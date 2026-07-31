Depois de passar anos tentando parar Messi em intensos confrontos de El Clasico na Espanha, Casemiro rasgou elogios ao craque argentino. O meio-campista admitiu que tentar parar Messi sozinho foi uma tarefa impossível ao longo de sua carreira.

"O quanto o Messi me deu trabalho", admitiu Casemiro, em declaração reproduzida pela ESPN. "Claro que eu sonhava em jogar com ele, sempre quis jogar com os melhores. Nunca consegui pará-lo, sempre precisei da ajuda dos meus companheiros de equipe.

"Estou muito feliz por estar ao lado dele agora e quero continuar conquistando títulos com ele. Quero aproveitar por estar ao lado dele, ajudá-lo e torná-lo ainda maior. Ele é um dos deuses do futebol, se não o próprio Deus do futebol, e eu quero ajudar."