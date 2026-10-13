AFP
Traduzido por
“Eu o conheço muito bem”: Malen está animado com reencontro com Bellingham enquanto a Roma se prepara para enfrentar o Real Madrid
Superando o pesadelo de um cartão vermelho
O atacante Malen, da AS Roma, falou sobre o abalo emocional que sofreu após ser expulso contra o Como no domingo. O holandês recebeu o cartão vermelho durante o empate sem gols da Roma, episódio que o deixou assistindo sem poder fazer nada enquanto sua equipe perdia pontos importantes, caía para o terceiro lugar da Serie A e ficava a dois pontos da líder Inter de Milão.
“Pessoalmente, estou menos frustrado agora. Aconteceu; eu não tinha a intenção de machucar ninguém. Então seguimos em frente”, disse o atacante ao site oficial da Roma. Apesar da decepção por ficar fora dos próximos jogos nacionais, o ex-jogador do Aston Villa está determinado a concentrar suas energias na competição europeia. “Tenho que dizer que, depois da partida, assistir aos meus companheiros jogarem foi uma das experiências mais estressantes que tive em muito tempo. Quando você recebe um cartão vermelho e seu time perde, sente que a culpa é sua”, explicou Malen.
O atacante ressaltou que precisa separar o que aconteceu no campeonato nacional do próximo desafio continental. Ele enfatizou que a Champions League representa um novo começo: “No entanto, acho que a próxima partida é uma ocasião à parte e tem pouco a ver com o que aconteceu. Então seguimos em frente.” Essa força mental será fundamental quando a Roma enfrentar um dos maiores desafios do futebol de clubes em um Olímpico com ingressos esgotados.
- Getty Images Sport
Um reencontro especial com Jude Bellingham
O grande destaque da noite será o confronto entre Malen e Bellingham, seu ex-companheiro no Dortmund. Os dois jogaram juntos no Borussia Dortmund entre 2021 e 2023, antes de Bellingham se transferir para o Real Madrid. Malen permaneceu no clube alemão até 2025, quando foi para o Aston Villa, antes de chegar à Roma.
“Não, não falei com ele. Eu o conheço muito bem; jogamos juntos por muito tempo”, respondeu Malen ao ser questionado sobre sua relação com o astro do Real Madrid. “Ele é um jogador realmente especial, de qualidade incrível. Também tenho uma ótima relação com ele e faz algum tempo que não o vejo, então será bom reencontrá-lo.” As duas equipes chegam ao confronto após vencerem na rodada de abertura da Champions League: o Real Madrid derrotou a Inter de Milão por 2 a 1, enquanto a Roma superou o Villarreal por 3 a 2.
A vida em Roma e o sucesso da Roma
Desde que trocou a Premier League pela Serie A em janeiro, Malen vive uma fase espetacular e lidera a artilharia nesta temporada, com seis gols em apenas seis jogos pelo campeonato. No total, o atacante holandês marcou 21 gols em 21 partidas pela Roma em todas as competições desde que chegou ao clube.
“Em primeiro lugar, o treinador, que confia em mim e me dá bastante tempo de jogo”, disse Malen sobre seu sucesso. “Também acho que meus companheiros de equipe me receberam muito bem pelo que sou, tanto como pessoa quanto como jogador. Eles sempre me apoiaram, assim como a comissão técnica. Há também os torcedores e a cidade, que acho realmente fantástica. Acredito que, quando todas essas coisas se juntam, um jogador pode render o seu melhor.”
- Getty Images Sport
A magia da Champions League em casa
A quarta-feira marca um momento importante para a Roma, pois será sua primeira partida em casa pela Champions League desde 2019, quando foi eliminada nas oitavas de final. Desde então, a Roma conquistou um título europeu, com destaque para a Liga Conferência da UEFA na temporada 2021/22, sob o comando de Jose Mourinho, que agora estará, ironicamente, no banco adversário como técnico do Real Madrid, próximo rival da Roma.
“Acho que o apoio da torcida é muito importante, especialmente em momentos difíceis como os que acabamos de mencionar”, observou Malen. “Quando você joga fora de casa, há ainda mais fatores a considerar. Desta vez, porém, vamos jogar em casa, diante da nossa torcida. Acredito que ela pode nos dar um apoio enorme. É algo especial. Quando cheguei aqui no ano passado, um dos nossos principais objetivos era voltar à Champions League. Agora, ter a oportunidade de disputar nossa primeira partida em casa contra o Real Madrid é realmente especial, e estamos todos muito ansiosos por isso.”
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.