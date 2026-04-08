"Eu o amo tanto!" - O Manchester United é acusado de "um dos maiores erros de transferência de todos os tempos" por um campeão da Copa do Mundo

O campeão da Copa do Mundo Marco Materazzi não mediu palavras ao avaliar as recentes negociações do United, destacando especificamente a venda de McTominay ao Napoli. O ex-zagueiro do Inter revelou que é um admirador de longa data do meio-campista, tendo até mesmo previsto sua ascensão ao topo do futebol quando ele era apenas um adolescente que começava a jogar no time principal em Old Trafford.

Orgulhoso ex-aluno da base do Manchester United, McTominay estreou-se na equipe principal em 2017 e chegou a disputar 255 partidas pelo clube, desempenhando um papel fundamental na conquista da FA Cup e da Carabao Cup durante sua passagem pelo time.

Em entrevista ao Hajper, Materazzi expressou seu carinho genuíno pelo estilo e pela ética de trabalho do jogador. “Adoro o Scott McTominay”, disse o campeão da Copa do Mundo de 2006. “Eu o adoro. Quando ele despontou no Manchester United ainda jovem, eu ri porque disse ao meu filho que, mesmo com 18 ou 19 anos, esse é um jogador que se tornaria um dos melhores do mundo, e agora ele é um dos melhores.”