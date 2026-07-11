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Carlo AncelottiGetty Images
Christian Guinin

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"Eu o levaria à Justiça": lenda do Brasil está furioso com Carlo Ancelotti após a eliminação precoce na Copa do Mundo

Copa do Mundo
C. Ancelotti
Brasil

Após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti está sendo alvo de críticas. Uma lenda pede medidas drásticas.

O ex-atacante da Seleção, Romário, criticou, em entrevista à talkSport, as fracas atuações dos pentacampeões mundiais no torneio nos EUA, Canadá e México, atribuindo a responsabilidade principalmente ao técnico italiano.

  • "Ele não pode continuar como técnico da seleção brasileira. Se eu fosse o responsável pela federação, teria ido até o vestiário, dito a ele para ir para o inferno e rasgado o contrato dele na hora", bradou o homem de 60 anos.

    O jogo contra a Noruega, que o Brasil perdeu por 1 a 2 e, com isso, foi eliminado prematuramente nas oitavas de final da Copa do Mundo, foi “uma vergonha”. “Eu até o levaria à Justiça. Aí veremos o que acontece, mas ele não pode ficar”, afirmou Romário.

    Desde 2002, o Brasil espera pelo próximo título. Depois de ter chegado, desde 1994, sempre pelo menos às quartas de final, desta vez a jornada terminou já na fase das oitavas de final.

    Ancelotti assumiu a Seleção na primavera de 2025 e a conduziu pelas eliminatórias da Copa do Mundo sem grandes dificuldades. Seu contrato vai até depois da Copa do Mundo de 2030; ele havia recusado uma renúncia voluntária imediatamente após a eliminação.

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    Carlo Ancelotti recebe apoio da federação

    O técnico de 67 anos também recebeu apoio da federação. “Ele é o nosso técnico e continuará sendo no próximo ciclo da Copa do Mundo”, afirmou o diretor-geral da CBF e gerente da seleção nacional, Rodrigo Caetano. Ele citou a falta de uma “liderança adequada e estável a longo prazo” como uma das principais razões para a eliminação. “Não podemos cometer esse erro novamente”, disse ele.

    Caetano, que trabalha em estreita colaboração com Ancelotti, mostrou-se convencido de que o fracasso prematuro da seleção campeã mundial recordista não é motivo para uma separação. “Agora cabe a nós dar continuidade ao nosso trabalho com o técnico com um pouco mais de tranquilidade e, ao mesmo tempo, fazer os ajustes necessários para avançarmos e nos prepararmos para a próxima Copa do Mundo”, disse ele.

    A Seleção terá que abrir mão definitivamente de Neymar no futuro — o ex-astro do FC Barcelona anunciou sua aposentadoria da seleção nacional após o fracasso.

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