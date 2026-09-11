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"Eu o cobri com um cobertor durante o bombardeio!" - Arda Turan revela segredo inacreditável por trás do valente ponto do Shakhtar na Champions League
Shakhtar conquista ponto valioso em Eindhoven
O Shakhtar Donetsk iniciou sua campanha na Liga dos Campeões da UEFA com um corajoso empate por 1 a 1 contra o PSV Eindhoven no Philips Stadion. O meio-campista venezuelano Gleiker Mendoza colocou a equipe ucraniana em vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, antes de Sergino Dest empatar para os donos da casa pouco depois do intervalo.
O Shakhtar resistiu à intensa pressão final dos campeões holandeses para garantir um ponto vital fora de casa.
O técnico Arda Turan elogiou a disciplina tática e a coragem de seu elenco diante de uma das equipes de pressão mais agressiva da Europa.
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Turan detalha coragem tática e posicionamento corporal
Falando após a partida, Turan revelou como instruiu seus jogadores a superar a intensa pressão individual do PSV. O ex-meio-campista do Barcelona pediu ao seu elenco que jogasse o seu próprio estilo de futebol, em vez de tentar copiar a intensidade do time da casa.
Ele destacou movimentos diagonais específicos e ajustes no posicionamento corporal necessários para superar a primeira linha de pressão do PSV.
"Eu disse a eles: se jogarmos como o PSV, não vamos vencer", afirmou Turan. "Precisávamos jogar o nosso próprio futebol para sermos competitivos. Os adversários usaram pressão individual, então avisei aos meus jogadores que eles precisavam posicionar seus corpos corretamente."
O vínculo emocional por trás do jovem estreante Isaque
Turan também compartilhou uma história pessoal comovente sobre o meio-campista Isaque, de 19 anos, que fez sua estreia na Liga dos Campeões. Ele relembrou ter coberto o adolescente com um cobertor no saguão de um hotel durante um bombardeio, no início da relação de trabalho entre eles.
O técnico enfatizou que superar esse tipo de adversidade ajudou a construir a resiliência necessária para noites europeias de alta pressão.
"Quando penso em Isaque, lembro de uma foto no meu celular", revelou Turan. "Ela foi tirada na noite em que estávamos sendo bombardeados e eu o cobri com um cobertor no saguão do hotel. Eu disse a ele que precisava estar pronto para a luta."
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Mendoza saboreia gol na estreia dos sonhos
Autor do gol, Mendoza expressou sua alegria após marcar sua estreia na Liga dos Campeões com uma linda finalização colocada. O meio-campista creditou às instruções táticas de Turan para atacar os meio-espaços entre as linhas defensivas do PSV a criação da oportunidade do gol.
Ele reconheceu a intensidade incrível da competição, enquanto já projeta os próximos jogos.
"Não consigo colocar minhas emoções em palavras", acrescentou Mendoza. "O Mister sempre enfatiza que devemos atacar os meio-espaços entre as linhas. O mais importante é que continuemos nesse ritmo e sigamos somando pontos."
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