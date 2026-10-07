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'Eu nunca contei para a minha família': ex-estrela da Premier League Cheikhou Kouyate anuncia aposentadoria após esconder condição cardíaca secreta
Uma revelação chocante de Kouyate
Em uma entrevista reveladora ao canal senegalês Walf TV, Kouyate confirmou que se afastou do futebol profissional após uma longa carreira na elite do futebol inglês. O meio-campista, que defendeu West Ham, Crystal Palace e Nottingham Forest, fez uma surpreendente revelação sobre sua saúde.
Kouyate revelou que passou a carreira lidando com um problema cardíaco, optando por assumir total responsabilidade por seu bem-estar apesar de passar por acompanhamento médico regular na Inglaterra a cada seis meses. Ele admitiu que assinou termos de isenção em seus clubes para garantir que eles não enfrentassem repercussões caso uma tragédia acontecesse em campo.
- AFP
Assinando termos de isenção de responsabilidade em clubes
Ao detalhar a gravidade de seus problemas médicos, Kouyate explicou como lidou ao longo dos anos com os rigorosos exames médicos dos clubes. "Sofro desse problema no coração desde o nascimento. Joguei com isso", explicou Kouyate.
"Na Inglaterra, isso era monitorado a cada seis meses. Fiz exames médicos no West Ham, no Crystal Palace e no Nottingham Forest. Toda vez que eu fazia os testes, o problema reaparecia. Os médicos sempre me apontavam o problema, mas eu mesmo assumia a responsabilidade. Assinei os papéis do seguro declarando que qualquer coisa que pudesse me acontecer seria de minha responsabilidade."
Mantendo o segredo da família
O impacto físico da condição era severo em ambientes desafiadores, mas Kouyate permaneceu completamente em silêncio sobre seu sofrimento. "O problema é em grandes altitudes. Se eu jogo no calor, dói demais, durante e depois das partidas. Parece uma dor de lado, por cerca de cinco minutos, e depois passa. Quando isso acontece, depois do jogo, tenho câimbras dolorosas. Depois de 24 horas, para", acrescentou.
"Eu nunca disse nada. Não queria ser forçado a parar cedo. Nunca contei à minha família, nem mesmo aos médicos da seleção. Eles não sabiam do meu problema."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o meio-campista?
Kouyate decidiu, por fim, pendurar as chuteiras após orientação definitiva de profissionais de saúde durante uma avaliação recente. "O Anderlecht me chamou [no verão] para jogar lá e também para começar a treinar como técnico. Mas, após o exame médico, o médico me pediu para parar de jogar futebol", revelou Kouyate. Com os dias como jogador oficialmente para trás, espera-se que Kouyate volte sua atenção para a carreira de técnico, possivelmente explorando o caminho inicial oferecido pelo Anderlecht.
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