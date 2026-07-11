"Ele não pode continuar como técnico da seleção brasileira. Se eu fosse o responsável pela federação, teria ido até o vestiário, dito a ele para ir para o inferno e rasgado o contrato dele na hora", bradou o homem de 60 anos.

O jogo contra a Noruega, que o Brasil perdeu por 1 a 2 e, com isso, foi eliminado prematuramente nas oitavas de final da Copa do Mundo, foi “uma vergonha”. “Eu até o levaria à Justiça. Aí veremos o que acontece, mas ele não pode ficar”, afirmou Romário.

Desde 2002, o Brasil espera pelo próximo título. Depois de ter chegado, desde 1994, sempre pelo menos às quartas de final, desta vez a jornada terminou já na fase das oitavas de final.

Ancelotti assumiu a Seleção na primavera de 2025 e a conduziu pelas eliminatórias da Copa do Mundo sem grandes dificuldades. Seu contrato vai até depois da Copa do Mundo de 2030; ele havia recusado uma renúncia voluntária imediatamente após a eliminação.