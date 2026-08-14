Ídolo do Manchester United, Paul Scholes fez uma avaliação direta da atual estratégia de transferências do Arsenal e sugeriu que o clube do norte de Londres está olhando para os jogadores errados para negociar nesta janela de verão. Enquanto o jovem Myles Lewis-Skelly, de 19 anos, tem sido ligado a uma saída surpreendente para rivais da Premier League, Scholes acredita que, em vez disso, a dispensa deveria recair sobre uma das contratações de maior destaque de Mikel Arteta.

Falando no The Overlap Fan Debate, apresentado por Sky Bet, Scholes foi categórico em sua preferência pelo jovem inglês em vez da estrela espanhola mais consolidada. "Prefiro Lewis-Skelly no meio-campo central a Zubimendi", disse Scholes. "Acho que Zubimendi teve dificuldades no ano passado. Se há um jogador de quem você vai se desfazer, seria ele."



