredita que, em vez disso, a dispensa deveria recair sobre uma das contratações de maior destaque de Mikel Arteta.
Falando no The Overlap Fan Debate, apresentado por Sky Bet, Scholes foi categórico em sua preferência pelo jovem inglês em vez da estrela espanhola mais consolidada. "Prefiro Lewis-Skelly no meio-campo central a Zubimendi", disse Scholes. "Acho que Zubimendi teve dificuldades no ano passado. Se há um jogador de quem você vai se desfazer, seria ele."
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Lealdade à base versus a falta de piedade do mercado de transferências
Scholes explicou ainda por que perder um talento formado em casa como Lewis-Skelly prejudicaria a cultura do clube, comparando a situação a uma saída controversa dos tempos em que ele jogava em Old Trafford. Ele disse que tem uma aversão profunda a ver jogadores da base sendo forçados a sair para abrir espaço para contratações de fora que podem não oferecer necessariamente um teto mais alto.
O ex-meio-campista traçou um paralelo direto com a decisão do Manchester United de vender um certo atacante para o norte de Londres anos atrás, destacando o impacto emocional e esportivo desse tipo de movimento. Ele acrescentou: 'Isso me lembra um pouco quando Danny Welbeck deixou o Manchester United. Eu odiei, não gostei. Danny era um pouco mais velho do que Myles Lewis-Skelly, mas, quando você perde jogadores seus, é decepcionante.
Carragher se junta ao coro de incredulidade
O ídolo do Liverpool Jamie Carragher também ficou igualmente perplexo com a notícia de que o Arsenal poderia estar tentando negociar ativamente sua jovem estrela com rivais domésticos. Surgiram relatos no início desta semana indicando que o Arsenal possivelmente ofereceu Lewis-Skelly tanto ao Chelsea quanto ao Manchester United, uma movimentação que Carragher considera difícil de compreender, diante das atuações anteriores do jovem nos maiores palcos do futebol europeu.
Carragher disse: "Você acha que isso partiu do lado dele ou do lado do clube? Essa foi a parte um pouco estranha nisso tudo. Pareceu quase que o Arsenal ofereceu Myles Lewis-Skelly ao Manchester United. Não foi Myles Lewis-Skelly dizendo que queria sair ou as pessoas dele divulgando algo. Foi daí que veio o choque. Ainda não consigo acreditar nisso."
- CBS Sports Golazo
Arteta mantém cautela sobre especulações de transferência
Carragher continuou os elogios ao enfatizar o talento raro necessário para atuar em um nível tão alto tão cedo na carreira. "Você não consegue jogar naquele nível a menos que seja muito especial nessa idade. Todos os jogadores jovens têm altos e baixos. Na temporada passada, ele não jogou tanto quanto provavelmente gostaria.
Quando o técnico do Arsenal foi finalmente pressionado sobre o futuro de seu jovem versátil, Mikel Arteta optou por uma resposta diplomática que nem confirmou nem negou a possibilidade de uma venda. Ao ser questionado sobre o futuro de Lewis-Skelly no início desta semana, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, recusou-se a revelar qualquer coisa. "Não vou falar sobre nenhuma especulação", disse ele. "Se há especulação sobre nossos jogadores, isso é um bom sinal."
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