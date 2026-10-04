Fabregas falou sobre o caminho pouco convencional que o levou ao Stadio Giuseppe Sinigaglia e admitiu que o clube nem sequer estava no seu radar, apesar de seus laços pessoais com a região. Depois de desfrutar de uma carreira brilhante como jogador por Barcelona, Chelsea e Arsenal, o espanhol fez a surpreendente mudança para o Como, na Serie B, para encerrar seus dias como atleta antes de rapidamente fazer a transição para a área técnica. A decisão se mostrou inspirada, já que ele comandou uma ascensão histórica que culminou recentemente na primeira classificação do clube para a Champions League.

Ao relembrar a decisão de se juntar ao time italiano durante uma participação no Festival dello Sport, em Trento, Fabregas explicou que sua escolha foi movida pela intuição, e não por um conhecimento antigo da história do clube. "O projeto do Como começou de uma forma bastante estranha, porque eu tinha algumas propostas, mas simplesmente senti que essa era a decisão certa. Às vezes, você só precisa seguir seu instinto", disse o campeão da Copa do Mundo, como reportou o Football Italia. "Curiosamente, eu tinha ido a Como algumas vezes de férias, mas nem sabia que havia um time de futebol aqui."