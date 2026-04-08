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"Eu o amo tanto!" - O Manchester United é acusado de "um dos maiores erros de transferência de todos os tempos" por um campeão da Copa do Mundo
O veredicto elogioso de uma lenda
O campeão da Copa do Mundo Marco Materazzi não mediu palavras ao avaliar as recentes negociações do United, destacando especificamente a venda de McTominay ao Napoli. O ex-zagueiro do Inter revelou que é um admirador de longa data do meio-campista, tendo até mesmo previsto sua ascensão ao topo do futebol quando ele era apenas um adolescente que começava a jogar no time principal em Old Trafford.
Orgulhoso ex-aluno da base do Manchester United, McTominay estreou-se na equipe principal em 2017 e chegou a disputar 255 partidas pelo clube, desempenhando um papel fundamental na conquista da FA Cup e da Carabao Cup durante sua passagem pelo time.
Em entrevista ao Hajper, Materazzi expressou seu carinho genuíno pelo estilo e pela ética de trabalho do jogador. “Adoro o Scott McTominay”, disse o campeão da Copa do Mundo de 2006. “Eu o adoro. Quando ele despontou no Manchester United ainda jovem, eu ri porque disse ao meu filho que, mesmo com 18 ou 19 anos, esse é um jogador que se tornaria um dos melhores do mundo, e agora ele é um dos melhores.”
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Avaliação questionável em Old Trafford
O United transferiu o jogador formado em sua base para o time de Antonio Conte em 2024 por um valor em torno de 26 milhões de libras. Embora a transferência tenha sido vista como uma forma de equilibrar as contas de acordo com as regras do PSR, a imagem da transação ficou manchada, já que McTominay ajudou o Napoli a conquistar o Scudetto em sua temporada de estreia, ganhando ainda o prêmio de MVP da Série A. Materazzi acredita que os Red Devils subestimaram drasticamente um jogador que agora atua em nível de classe mundial. Embora o Napoli tenha vacilado nesta temporada, McTominay continua sendo fundamental como segundo artilheiro da equipe na Série A, com sete gols, além de ter marcado quatro na Liga dos Campeões.
“Ele é um jogador incrível de ponta a ponta”, acrescentou Materazzi. “Não entendo como o United o vendeu por quase nada, porque o valor dele, para mim, é de 60 a 70 milhões de libras ou mais, e eles o venderam por apenas 26 milhões de libras. Não sei. Será esse um dos maiores erros de transferência que já vimos? Acho que sim, com certeza. Será que Scott McTominay pode ganhar a Bola de Ouro algum dia? É uma boa ideia, porque adoro ele como jogador. Mas não acho que ele vai ser campeão da Copa do Mundo com a Escócia, e não é fácil quando você não ganha os maiores troféus.”
O que é ganho para o Napoli é perda para o United
Sob a orientação de Conte, McTominay tornou-se um artilheiro prolífico, e seus 13 gols na última temporada renderam-lhe uma surpreendente indicação ao Ballon d’Or. Esse ressurgimento intensificou as críticas à decisão do United de vendê-lo; enquanto o meio-campo do clube continua a enfrentar dificuldades, McTominay tornou-se o principal símbolo da tendência pós-Sir Alex Ferguson de deixar os jogadores formados na base prosperarem em outros clubes, enquanto contratações caras não conseguem cumprir as expectativas.
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McTominay fala sobre seu futuro
Apesar dos rumores persistentes sobre uma possível transferência, McTominay tornou-se um dos favoritos da torcida do Napoli, adaptando-se plenamente a uma cidade que valoriza seu estilo de jogo esforçado. Sua dedicação chega em um momento crucial, com o Napoli atualmente em segundo lugar na Série A, sete pontos atrás do líder Inter, faltando apenas sete rodadas para o fim do campeonato. Ao abordar as especulações sobre seu futuro e sua saída de Old Trafford, ele manteve o foco no projeto atual, afirmando: “Estou extremamente feliz aqui. No que me diz respeito, sou jogador do Napoli; é nisso que penso.”
Expressando sua visão de longo prazo, ele acrescentou: “Consigo me ver no Napoli por muito tempo. Amo este lugar... minha família está feliz e eu estou feliz.”