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“Eu nem tenho interesse nele!”: lenda do Manchester United, Paul Parker explica por que rejeitaria Erling Haaland e pede ao clube que mire uma jovem promessa do Manchester City em vez dele
Parker explica rejeição a Haaland
Em um mundo do futebol no qual quase todos os clubes de elite estão desesperados por um goleador do calibre de Haaland, Parker apresentou uma opinião na contramão que certamente provocará debate entre os torcedores do Manchester United. O ex-lateral do clube, que conquistou muitos títulos por lá no início dos anos 1990, afirmou que recusaria a oportunidade de levar o craque do Manchester City para o United. Embora os números de Haaland sigam sem paralelo na era moderna, Parker não está convencido de que o perfil do atacante corresponda ao que deseja ver em uma equipe do United.
Ao falar sobre uma possível transferência do norueguês, Parker foi direto ao avaliar suas preferências para o elenco. “Provavelmente não é realista de qualquer forma, mas eu não contrataria Haaland para o Manchester United. Não gostaria de vê-lo no clube pelo jeito como ele joga. Eu diria não a ele. É fácil para todo mundo pensar nele, mas não é o meu caso. Ele nem sequer me interessa”, disse ao Mirror.
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Alvos de contratação identificados para a defesa
Em vez de se concentrar em contratações de peso para o ataque, Parker acredita que a prioridade do Manchester United deve ser estabilizar a defesa. Ele apontou dois jogadores que, em sua opinião, trariam a firmeza e a tranquilidade necessárias a uma linha defensiva que muitas vezes pareceu vulnerável.
Ele deixou claro seu interesse nesses jogadores: “Eu estaria de olho em Nico O'Reilly e Marc Guehi. Nico O'Reilly é um excelente jogador. Elliot Anderson não me interessa nem um pouco. Guehi não é o mesmo jogador que era no Crystal Palace, mas o Manchester United precisa organizar sua linha de quatro defensores, e é nele que eu estaria de olho.”
A oportunidade perdida de Solskjaer
O debate sobre Haaland e o Manchester United não é novo. O ex-técnico Ole Gunnar Solskjaer já contou como o clube esteve perto de contratá-lo antes que seu valor disparasse. Solskjaer trabalhou com seu compatriota no Molde e percebeu o potencial do atacante muito antes do resto do mundo.
Solskjaer detalhou a sequência dos acontecimentos e explicou que entrou em contato com o clube ainda em 2018. “Trabalhei com ele [Haaland] no Molde por duas temporadas. No verão anterior à minha chegada aqui, liguei para o clube e disse: ‘Vocês precisam contratar esse garoto. Ele vai ser um jogador de primeira classe’. Isso foi em junho, julho de 2018, e eles disseram não. Tinham relatórios suficientes sobre jogadores.”
Ele acrescentou: “Então me tornei técnico interino, e nós tínhamos vendido Haaland ao RB Salzburg. Disse imediatamente ao clube para contratá-lo enquanto ele tinha uma cláusula de rescisão. Sabíamos disso na época, e ninguém mais teria pago os € 20 milhões. Teria sido uma pechincha. Foi decisão do clube não tentar contratá-lo naquele momento. Nunca fizemos uma proposta nem tentamos contratá-lo até que ele começou a marcar gols pelo Salzburg. A essa altura, Borussia Dortmund, Juventus e todo mundo já estavam interessados. A cláusula de rescisão dele ainda era vantajosa: € 60 milhões.”
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A realidade que quebra recordes
Enquanto os torcedores do Manchester United podem se perguntar o que poderia ter sido, Haaland passou seu tempo na Inglaterra quebrando recordes. Seu impacto no Manchester City foi histórico: ele ajudou o clube a conquistar vários títulos da Premier League e um título europeu há muito aguardado. Em sua fase recente, superou algumas das maiores figuras da história do futebol, incluindo Lionel Messi. As estatísticas mostram que Haaland precisou de apenas 60 jogos para chegar a 60 gols na principal competição europeia, marca que Messi levou 80 jogos para alcançar durante sua brilhante carreira no Barcelona.
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