"Eu nem tinha percebido": Frank Lampard, emocionado, relembra a ascensão à Premier League com o Coventry City

A vida não é nada fácil em Coventry, essa cidade industrial por vezes sombria, que tanto sofreu com os bombardeios aéreos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, com o declínio econômico. E então, para piorar, o orgulho da cidade desmoronou: o Coventry City, que por muitos anos disputou a primeira divisão, foi campeão da FA Cup em 1987 e membro fundador da Premier League em 1992.

Após o rebaixamento da primeira divisão, o clube chegou a cair para a quarta divisão em 2017. E retornar do fundo do poço ao nível mais alto em apenas oito anos é algo extremamente notável na competição acirrada do capitalismo selvagem. No entanto, não é um milagre: em Coventry também se movimenta muito dinheiro.

A ascensão do City está intimamente ligada a Doug King. O empresário extremamente rico tornou-se proprietário único do clube em 2023, trazendo tranquilidade ao clube após anos turbulentos sob os antigos proprietários da Sisu Capital Limited — embora tenha recebido críticas severas por decisões impopulares relacionadas ao quadro de funcionários, como a demissão do técnico Mark Robins, responsável por duas promoções.