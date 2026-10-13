O atacante Malen, da AS Roma, falou sobre o abalo emocional que sofreu após ser expulso contra o Como no domingo. O holandês recebeu o cartão vermelho durante o empate sem gols da Roma, episódio que o deixou assistindo sem poder fazer nada enquanto sua equipe perdia pontos importantes, caía para o terceiro lugar da Serie A e ficava a dois pontos da líder Inter de Milão.

“Pessoalmente, estou menos frustrado agora. Aconteceu; eu não tinha a intenção de machucar ninguém. Então seguimos em frente”, disse o atacante ao site oficial da Roma. Apesar da decepção por ficar fora dos próximos jogos nacionais, o ex-jogador do Aston Villa está determinado a concentrar suas energias na competição europeia. “Tenho que dizer que, depois da partida, assistir aos meus companheiros jogarem foi uma das experiências mais estressantes que tive em muito tempo. Quando você recebe um cartão vermelho e seu time perde, sente que a culpa é sua”, explicou Malen.

O atacante ressaltou que precisa separar o que aconteceu no campeonato nacional do próximo desafio continental. Ele enfatizou que a Champions League representa um novo começo: “No entanto, acho que a próxima partida é uma ocasião à parte e tem pouco a ver com o que aconteceu. Então seguimos em frente.” Essa força mental será fundamental quando a Roma enfrentar um dos maiores desafios do futebol de clubes em um Olímpico com ingressos esgotados.