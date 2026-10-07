Em uma entrevista reveladora ao canal senegalês Walf TV, Kouyate confirmou que se afastou do futebol profissional após uma longa carreira na elite do futebol inglês. O meio-campista, que defendeu West Ham, Crystal Palace e Nottingham Forest, fez uma surpreendente revelação sobre sua saúde.

Kouyate revelou que passou a carreira lidando com um problema cardíaco, optando por assumir total responsabilidade por seu bem-estar apesar de passar por acompanhamento médico regular na Inglaterra a cada seis meses. Ele admitiu que assinou termos de isenção em seus clubes para garantir que eles não enfrentassem repercussões caso uma tragédia acontecesse em campo.