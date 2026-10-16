Em um mundo do futebol no qual quase todos os clubes de elite estão desesperados por um goleador do calibre de Haaland, Parker apresentou uma opinião na contramão que certamente provocará debate entre os torcedores do Manchester United. O ex-lateral do clube, que conquistou muitos títulos por lá no início dos anos 1990, afirmou que recusaria a oportunidade de levar o craque do Manchester City para o United. Embora os números de Haaland sigam sem paralelo na era moderna, Parker não está convencido de que o perfil do atacante corresponda ao que deseja ver em uma equipe do United.

Ao falar sobre uma possível transferência do norueguês, Parker foi direto ao avaliar suas preferências para o elenco. “Provavelmente não é realista de qualquer forma, mas eu não contrataria Haaland para o Manchester United. Não gostaria de vê-lo no clube pelo jeito como ele joga. Eu diria não a ele. É fácil para todo mundo pensar nele, mas não é o meu caso. Ele nem sequer me interessa”, disse ao Mirror.