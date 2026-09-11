O Shakhtar Donetsk iniciou sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA com um corajoso empate por 1 a 1 contra o PSV Eindhoven no Philips Stadion. O meio-campista venezuelano Gleiker Mendoza colocou a equipe ucraniana em vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, antes de Sergino Dest empatar para os donos da casa pouco depois do intervalo.

O Shakhtar resistiu à intensa pressão final dos campeões holandeses para garantir um ponto vital fora de casa.

O técnico Arda Turan elogiou a disciplina tática e a coragem de seu elenco diante de uma das equipes de pressão mais agressiva da Europa.