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'Eu nunca consegui pará-lo!' - Casemiro se diz encantado por realizar o sonho de jogar ao lado do 'deus do futebol' Lionel Messi e enche Erling Haaland de elogios pela destruição do Brasil na Copa do Mundo
Casemiro é apresentado como jogador do Inter Miami
O ex-meio-campista de Manchester United e Real Madrid Casemiro oficialmente se tornou jogador do Inter Miami e fez sua estreia na vitória por 1 a 0 dos Herons sobre o CF Montreal na MLS. O internacional brasileiro de 34 anos chegou sem custos após deixar Old Trafford com o fim de seu contrato.
Apesar de opções para seguir no futebol europeu com clubes interessados na Itália, Casemiro insistiu que Miami era seu destino principal. O volante agora se junta a um elenco estrelado ao lado dos ex-rivais Lionel Messi e Luis Suarez.
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Jogando ao lado do "deus do futebol"
Depois de passar anos tentando parar Messi em intensos confrontos de El Clasico na Espanha, Casemiro rasgou elogios ao craque argentino. O meio-campista admitiu que tentar parar Messi sozinho foi uma tarefa impossível ao longo de sua carreira.
"O quanto o Messi me deu trabalho", admitiu Casemiro, em declaração reproduzida pela ESPN. "Claro que eu sonhava em jogar com ele, sempre quis jogar com os melhores. Nunca consegui pará-lo, sempre precisei da ajuda dos meus companheiros de equipe.
"Estou muito feliz por estar ao lado dele agora e quero continuar conquistando títulos com ele. Quero aproveitar por estar ao lado dele, ajudá-lo e torná-lo ainda maior. Ele é um dos deuses do futebol, se não o próprio Deus do futebol, e eu quero ajudar."
Refletindo sobre a dor da Copa do Mundo contra Haaland
Casemiro também refletiu sobre a dolorosa eliminação do Brasil da Copa do Mundo de 2026 pelas mãos da Noruega. O meio-campista destacou Haaland com elogios depois de o prolífico atacante marcar duas vezes e eliminar a Seleção do torneio.
"O que aconteceu na Copa do Mundo... estamos falando de um time que tem um dos melhores camisas 9 do mundo, Haaland, e ele marcou duas vezes", disse. "Dói falar sobre a Copa do Mundo porque, no fim das contas, era um sonho que eu tinha na minha carreira. Mas tenho a sorte de ter jogado três Copas do Mundo pelo Brasil, o que é incrível, porque quando eu era criança nunca sonhei que isso aconteceria. Aproveitei muito."
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Focado em títulos na MLS
Com seu capítulo europeu e sua carreira internacional para trás, Casemiro está totalmente focado em acrescentar mais troféus à sua coleção nos Estados Unidos. Ele buscará ajudar Messi a conquistar um título na América, com a próxima partida do Inter Miami contra o Columbus na MLS.
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