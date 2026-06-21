“Eu o adoro de verdade” - Lamine Yamal recebe elogios “loucos” de Wayne Rooney após ajudar a Espanha a golear a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026

Depois de começar no banco e jogar apenas 19 minutos no empate sem gols contra Cabo Verde devido a preocupações com sua condição física, Yamal foi escalado desde o início no domingo. O ponta de 18 anos precisou de apenas 10 minutos para abrir o placar na confortável vitória por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, marcando seu primeiro gol em uma Copa do Mundo e elevando sua contagem internacional para sete gols em 27 partidas.

Ele foi substituído no intervalo, com a Espanha já com uma vantagem de 3 a 0, o que o jogador confirmou ser um plano previamente acordado para controlar sua carga de trabalho. Falando como comentarista, Rooney não conseguiu esconder sua profunda admiração pelo talentoso atacante, destacando sua incrível influência.