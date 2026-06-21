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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

“Eu o adoro de verdade” - Lamine Yamal recebe elogios “loucos” de Wayne Rooney após ajudar a Espanha a golear a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026

L. Yamal
Espanha
Copa do Mundo
W. Rooney
Espanha x Arábia Saudita
Arábia Saudita

Wayne Rooney elogiou efusivamente Lamine Yamal depois que o jovem jogador do Barcelona inspirou a Espanha a uma vitória esmagadora por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026. O jovem fenômeno marcou seu primeiro gol no torneio aos 10 minutos, e Rooney, lenda do Manchester United, ficou completamente impressionado com o impacto que ele causou antes de ser substituído no intervalo.

  • Yamal brilha no cenário mundial

    Depois de começar no banco e jogar apenas 19 minutos no empate sem gols contra Cabo Verde devido a preocupações com sua condição física, Yamal foi escalado desde o início no domingo. O ponta de 18 anos precisou de apenas 10 minutos para abrir o placar na confortável vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, marcando seu primeiro gol em uma Copa do Mundo e elevando sua contagem internacional para sete gols em 27 partidas.

    Ele foi substituído no intervalo, com a Espanha já com uma vantagem de 3 a 0, o que o jogador confirmou ser um plano previamente acordado para controlar sua carga de trabalho. Falando como comentarista, Rooney não conseguiu esconder sua profunda admiração pelo talentoso atacante, destacando sua incrível influência.

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    Rooney faz elogios efusivos

    O ex-atacante do United e da seleção inglesa não hesitou em expressar sua enorme alegria ao analisar o desempenho excepcional, destacando a maturidade única que o ponta possui. “Sabe o que eu mais adoro nele? Ele simplesmente me faz sorrir. A alegria e a diversão com que ele joga”, disse Rooney à BBC. “O que ele faz pela seleção espanhola... Há muitos jogadores jovens nessa equipe, e ele lhes dá essa confiança. Eles ganharam a Eurocopa com ele aos 16 anos; agora ele amadureceu como jogador — o que parece loucura dizer sobre um garoto de 18 anos —, mas ele transmite a todos os outros jogadores em campo pela Espanha a confiança e a convicção de que podem seguir em frente e conquistar esta Copa do Mundo.”

  • Dando o exemplo para a Espanha

    Rooney não ficou impressionado apenas com o brilhantismo ofensivo de Yamal, mas também com sua notável dedicação defensiva durante a partida. “Quando você tem essa qualidade, de fazer com que os outros jogadores se sintam melhor em campo, é incrível ter isso aos 18 anos”, acrescentou ele. “Ele voltando para a defesa e ajudando o time. Quando você tem um grande jogador disposto a voltar para a defesa e disposto a ajudar. O impacto que isso causa no resto do time: eles observam isso e pensam: ‘temos um superastro voltando para a defesa e ajudando na marcação’. Isso significa que todos os outros têm que fazer o mesmo, gostem ou não.”

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Yamal?

    Após essa vitória crucial, a Espanha subiu para a liderança do Grupo H e buscará manter seu impressionante ritmo. Yamal e seus companheiros de equipe começarão agora a se preparar para o tão aguardado confronto contra o Uruguai no sábado, 27 de junho, que poderá ser decisivo na disputa pela liderança do grupo.

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