O Coventry City estava perfeitamente preparado para o fim desse longo período de sofrimento. Enquanto “Super Frank” Lampard, em Blackburn, comemorava com jogadores e torcedores em meio a uma euforia total, um vídeo elaborado já circulava pelas redes sociais. Em televisores antigos de tubo, ao lado de carros esportivos empoeirados, apareciam imagens do rebaixamento cheio de lágrimas da Premier League inglesa em 2001, com a promessa da época: “We’ll be back.” E a transição para a resolução: “We are back!” Vinte e cinco anos de sofrimento foram varridos desde sexta-feira.
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"Eu nem tinha percebido": Frank Lampard, emocionado, relembra a ascensão à Premier League com o Coventry City
Lampard, visivelmente emocionado, comparou essa conquista aos seus triunfos com o Chelsea.
“Está definitivamente entre os melhores”, disse o jogador de 47 anos à SkySports. “Tive a sorte de jogar em grandes times do Chelsea. Ganhar a Liga dos Campeões e o campeonato foi simplesmente incrível.”
E Lampard continuou: “O fato de termos conseguido isso com este clube, dadas as circunstâncias, é para mim uma conquista acima do esperado. Não quero de forma alguma menosprezar os jogadores. Eles elevaram seu jogo a um novo patamar por meio de puro trabalho árduo, e estou muito orgulhoso de ser o técnico deles.”
- Getty Images Sport
Doug King tira o Coventry City do ostracismo
A vida não é nada fácil em Coventry, essa cidade industrial por vezes sombria, que tanto sofreu com os bombardeios aéreos alemães durante a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, com o declínio econômico. E então, para piorar, o orgulho da cidade desmoronou: o Coventry City, que por muitos anos disputou a primeira divisão, foi campeão da FA Cup em 1987 e membro fundador da Premier League em 1992.
Após o rebaixamento da primeira divisão, o clube chegou a cair para a quarta divisão em 2017. E retornar do fundo do poço ao nível mais alto em apenas oito anos é algo extremamente notável na competição acirrada do capitalismo selvagem. No entanto, não é um milagre: em Coventry também se movimenta muito dinheiro.
A ascensão do City está intimamente ligada a Doug King. O empresário extremamente rico tornou-se proprietário único do clube em 2023, trazendo tranquilidade ao clube após anos turbulentos sob os antigos proprietários da Sisu Capital Limited — embora tenha recebido críticas severas por decisões impopulares relacionadas ao quadro de funcionários, como a demissão do técnico Mark Robins, responsável por duas promoções.
Não são só as cores: um paralelo surpreendente com o ManCity
King, porém, escalou Lampard no lugar de Robins, e o jogador com 106 convocações para a seleção nacional, que antes não tinha se destacado muito em suas passagens como técnico (Derby, Chelsea, Everton), se encaixou perfeitamente no Coventry. Em sua temporada de estreia, Lampard perdeu o acesso por pouco; agora, ele seguiu em frente.
“GOING UP!” estampava-se na manhã de sábado em letras gigantes na primeira página do Coventry Telegraph, acompanhado da observação: “Os Super-Sky-Blues estão onde devem estar.” Lá, na primeira divisão, onde outrora atuaram lendas do clube como o goleiro recordista Steve Ogrizovic, “Mr. Magic” Tommy Hutchinson ou o artilheiro Dion Dublin.
Na Premier League, é claro, o Coventry terá que recomeçar do zero. O elenco, com o ex-jogador do Schalke Haji Wright (16 gols na temporada) e o meia dinamarquês Victor Torp, é forte — mas a diferença na Inglaterra entre a segunda e a primeira divisão é enorme, e a permanência na categoria é sempre um grande desafio para um time recém-promovido.
No entanto, há um exemplo a seguir, também de azul-celeste: um time que foi rebaixado junto com o Coventry em 2001 – o Manchester City. E esse time, desde então, bem... se recuperou muito bem.
Campeonato 2025/26: O grupo da frente na reta final da temporada
Data: 18/4/2026, 12h
Classificação
Jogos
Equipe
Gols
Pontos
1
43
Coventry City
85:43
86
2
41
Ipswich Town
71:42
75
3
42
FC Millwall
56:47
73
4
42
FC Southampton
73:50
72
5
42
FC Middlesbrough
62:42
72
6
42
Hull City
64:60
68