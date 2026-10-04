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"Eu nem sabia que havia um time aqui!" - Cesc Fabregas revela a verdade por trás da ascensão do Como após levar o azarão da Serie B à Champions League
O início inesperado do projeto do Como
Fabregas falou sobre o caminho pouco convencional que o levou ao Stadio Giuseppe Sinigaglia e admitiu que o clube nem sequer estava no seu radar, apesar de seus laços pessoais com a região. Depois de desfrutar de uma carreira brilhante como jogador por Barcelona, Chelsea e Arsenal, o espanhol fez a surpreendente mudança para o Como, na Serie B, para encerrar seus dias como atleta antes de rapidamente fazer a transição para a área técnica. A decisão se mostrou inspirada, já que ele comandou uma ascensão histórica que culminou recentemente na primeira classificação do clube para a Champions League.
Ao relembrar a decisão de se juntar ao time italiano durante uma participação no Festival dello Sport, em Trento, Fabregas explicou que sua escolha foi movida pela intuição, e não por um conhecimento antigo da história do clube. "O projeto do Como começou de uma forma bastante estranha, porque eu tinha algumas propostas, mas simplesmente senti que essa era a decisão certa. Às vezes, você só precisa seguir seu instinto", disse o campeão da Copa do Mundo, como reportou o Football Italia. "Curiosamente, eu tinha ido a Como algumas vezes de férias, mas nem sabia que havia um time de futebol aqui."
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O despertar tático sob o comando de Antonio Conte
Fabregas iniciou oficialmente sua carreira como técnico em 2023, embora admita que a base de sua filosofia de treinador vinha sendo construída muito antes de pendurar as chuteiras. O campeão da Copa do Mundo teve uma carreira extraordinária como jogador, conquistando a Premier League e a Liga Europa com o Chelsea, além de La Liga, Copa do Rei e Mundial de Clubes da FIFA com o Barcelona, entre várias outras honrarias, com destaque para os títulos consecutivos da Eurocopa e da Copa do Mundo de 2010 durante a era de ouro da Espanha. Ainda assim, apesar de ter jogado sob o comando de figuras lendárias como Arsene Wenger e Vicente del Bosque, foi um técnico italiano quem lhe proporcionou um profundo despertar tático.
"A primeira vez que vi que o futebol estava mudando foi quando conheci Conte no Chelsea. Eu já tinha 29 anos, tinha ganhado muita coisa, mas, por exemplo, Arsene Wenger não trabalhava muito a parte tática no Arsenal, mesmo sendo um dos melhores do mundo. O mesmo vale para Del Bosque. Com Conte, eu vi essa mudança. Ele era focado nos detalhes. Foi surpreendente e isso pesou sobre mim no começo, porque eu não conseguia entender por que alguém tinha que me dizer para onde passar a bola, ninguém nunca tinha feito isso antes", explicou Fabregas ao falar sobre sua evolução como estrategista.
Mantendo-se fiel a seus princípios e à sua identidade
Essa atenção aos detalhes moldou seu próprio estilo de gestão no Como, onde Fabregas trabalha com uma palavra de ordem específica: foco inabalável na identidade da equipe a qualquer custo. Sua clareza tática já está rendendo resultados impressionantes, com o Como atualmente ocupando a oitava colocação na Serie A após somar 10 pontos nas cinco primeiras partidas, ficando a apenas três pontos da líder Roma.
"A pergunta que me faço antes de cada jogo é: como eu quero perder? Quero perder com as minhas ideias. Porque, se você perde depois de mudar sua identidade e suas ideias, então a derrota é dupla. Às vezes o adversário é melhor do que você, mas, enquanto isso, você aprende algumas lições e joga com a sua filosofia", afirmou Fabregas.
- AFP
Aprendendo com os melhores do ramo
Apesar do seu sucesso rápido, Fabregas continua humilde em relação à sua posição entre os técnicos de elite da Europa. Ele já se envolveu em momentos tensos à beira do campo, incluindo um confronto marcante com Massimiliano Allegri, mas vê esses episódios como parte do seu amadurecimento emocional.
"Houve algumas trocas tensas com colegas, é verdade. Sou jovem e ainda bastante emocional. Espero que, quando eu errar, um técnico mais experiente me diga. Por exemplo, Gian Piero Gasperini, por quem tenho grande respeito. Gosto de ouvir pessoas que sabem mais do que eu", concluiu.
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